Боатенг: «В „Тоттенхэме“ я тусил и неправильно питался»

Новичок «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг признается, что сейчас находится в гораздо лучшей форме, чем во время игры в «Тоттенхэме».

Сейчас я вешу 83 килограмма. В «Тоттенхэме» я не играл, постоянно проводил время с фанатами на трибунах. В Лондоне мне было 20 лет. Я тусил, проводил время с друзьями, неправильно питался.

Сейчас у меня личный повар, я слежу за тем, что ем. Поддержание здорового образа жизни продлевает мне карьеру. В молодости каждый месяц ждешь денег. А если не выходишь на поле, тебе становится плевать. У тебя есть деньги, а друзья говорят, что ты феноменален.

Знаете, появляется много людей, которые мгновенно к тебе прилипают. Но в тяжелый момент куда деваются все те, кого ты называл друзьями?