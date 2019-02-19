Рейнгольд: «Кокорин на воде и черном хлебе сидел в камере»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поддержал форварда «Зенита» Александра Кокорина, который находится в СИЗО.

Дай бог, суд решит, что ребят надо освобождать. Но ему надо два-три месяца восстанавливаться. Человек на воде и черном хлебе сидел в камере. Если поможет, только через полгода. Такую психологическую нагрузку не каждый перенесет.