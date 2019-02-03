Агуэро подтвердил, что забил «Арсеналу» рукой

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вест Хэм -:-  Ливерпуль - - -
Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Райо Вальекано -:-  Леганес 2.32 3.1 3.35
Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Фрозиноне -:-  Лацио 7.5 4.6 1.43
23:00 сегодня  Кальяри -:-  Аталанта 4.9 4 1.67
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:20 10’ Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 0:0 Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 1.43 4.15 7
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 3.1 3.1 2.35
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р -:- Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо -:- Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар -:- Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 61’ Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 1:0 Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос - - -
01:00 28’ Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо 0:0 Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 2.55 3.2 2.7
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2.7 3.2 2.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур 1 X 2
00:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа 0:1 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
01:00 28’ Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:0 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2 3.2 3.75
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 1.78 3.4 4.6
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 1.75 3.1 5.35
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония 3.85 3.55 1.95
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
01:30 1’ Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво 0:0 Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка -:- Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос -:- Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
00:05 73’ Логотип футбольный клуб ГресияГресия 4:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс -:- Логотип футбольный клуб СилькеборгСилькеборг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вейгаард Б (Ольборг)Вейгаард Б -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
01:00 30’ Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 0:0 Логотип футбольный клуб ПачукаПачука - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо -:- Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо -:- Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2.65 3.15 2.65
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор -:- Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 2.4 2.85 3.2
Франция. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.3 3 3.2
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Агуэро подтвердил, что забил «Арсеналу» рукой

вчера, 21:46
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро прокомментировал победу над «Арсеналом».

Напомним, что Агуэро оформил хет-трик в сегодняшней игре. Причем последний свой гол аргентинец забил рукой.

Было важно победить сегодня. Ранее я забивал быстрые голы, но мы проигрывали, сегодня я счастлив, что все завершилось хорошо.

Третий гол? Изначально я думал, что мяч попал мне в грудь, а уже потом отправился в ворота. Но, посмотрев повтор, я вижу, что сыграл сегодня в гандбол.

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Все комментарии
sparxx2
sparxx2
   112 / 815
сегодня в 00:49
Было бы глупо мне защищать ВульвАч, но справедливости ради скажу, что они перестали играть вообще и мотивация на борьбу упала в ноль только после того как они увидели своими глазами как судья всё видит как Агуэро забивает 3 гол, но в дудку не дует. Кто хоть раз выходил на поле как профи футболист знает о чём я. Хоть попу на британское знамя рви, если судья дует в другую сторону, ничего не поделаешь....
Морозовский
Морозовский
   27 / 815
вчера в 23:30
Аргентосам можно руками забивать! Уверен, "зеня" продавит эту привилегию и в нашем чемпионате!
mangoх12
mangoх12
   6 / 815
вчера в 23:22
а что ему остается делать если и так все видно на повторе
Caniggia
Caniggia
   38 / 815
вчера в 23:05
Заврался хитропопый аргентос. Всё прекрасно он знал чем забил. Хорошо хоть не сказал, что это была рука бога.
Juve14
Juve14
   562 / 815
вчера в 22:58
Как это он не отличает грудь от руки)))
авито
авито
   246 / 815
вчера в 22:47
В такой куче мале он и сам наверное не понял в какую именно часть тела попал в него мячик. По справедливости судья должен был отменить взятие ворот, а так победа.
ЮЗИК
ЮЗИК
   233 / 815
вчера в 22:40
Одним голом больше одним меньше
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Artuom
   238 / 815
вчера в 22:29
Никто не против того что у Арсенала сегодня не было шансов выиграть. Этот гол вообще ни на что не влиял. Разбираются только слова Серхио. Ладно бы просто признал что забил рукой - со многими бывало, нормально бы это приняли. Но он кроме этого ещё и соврать решил, якобы игру рукой не почувствовал...
тут трудно сказать однозначно.... вполне возможно,что и не почувствовал,что забивал рукой.он же это не акцентированно делал,да и понятие плечо - относительное.по анатомии идёт до локтя))) одно дело смотреть в монитор.другое дело когда это происходит в игре. То,что после повтора он признал,что сыграл рукой это неудивительно,было бы забавно,если бы отрицал.
удав
удав
   185 / 815
вчера в 22:24
дурачка включил,все ты знал, а сейчас пытаешься оправдаться
la_masia
la_masia
   23 / 815
вчера в 22:15
Аргентинская классика)
Artuom
Artuom ответил allemz
   240 / 815
вчера в 22:05
97% также забивают, но даже не признаются, что во время матча, что после. Хотя такие голы почти в каждом третьем матче забивают. Серхио хоть после признался)
Согласен. НО! Признаться хорошо, а врать не стоило ;)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   302 / 815
вчера в 22:03
Любой ценой...
Artuom
Artuom ответил 25процентный клоун
   240 / 815
вчера в 22:03
после драки не машут кулаками,вам никто не мешал забивать три мяча
Никто не против того что у Арсенала сегодня не было шансов выиграть. Этот гол вообще ни на что не влиял.

Разбираются только слова Серхио. Ладно бы просто признал что забил рукой - со многими бывало, нормально бы это приняли. Но он кроме этого ещё и соврать решил, якобы игру рукой не почувствовал...
allemz
allemz ответил Так Себе Аналитик
   12 / 815
вчера в 22:02
Чем он мужик, эти его слова уже абсолютно ни на что не повлияют))
97% также забивают, но даже не признаются, что во время матча, что после. Хотя такие голы почти в каждом третьем матче забивают.
Серхио хоть после признался)
Artuom
Artuom ответил Apsny
   240 / 815
вчера в 21:59
И много кто говорил, что забил с нарушением и все такое?)) Таких было всегда единицы, а у Агуэро все не так прям очевидно при этом всем.
Уже объяснил - забил и забил, я против того что он врёт.
112910415
112910415
   61 / 815
вчера в 21:59
видели и мы тот повтор
Artuom
Artuom ответил волгодон 2
   240 / 815
вчера в 21:58
не ной мадридоглор,в аналогичной ситуации в угоду твоему клубу,ты бы стонал иначе
Я против вранья. Забил гол рукой - ну и молчи себе(признают и говорят судье ведь единицы только). Зачем признавать когда уже ничего от этого не изменится и при этом себя так глупо оправдывать...
Сантус
Сантус
   64 / 815
вчера в 21:58
В принципе мог и поюлить...но сознался,хотя отрицать при теперешней картинке было бы глупо.)Думаю такие вещи сильно приближают АПЛ к введению ВАР,только надеюсь использовать её будут более правильно что ли...Есть решения ВАР за которые убить хочется....)
Bayern Best
Bayern Best
   102 / 815
вчера в 21:58
Раньше надо было говорить.
волгодон 2
волгодон 2 ответил Apsny
   162 / 815
вчера в 21:58
И много кто говорил, что забил с нарушением и все такое?)) Таких было всегда единицы, а у Агуэро все не так прям очевидно при этом всем.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил волгодон 2
       10 / 815
    вчера в 21:56
    расскажи мне это про Анри)))))))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Artuom
       10 / 815
    вчера в 21:55
    после драки не машут кулаками,вам никто не мешал забивать три мяча
    Apsny
    Apsny ответил Artuom
       83 / 815
    вчера в 21:55
    Раньше мужиками называли тех, кто забив рукой говорили об этом судье и гол отменялся. Видимо сейчас всё иначе... Не почувствовать что сыграл рукой... жалкое оправдание...
    И много кто говорил, что забил с нарушением и все такое?))

    Таких было всегда единицы, а у Агуэро все не так прям очевидно при этом всем.
    волгодон 2
    волгодон 2 ответил Artuom
       162 / 815
    вчера в 21:54
    Раньше мужиками называли тех, кто забив рукой говорили об этом судье и гол отменялся. Видимо сейчас всё иначе... Не почувствовать что сыграл рукой... жалкое оправдание...
    не ной мадридоглор,в аналогичной ситуации в угоду твоему клубу,ты бы стонал иначе
    VIPded
    VIPded
       87 / 815
    вчера в 21:53
    А сказал бы это, если бы счет игры ограничился 2-1 и рукой забил 2й гол?...
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил allemz
       2 / 815
    вчера в 21:52
    Никто не спорил.
    Чем он мужик, эти его слова уже абсолютно ни на что не повлияют))
    Artuom
    Artuom ответил allemz
       240 / 815
    вчера в 21:51
    Никто не спорил.
    Раньше мужиками называли тех, кто забив рукой говорили об этом судье и гол отменялся. Видимо сейчас всё иначе...

    Не почувствовать что сыграл рукой... жалкое оправдание...
    Apsny
    Apsny
       83 / 815
    вчера в 21:49
    Это хорошо говорить, когда этот гол был не решающим, да и по игре хозяева были лучше гостей)
    allemz
    allemz
       12 / 815
    вчера в 21:47
    Никто не спорил.
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