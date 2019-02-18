Головин: «Я оказался в „Монако“ во многом благодаря Васильеву»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Нантом» (1:0) в домашнем матче 25-го тура чемпионата Франции и поделился мнением об отставке вице-президента клуба Вадима Васильева.

Сейчас в команде хороший эмоциональный фон. Мы стали набирать очки, это радует. Да и по игре есть уверенность, что мы двигаемся в правильном направлении. Но всё будет решаться в следующих матчах.

Отставка Вадима Васильева? Очень благодарен этому человеку. Во многом благодаря ему я оказался в «Монако». С первого дня получил от него полную поддержку, и это было очень важно для меня.