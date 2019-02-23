Медведев: «Цель „Зенита“ – победа в РПЛ и Лиге Европы»

Новый президент «Зенита» Александр Медведев, сменивший на этом посту Сергея Фурсенко, рассказал о целях клуба на текущий сезон.

Цель пока одна у «Зенита» – чемпионство. В российском первенстве и в Лиге Европы. И, конечно, возвращение в Лигу чемпионов.