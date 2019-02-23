Медведев: «Цель „Зенита“ – победа в РПЛ и Лиге Европы»

Новый президент «Зенита» Александр Медведев, сменивший на этом посту Сергея Фурсенко, рассказал о целях клуба на текущий сезон.
Цель пока одна у «Зенита» – чемпионство. В российском первенстве и в Лиге Европы. И, конечно, возвращение в Лигу чемпионов.
Сложнее ли работать в футболе, чем в хоккее? При всей специфике каждого вида спорта есть общие принципы и правила управления клубом и командой. С моим опытом работы в СКА и КХЛ, я смогу работать на этом посту и в «Зените».
Жаль питерских.
Жаль питерских.
болотные газы так влияют?
болотные газы так влияют?
выкупит и овечкина и заставит в футбол гонять
выкупит и овечкина и заставит в футбол гонять
1. Состав усилить (Не перспективных футболистов продать)
2. Коллектив настроить на каждую игру как на последний бой!
3. Выбить из головы каждого игрока что он незаменим и что можно играть вполсилы.
4. Или прикупить еще одного хорошего нападающего или Кокошу (с кичи ) вытаскивать ))
5. ПОЗОР ТАРАСНЕ! )))
1. Состав усилить (Не перспективных футболистов продать)
2. Коллектив настроить на каждую игру как на последний бой!
3. Выбить из головы каждого игрока что он незаменим и что можно играть вполсилы.
4. Или прикупить еще одного хорошего нападающего или Кокошу (с кичи ) вытаскивать ))
5. ПОЗОР ТАРАСНЕ! )))
понял что затея безперспективная,еще один
фантазер,хотя если выделить народного
достояния с баварией же прокатило.
понял что затея безперспективная,еще один
фантазер,хотя если выделить народного
достояния с баварией же прокатило.