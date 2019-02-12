«Зенит» в Турции поддержат до тысячи болельщиков

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12 февраля 2019, 14:38

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что петербургскую команду поддержат до тысячи болельщиков на матче 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче».

На самой игре ожидается до 35 тыс. зрителей.

«Зенит» на эту встречу выйдет в белой форме.