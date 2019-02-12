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«Зенит» в Турции поддержат до тысячи болельщиков

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Leningrad 84
Leningrad 84
12 февраля 2019 в 19:05
Вчерашний "Спорт-экспресс":
"Вместимость арены 50 тысяч зрителей, гостевая квота равна 5%, с учетом зон безопасности - около 2400 билетов. Все они уже раскуплены..."
112910415
112910415
12 февраля 2019 в 18:06
обещали заметно больше
Санчо Панса
Санчо Панса
12 февраля 2019 в 17:18
А недавно говорили вроде о более чем двух тысячах! Понятно, что перекричать ярых фанатов Фенербахче не удастся, но надо постараться сделать так, чтобы футболисты Зенита чувствовали поддержку своих болельщиков даже в Турции.
VIPded
VIPded
12 февраля 2019 в 16:21
Зенит, даёшь победу!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ МКС (комментарий удален) (раскрыть)
12 февраля 2019 в 16:12
Работники Газпрома в служебной командировке в Турции
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответ ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА (комментарий удален) (раскрыть)
12 февраля 2019 в 16:07
Спартак сегодня играет с "Мурой", третий дивизион какой то страны с балкан. В магазинах вокруг никаких кубков в продаже нет, послали в гончарню лля туристов, хоть кувшин какой взять. Щас думают как кубок назвать и где в музее стоять будет.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
12 февраля 2019 в 15:54
«Зенит» на эту встречу выйдет в белой форме.


сразу сдались.
Брулин
Брулин
12 февраля 2019 в 15:42
Плохо что не полный стадион будет, хотя и так будет шумовая поддержка на уровне, зная турков! З детства за Фенербахче!!
LOpp
LOpp
12 февраля 2019 в 15:39
в начале февраля писали про 5000 болельщиков.
Вчера 2000, сегодня уже до тысячи, в итоге на матче будет один Литейный с радужным флажком.
борька
борька
12 февраля 2019 в 15:29
Турки не подкачайте, сыграйте скромно, 5- 0 и достаточно! Успехов туркам!
Большой Карай
Большой Карай
12 февраля 2019 в 15:18
Молодцы, что едут.
EAGinLE
EAGinLE
12 февраля 2019 в 15:05
Удачи Зенит в ЛЕ .
Т34
Т34 ответ ДСА (раскрыть)
12 февраля 2019 в 15:04
Фанера закончилась.))) А картонные не довезут, картон помнется.))) После матча лазурные скажут, что там 5 тысяч их болельщиков присутствовало, не меньше.
Лакшери
Лакшери
12 февраля 2019 в 15:04
2000 было ведь
Miaf
Miaf ответ ДСА (раскрыть)
12 февраля 2019 в 15:00, ред.
Не смогли набрать. (Школьники на учебе, да и родители не пустят).
Miaf
Miaf
12 февраля 2019 в 14:59
До тысячи бакланов пролетит мимо стадиона в Стамбуле .
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
12 февраля 2019 в 14:47
Победа за
Нами
ДСА
ДСА
12 февраля 2019 в 14:46
Изначально собиралось до 2500. Куда-то остальные делись.
Capitan555
Capitan555
12 февраля 2019 в 14:45
А всего стадион вмещает 50509....
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