Эмери: «„Манчестер Сити“ доминировал на протяжении всего поединка»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал поражение от «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» владел преимуществом на протяжении всего поединка. Мы же более-менее хорошо сыграли только в первом тайме. Наша задача на данный момент - продолжать работать и готовиться к следующему матчу.

Попадание в первую четверку? Сейчас сложно об этом говорить, ведь теперь не все зависит от нас.