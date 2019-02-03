Агуэро подтвердил, что забил «Арсеналу» рукой

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро прокомментировал победу над «Арсеналом».

Напомним, что Агуэро оформил хет-трик в сегодняшней игре. Причем последний свой гол аргентинец забил рукой.

Было важно победить сегодня. Ранее я забивал быстрые голы, но мы проигрывали, сегодня я счастлив, что все завершилось хорошо.

Третий гол? Изначально я думал, что мяч попал мне в грудь, а уже потом отправился в ворота. Но, посмотрев повтор, я вижу, что сыграл сегодня в гандбол.