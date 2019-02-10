Два болельщика «Саутгемптона» изображали самолет на матче с «Кардиффом»

Два болельщика «Саутгемптона» были арестованы после матча АПЛ с «Кардиффом» (1:2).
Во время игры фанаты изображали самолет. Таким образом они намекали на авиакатастрофу, в которой в январе погиб новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала.
Болельщикам грозит трехлетний запрет на посещение матчей.
ЗЫ поступок не хочу оправдывать, но с точки зрения черного юмора норм пацаны протроллили. Еще имейте ввиду, Кардифф - валийская команда, большинство английских ортодоксальных хулзов, думаю, даже выразили свою поддержку этим двум экземплярам с грядки святых.
Те, кто пишут об отсутствии морали у бездуховных европейцев, вспомните спланированный, заранее подготовленный перф бомжей против динамиков.
ЗЫ поступок не хочу оправдывать, но с точки зрения черного юмора норм пацаны протроллили. Еще имейте ввиду, Кардифф - валийская команда, большинство английских ортодоксальных хулзов, думаю, даже выразили свою поддержку этим двум экземплярам с грядки святых.
Те, кто пишут об отсутствии морали у бездуховных европейцев, вспомните спланированный, заранее подготовленный перф бомжей против динамиков.