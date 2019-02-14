Семак: «Хочу пригласить Наваса в „Зенит“, но Бердыев будет против»

Наставник «Зенита» Сергей Семак обратился к защитнику «Рубина» Сесару Навасу, который сегодня объявил о завершении игровой карьеры.

Я благодарен судьбе за то, что мне удалось играть вместе с Сесаром Навасом. И обращаюсь к тебе лично: таких прекрасных людей не сыскать больше нигде. Я счастлив быть причастным к тому успеху, который у нас был. Желаю удачи в спорте и благополучия в семейной жизни. Всегда буду дорожить знакомством с тобой. Побольше бы таких игроков, как ты.

Пользуясь случаем, хочу пригласить тебя в «Зенит». Надеюсь, получится. Правда, Курбан Бекиевич будет против, я уверен.