Аллегри: «Верю, что „Ювентус“ может всё изменить в дуэли с „Атлетико“»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после победы над «Болоньей» (1:0) поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико». На выезде «бьянконери» уступили «матрасникам» со счетом 0:2.

Это очень важный результат, так как он означает, что к очной встрече с «Наполи» у нас будет как минимум 13 очков преимущества. Рады, что скоро будем играть с «Наполи», потому что это станет хорошей проверкой перед ответным матчем с «Атлетико».

Я не знаю, что будет в ответном матче. Может случиться и катастрофа, но я в этом сомневаюсь. Настроен оптимистично и верю, что мы еще можем всё изменить.