Рейнгольд: «Кокорин на воде и черном хлебе сидел в камере»

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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.65 4.1 4.9
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4 3.5 1.9
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 сегодня Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд -:- Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.57 3.8 5.6
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви -:- Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:05 сегодня Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон 1.6 3.55 5.8
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб УРТУРТ -:- Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила -:- Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио -:- Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Осане (Ульсет)Осане -:- Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла -:- Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 сегодня Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда -:- Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс -:- Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик - - -
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Рейнгольд: «Кокорин на воде и черном хлебе сидел в камере»

19 февраля 2019, 15:26

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поддержал форварда «Зенита» Александра Кокорина, который находится в СИЗО.

Дай бог, суд решит, что ребят надо освобождать. Но ему надо два-три месяца восстанавливаться. Человек на воде и черном хлебе сидел в камере. Если поможет, только через полгода. Такую психологическую нагрузку не каждый перенесет.

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева

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Все комментарии
MopkoBHuk
MopkoBHuk
   591 / 887
28 февраля в 18:13
Да и резко пить еще нельзя бросать, а его в камеру не опохмелившегося посадили
Ильдар Яруллин
Ильдар Яруллин
   532 / 887
20 февраля в 18:41
ага, конечно, вода и черный хлеб))
tims
tims ответил RIR68
   316 / 887
20 февраля в 02:38
укажите номер на который по СМС на первом канале можно сбросить ему 100 рублей)))
И не стыдно предлагать Коке 100 рублей? Я вот готов послать 105 деревянных...
grazie100
grazie100 ответил nautilus163
   344 / 887
19 февраля в 23:04
Таких персонажей показывают в фильмах ужасов , не надо нам впаривать своё фулфо.
nautilus163
nautilus163
   709 / 887
19 февраля в 21:09
Так подставь в следующий раз свою башку под удар стулом, тогда и жалеть будешь!
МапС
МапС
   136 / 887
19 февраля в 20:21
Тоже мне поддержал... сухарей и заварки бы принёс пацанам, чтоб совсем не загнулись...
Санчо Панса
Санчо Панса
   97 / 887
19 февраля в 17:21
Конечно! Одно дело в Монако тусить и все себе позволять, а другое дело в СИЗО, где такого удовольствия ты попросту лишен( Безусловно нужно время, чтобы прийти в себя.
RIR68
RIR68
   183 / 887
19 февраля в 16:50
укажите номер на который по СМС на первом канале можно сбросить ему 100 рублей)))
andre_can
andre_can
19 февраля в 16:47
лучше бы про прастак прочмокивал ;)
За адекватность
За адекватность
   86 / 887
19 февраля в 16:47
"Я говорю правду! И буду это делать." При всем уважении к Вашему возрасту, но про черный хлеб и воду в СИЗО правдой не пахнет.
kolpankolpan
kolpankolpan
   310 / 887
19 февраля в 16:41
Дедушки троллит сообщество.Неужели кто-то подумает что он просто глупый?
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   201 / 887
19 февраля в 16:40
Месяца хватит
mangoх12
mangoх12
   17 / 887
19 февраля в 16:23
столько завистников особенно Ваня черный говорящий о чужих проблемах и незамечающий своих.. ну идите и посидите вы на черной икре, всего то путинскому чинарю по репе наступать
борька
борька
   203 / 887
19 февраля в 16:09
Черная зависть охватывает быдлоболельщиков, при упоминани о Кокорине и Мамаеве!!
Свободу Кокорину и Мамаеву!
Footbolista
Footbolista ответил Знатог
   4 / 887
19 февраля в 16:09
Сам был или друзья рассказали?))...
dzvinka
dzvinka
   75 / 887
19 февраля в 16:06
дед, он кушал получше тебя в два раза, там в своей камере))) не переживал бы ты так за него.
4RT
4RT
   337 / 887
19 февраля в 16:00
Это вы его с пенсионерами перепутали
Лакшери
Лакшери
   275 / 887
19 февраля в 15:57
да прям уж
Знатог
Знатог
   262 / 887
19 февраля в 15:55
Да, в путинских лагерях так то.
PITER_1
PITER_1
   672 / 887
19 февраля в 15:52
старикан совсем сбрендил
Zimmer
Zimmer
19 февраля в 15:49
Бред.
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 887
19 февраля в 15:42
Валера, надо новости чаще смотреть!!! Там у парней холодильники ломятся от изобилия продуктов!!!
К Рейнгольду опять папарацци с пузырем приходили похоже?!?
Ваня лучший
Ваня лучший ответил AmIIIeR89
   30 / 887
19 февраля в 15:39
По ТВ показывали полные холодильники в камере Мамаева. Я не думаю, что у Коко хуже. У него проблема в голове и эта проблема далека от разрешения
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил LOpp
   35 / 887
19 февраля в 15:34
По своему опыту знаешь?)))))
oncha
oncha
   78 / 887
19 февраля в 15:32
Рейнгольд прёт против официальной версии спартака.
LOpp
LOpp
   5 / 887
19 февраля в 15:30
вот как нынче в России на воде и черном хлебе сидят в камерах.

AmIIIeR89
AmIIIeR89
   157 / 887
19 февраля в 15:28
На воде и черном хлебе сидят в карцере, а не в камере. А Кокоша сидел на черной икре с маслом, 100% уверен
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