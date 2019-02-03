Агуэро подтвердил, что забил «Арсеналу» рукой

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро прокомментировал победу над «Арсеналом».
Напомним, что Агуэро оформил хет-трик в сегодняшней игре. Причем последний свой гол аргентинец забил рукой.
Было важно победить сегодня. Ранее я забивал быстрые голы, но мы проигрывали, сегодня я счастлив, что все завершилось хорошо.
Третий гол? Изначально я думал, что мяч попал мне в грудь, а уже потом отправился в ворота. Но, посмотрев повтор, я вижу, что сыграл сегодня в гандбол.
Разбираются только слова Серхио. Ладно бы просто признал что забил рукой - со многими бывало, нормально бы это приняли. Но он кроме этого ещё и соврать решил, якобы игру рукой не почувствовал...
Разбираются только слова Серхио. Ладно бы просто признал что забил рукой - со многими бывало, нормально бы это приняли. Но он кроме этого ещё и соврать решил, якобы игру рукой не почувствовал...
Серхио хоть после признался)
Серхио хоть после признался)
Таких было всегда единицы, а у Агуэро все не так прям очевидно при этом всем.
Таких было всегда единицы, а у Агуэро все не так прям очевидно при этом всем.
Не почувствовать что сыграл рукой... жалкое оправдание...
Не почувствовать что сыграл рукой... жалкое оправдание...