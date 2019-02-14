Семак: «Хочу пригласить Наваса в „Зенит“, но Бердыев будет против»

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Лига Европы 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
20:55 сегодня  Славия П -:-  Генк 2.25 3.25 3.25
20:55 сегодня  Рапид В -:-  Интер 5.4 3.55 1.7
20:55 сегодня  Галатасарай -:-  Бенфика 2.55 3.25 2.8
20:55 сегодня  БАТЭ -:-  Арсенал 7.5 4.9 1.38
20:55 сегодня  Лацио -:-  Севилья 2.5 3.2 2.95
20:55 сегодня  Олимпиакос -:-  Динамо К 1.9 3.35 4.3
20:55 сегодня  Ренн -:-  Бетис 2.85 3.3 2.5
20:55 сегодня  Краснодар -:-  Байер 3.75 3.8 2
23:00 сегодня  Цюрих -:-  Наполи 7.8 4.7 1.4
23:00 сегодня  Брюгге -:-  Зальцбург 3.25 3.4 2.2
23:00 сегодня  Виктория П -:-  Динамо Зб 2.85 3.1 2.6
23:00 сегодня  Спортинг -:-  Вильярреал 2.2 3.4 3.25
23:00 сегодня  Селтик -:-  Валенсия 3.05 3.2 2.4
23:00 сегодня  Шахтер Дн -:-  Айнтрахт Ф 2.3 3.35 3.1
23:00 сегодня  Мальме -:-  Челси 8.5 4.5 1.4
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 4:3 Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ 2:2 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
04:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо 1:2 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа 0:1 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эль Дахлиа (Каир)Эль Дахлиа 2:2 Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна 9.5 3.85 1.4
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Масри (Порт-Саид)Аль-Масри 2:0 Логотип футбольный клуб Миср Эль Макаса (Фаюм)Миср Эль Макаса 1.43 3.95 7.8
20:30 15’ Логотип футбольный клуб Пирамидс (Эль-Файюм)Пирамидс 0:0 Логотип футбольный клуб Смуха (Александрия)Смуха - - -
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ист Бенгал (Калькутта)Ист Бенгал 5:0 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг 1.2 6 9.5
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Умм-СалальУмм-Салаль 2:1 Логотип футбольный клуб Аль-Гарафа (Доха)Аль-Гарафа 2.12 2.85 3.85
20:10 34’ Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян 2:0 Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби 2.25 3.3 2.95
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 10 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 3:0 Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 2:2 Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 3:2 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес 0:0 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе 1:0 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
02:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб ТусонТусон -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас 4:1 Логотип футбольный клуб ХьюстонХьюстон - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 3:0 Логотип футбольный клуб Ангушт (Назрань)Ангушт - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МариборМарибор 0:1 Логотип футбольный клуб Кайрат (Алматы)Кайрат - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Сиони (Болниси)Сиони - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Луисвилль СитиЛуисвилль Сити - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б -:- Логотип футбольный клуб Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)Реал Солт-Лейк - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ 2:4 Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 3 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МуромМуром 1:2 Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия - - -
13:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор 1:0 Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново 0:2 Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник - - -
19:15 76’ Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 1:0 Логотип футбольный клуб РигаРига - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Фейха (Аль-Маджмаах)Аль-Фейха 1:2 Логотип футбольный клуб Аль-Фатех (Эль-Хаса)Аль-Фатех 1.55 3.45 7
18:35 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Таавон (Бурайда)Аль-Таавон 4:0 Логотип футбольный клуб Оход (Медина)Оход 1.4 4.7 6.8
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Семак: «Хочу пригласить Наваса в „Зенит“, но Бердыев будет против»

сегодня, 19:59

Наставник «Зенита» Сергей Семак обратился к защитнику «Рубина» Сесару Навасу, который сегодня объявил о завершении игровой карьеры

Я благодарен судьбе за то, что мне удалось играть вместе с Сесаром Навасом. И обращаюсь к тебе лично: таких прекрасных людей не сыскать больше нигде. Я счастлив быть причастным к тому успеху, который у нас был. Желаю удачи в спорте и благополучия в семейной жизни. Всегда буду дорожить знакомством с тобой. Побольше бы таких игроков, как ты.

Пользуясь случаем, хочу пригласить тебя в «Зенит». Надеюсь, получится. Правда, Курбан Бекиевич будет против, я уверен.

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Все комментарии
time out
time out
   31 / 857
сегодня в 20:44
Семак - водитель автобуса. Права получил в Рубине. Практику прошел в Уфе. В настоящее время работает в зените. Но старых дружков по автопарку не забывает.
VV V
VV V
   211 / 857
сегодня в 20:38
Семак уже почувствовал всю прелесть государственных дармовых денег ! Далеко пойдёт, наверное, депутатом потом станет !!!
11-и метровый
11-и метровый
   313 / 857
сегодня в 20:20
Неужели Семак решил позвать в Зенит всех с кем играл раньше?
alfranza
alfranza
   579 / 857
сегодня в 20:14
Почему не приглашать молодых? Что на молодых нет терпения?
Багор
Багор
   463 / 857
сегодня в 20:13
Хватит бревен из рубина в Зените.
oncha
oncha
   49 / 857
сегодня в 20:10
Семака нужно лучше в рубин тренером отправить вместо гениального туркмена, не то творит.
kotmyshka
kotmyshka
   227 / 857
сегодня в 20:05
думаю, останется тренером в Рубине...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   28 / 857
сегодня в 20:01
Лучше бы тренером кого-нибудь вместо Семака пригласили. Но Наваса пока рано.
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