Вальверде встал на защиту Луиса Суареса

Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде ответил на критику общественности в адрес нападающего «сине-гранатовых» Луиса Суареса. Последний раз уругвайский форвард забивал за «Барселону» 30 января в матче Кубка Испании против «Севильи» (6:1).

Суарес в порядке, он отдохнул на прошлой неделе, когда начинал матч в запасе. Сейчас нас ждут три игры подряд, и мы посмотрим, как будут развиваться события.

Наличие на поле Луиса Суареса гарантирует, что у нас будут голевые моменты, поэтому без него нам было бы трудно.

Такие игроки в определённое время могут попасть под пристальное внимание, и в случае с Суаресом это немного удивляет, потому что на него уже смотрели под микроскопом ранее, но затем он забил кучу голов.

Мы говорим о человеке, который входит в число пяти лучших бомбардиров клуба. У него были очень хорошие возможности забить гол в последних двух матчах, но нам нужно сохранять терпение. У меня и у всех нас оно есть, потому что Суарес – выдающийся футболист.