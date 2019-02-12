«Зенит» в Турции поддержат до тысячи болельщиков

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что петербургскую команду поддержат до тысячи болельщиков на матче 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче».
На самой игре ожидается до 35 тыс. зрителей.
«Зенит» на эту встречу выйдет в белой форме.
|Фенербахче1 : 0Зенит
|Матч завершен
Пресс-служба «Зенита» сообщает, что петербургскую команду поддержат до тысячи болельщиков на матче 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче».
На самой игре ожидается до 35 тыс. зрителей.
«Зенит» на эту встречу выйдет в белой форме.
"Вместимость арены 50 тысяч зрителей, гостевая квота равна 5%, с учетом зон безопасности - около 2400 билетов. Все они уже раскуплены..."
"Вместимость арены 50 тысяч зрителей, гостевая квота равна 5%, с учетом зон безопасности - около 2400 билетов. Все они уже раскуплены..."
сразу сдались.
сразу сдались.
Вчера 2000, сегодня уже до тысячи, в итоге на матче будет один Литейный с радужным флажком.
Вчера 2000, сегодня уже до тысячи, в итоге на матче будет один Литейный с радужным флажком.
Нами
Нами