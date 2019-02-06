Бернарду Силва: «Соперники „Манчестер Сити“ стали сильнее»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва верит, что его команде по силам завоевать чемпионство в этом сезоне.

Мы всегда будем мечтать. Знаем, что в Премьер-Лиге возможно всё, впереди много игр. Нам просто нужно выполнить свою работу. Верю, что мы можем стать чемпионами.

Наши соперники сильнее в этом сезоне, особенно «Ливерпуль», который редко теряет очки и поэтому идет первым. Остальные команды, вроде «Ньюкасла», хорошо нас знают и получают дополнительный стимул, поскольку играют с чемпионами.