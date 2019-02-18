Сульшер сравнил Санчеса с бутылкой кетчупа

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер в очередной раз посоветовал чилийскому нападающему Алексису Санчесу найти себя.

Безусловно, он очень талантлив. Если он сможет просто забить гол, это вернет ему уверенность. У всех бывают моменты, когда не получается соответствовать своим стандартам, но мы знаем, что он отличный игрок.

Это как с бутылкой кетчупа. Ты на нее давишь - ничего не идет. Но если уж пойдет - то сразу много. Уверен, с Санчесом всё будет в порядке.