Ракитич хочет уйти из «Барселоны»

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Испания. Примера 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вальядолид -:-  Вильярреал 3 3.3 2.35
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Кьево -:-  Рома 5.7 4.1 1.57
Германия. Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Майнц -:-  Байер 3.9 3.85 1.85
Франция. Лига 1 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Дижон -:-  Марсель 3.8 3.4 2
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:50 89’ Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 1:1 Логотип футбольный клуб СиднейСидней 5.9 3.5 1.63
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 2.7 3.25 2.45
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан -:- Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.53 4.3 5.3
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия 2.25 3.3 3
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб КельнКельн -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули 1.5 4.05 5.9
Германия. Третья лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк -:- Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос - - -
Дания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрхусОрхус -:- Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг 2.15 3.15 3.35
Испания. Сегунда 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна 2.7 2.9 2.7
Италия. Серия B 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.2 3 2.3
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:40 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Умм-СалальУмм-Салаль -:- Логотип футбольный клуб Аль-Гарафа (Доха)Аль-Гарафа - - -
19:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян -:- Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос Н (Никосия)Олимпиакос Н -:- Логотип футбольный клуб Онисилос (Сотира)Онисилос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Той ЛакатамиасТой Лакатамиас -:- Логотип футбольный клуб ПАЕЕК (Кирения)ПАЕЕК - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:1 Логотип футбольный клуб Ливерпуль (Монтевидео)Ливерпуль - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани 1:1 Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 1:1 Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати -:- Логотип футбольный клуб МальмеМальме - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст -:- Логотип футбольный клуб Гарбарния (Краков)Гарбарния - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Стремсгодсет (Драммен)Стремсгодсет -:- Логотип футбольный клуб Хам Кам (Хамар)Хам Кам - - -
15:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб РидРид -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб СундсвалльСундсвалль -:- Логотип футбольный клуб Гефле (Евле)Гефле - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Йорк СитиНью-Йорк Сити -:- Логотип футбольный клуб АИК (Стокгольм)АИК - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Скейд (Осло)Скейд -:- Логотип футбольный клуб СандефьордСандефьорд - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В -:- Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин 1.6 4 4.9
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шанхай СИПГШанхай СИПГ -:- Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб МариборМарибор -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КальмарКальмар -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Торпедо М (Москва)Торпедо М -:- Логотип футбольный клуб КегеКеге - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 1.6 4 4.7
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд -:- Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм -:- Логотип футбольный клуб Аустрия Кл (Клагенфурт)Аустрия Кл - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг -:- Логотип футбольный клуб ФалькенбергФалькенберг - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда -:- Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 6.2 4.3 1.45
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ 0:1 Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония 3 3.4 2.25
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 1.68 3.6 4.7
Португалия. Примейра 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 7.5 3.8 1.45
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 1 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МуромМуром 1:1 Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник - - -
13:45 сегодня Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия -:- Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново -:- Логотип футбольный клуб РигаРига - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул 2.75 3.1 2.55
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор -:- Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче 3.5 3.2 2.1
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС -:- Логотип футбольный клуб НьютаунНьютаун 1.15 7.5 13.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛланеллиЛланелли -:- Логотип футбольный клуб Аберистуит ТаунАберистуит Таун - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Коннас КуэйКоннас Куэй -:- Логотип футбольный клуб Кайрнарфон ТаунКайрнарфон Таун - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб ШаторуШатору 2.3 2.9 3.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль -:- Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян 2.7 2.8 2.9
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 1.5 3.75 7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БезьеБезье -:- Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо 3 2.85 2.55
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АяччоАяччо -:- Логотип футбольный клуб НьорНьор 1.95 3.2 4
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб ПарижПариж 2.6 2.75 3.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар -:- Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек 2.55 2.75 3.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр 3 2.7 2.75
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш -:- Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек 13.5 7 1.15
Чехия. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О 3.1 3 2.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма -:- Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 2.2 3.1 3.25
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Ракитич хочет уйти из «Барселоны»

сегодня, 12:11

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич хочет покинуть клуб ближайшим летом. Причина - грядущий приход в команду полузащитников Френки де Йонга и Адриена Рабьо. С голландским игроком уже официально договорились, но и француз близок к переезду в Испанию.

Сообщается, что футболист рассказал о своем желании руководителям каталонского клуба. «Интер» уже связался с хорватом и обсудил возможный трансфер. Сумма сделки оценивается в 30 млн евро.

Ранее агент Ракитича исключил летний уход игрока из «Барселоны».

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
   56 / 789
сегодня в 13:41
Пусть уходит .
NOVA
NOVA
   119 / 789
сегодня в 13:23
правильно: надо валить из ГМО!!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил drug01
   105 / 789
сегодня в 13:16
Чтоб играть.Самим не дано понять?!
nba05
nba05
   118 / 789
сегодня в 13:06
Ракитич не хуже Рабьо, как мне кажется
ДАША Д
ДАША Д
   136 / 789
сегодня в 13:06
Испугался конкуренции.
la_masia
la_masia
   88 / 789
сегодня в 13:02
Утка)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   75 / 789
сегодня в 12:55
Ракитич не должен уйти,он нужный,очень старательный парень
fanilich
fanilich
   190 / 789
сегодня в 12:43
Все футболисты" мигрируют " из клуба в клуб, Ракитич не исключение.Возможно испугался конкуренции.
3ton
3ton
   273 / 789
сегодня в 12:38
Слишком много будет полущитников в следующем сезоне.
Кому-то стоит уйти,чтобы не сидеть на скамейке .
У Вани много опыта и он бы сильно пригодился даже со скамейки.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   463 / 789
сегодня в 12:36
ЧТО Ж ТЫ ВАНЯ ОЧКОНУЛ КОНКУРЕНЦИИ ?
mangoх12
mangoх12
   6 / 789
сегодня в 12:25
пошла санта барбара , да и 30 млн. шутка какая то
drug01
drug01
   78 / 789
сегодня в 12:21
Зачем менять команду?
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