Ракитич хочет уйти из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич хочет покинуть клуб ближайшим летом. Причина - грядущий приход в команду полузащитников Френки де Йонга и Адриена Рабьо. С голландским игроком уже официально договорились, но и француз близок к переезду в Испанию.
Сообщается, что футболист рассказал о своем желании руководителям каталонского клуба. «Интер» уже связался с хорватом и обсудил возможный трансфер. Сумма сделки оценивается в 30 млн евро.
Ранее агент Ракитича исключил летний уход игрока из «Барселоны».
Кому-то стоит уйти,чтобы не сидеть на скамейке .
У Вани много опыта и он бы сильно пригодился даже со скамейки.
Кому-то стоит уйти,чтобы не сидеть на скамейке .
У Вани много опыта и он бы сильно пригодился даже со скамейки.