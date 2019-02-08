Ракитич хочет уйти из «Барселоны»

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Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич хочет покинуть клуб ближайшим летом. Причина - грядущий приход в команду полузащитников Френки де Йонга и Адриена Рабьо. С голландским игроком уже официально договорились, но и француз близок к переезду в Испанию.

Сообщается, что футболист рассказал о своем желании руководителям каталонского клуба. «Интер» уже связался с хорватом и обсудил возможный трансфер. Сумма сделки оценивается в 30 млн евро.

Ранее агент Ракитича исключил летний уход игрока из «Барселоны».