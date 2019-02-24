Неймар: «Месси поддержал меня, когда я в этом больше всего нуждался»

Нападающий ПСЖ Неймар ответил на вопрос о том, как бы он отреагировал, если бы Лионель Месси попросил вернуться его в «Барселону».

Если честно, мне очень сложно говорить о Месси, потому что это был особенный человек для меня в «Барселоне». Я всегда это говорил. В тот день, когда я больше всего нуждался в поддержке, лучший игрок мира Лео Месси протянул мне руку и сказал, что всегда поможет.