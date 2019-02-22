Игнатьев: «Понравились характер и дисциплина „Зенита“»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал победу «Зенита» над «Фенербахче» (3:1) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«Зенит» в ответном матче вышел заряженным на результат, очень мотивированным. Отсюда выбор тактики был простой: длинные передачи и направлять мячи в зону чужой штрафной. Сама схема предопределяла такие действия. Два форварда Азмун и Дзюба должны были цепляться за мяч. Ну и все сложилось как нельзя лучше: забили гол, а дальше тактика «Зенита» была продиктована ситуацией. Счет 1:0, наверное, диктовал им играть от обороны, отдавая пространство.

«Фенербахче» немало владел мячом и комбинировал, но оборона «Зенита» в этот раз заслуживает похвал. Ну и нашли питерцы такого футболиста, как Азмун, который задал направление в игре. Мне понравились характер и дисциплина команды, старательность всех ее футболистов. Характер, дисциплина и Азмун — вот главные составляющие победы «Зенита» в этом противостоянии.