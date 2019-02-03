Гвардиола: «Агуэро родился с талантом бомбардира»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:1) в матче 25-го тура АПЛ . Серхио Агуэро в этой встрече отметился хет-триком.

Мы забили первыми и старались увеличить преимущество. Это самый важный урок, который мы должны усвоить.

В мой первый сезон люди говорили, что мне не нравится Агуэро, но я всегда был им доволен. Иногда выпускал на позиции форварда Жезуса или Стерлинга. Сегодня Серхио дрался и делал всё для команды. Его отношение к делу всегда было идеальным.

Бомбардирские навыки Агуэро? Он родился с этим талантом и с этим талантом умрет.