Неймар: «Месси поддержал меня, когда я в этом больше всего нуждался»

Нападающий ПСЖ Неймар ответил на вопрос о том, как бы он отреагировал, если бы Лионель Месси попросил вернуться его в «Барселону».
Если честно, мне очень сложно говорить о Месси, потому что это был особенный человек для меня в «Барселоне». Я всегда это говорил. В тот день, когда я больше всего нуждался в поддержке, лучший игрок мира Лео Месси протянул мне руку и сказал, что всегда поможет.
Напомним, что бразилец на данный момент травмирован.
Человек есть человечек, будь он нищим или королём. Всем свойственны природные людские качества, просто меняются декорации.
Человек есть человечек, будь он нищим или королём. Всем свойственны природные людские качества, просто меняются декорации.
Я не могу больше читать про нечеловеческие муки людей получающих по 30 млн евро в год.....про эти ужасные дни...когда они больше всего нуждаются в поддержке....врагу не пожелаешь такой судьбы...всю душу вывернул...такие новости на ночь глядя...теперь опять не спать...там же Неймар ...один ....несчастный в жестоком мире...не надо стесняться слёз сочувствия...и в тяжкие минуты всегда надо вспоминать Неймара...самого несчастного из ныне существующих.....
Я не могу больше читать про нечеловеческие муки людей получающих по 30 млн евро в год.....про эти ужасные дни...когда они больше всего нуждаются в поддержке....врагу не пожелаешь такой судьбы...всю душу вывернул...такие новости на ночь глядя...теперь опять не спать...там же Неймар ...один ....несчастный в жестоком мире...не надо стесняться слёз сочувствия...и в тяжкие минуты всегда надо вспоминать Неймара...самого несчастного из ныне существующих.....