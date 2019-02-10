Два болельщика «Саутгемптона» изображали самолет на матче с «Кардиффом»

сегодня, 08:26

Два болельщика «Саутгемптона» были арестованы после матча АПЛ с «Кардиффом» (1:2).

Во время игры фанаты изображали самолет. Таким образом они намекали на авиакатастрофу, в которой в январе погиб новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала.

Болельщикам грозит трехлетний запрет на посещение матчей.