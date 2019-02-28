У «Манчестер Сити» со следующего сезона сменится технический спонсор

Пресса сообщает, что со следующего сезона у «Манчестер Сити» сменится технический спонсор.
Поставлять атрибутику будет известная компания Puma. До этого момента форму изготовляла фирма Nike. Ориентировочно «Ман Сити» будет зарабатывать на сделке с Puma около 50 млн евро за сезон.
Вчера стало известно, что «Монако» также сменит технического спонсора.
На самом деле в РФ Адидас уж слишком афигели с ценами и поэтому все их магазы закрываются . Найк уже давно распрощался с десятками своих магазинов, оставив на Краснодар 1-2 магаза на город. Пума есть в каждом Моле. Но Пума не Адидас, и не Найк. Но сейчас ситуация такая что я покупаю Пуму так как по деньгам они не такие борзые как Адидас. Найк как не странно в плане денежном - достаточно доступный. Не говоря уже о Каппе . Остальное шляпа сраная типо Джомы, Умбро, или ещё какой-нибуть срани . Но Адидас уж очень у них цены заоблачные . За обычные (ну классные да) треника 5500 я не готов отдать (как пример) Так у них всё. Хотя раньше Адидас всегда был в приоритете но времена меняются
На самом деле в РФ Адидас уж слишком афигели с ценами и поэтому все их магазы закрываются . Найк уже давно распрощался с десятками своих магазинов, оставив на Краснодар 1-2 магаза на город. Пума есть в каждом Моле. Но Пума не Адидас, и не Найк. Но сейчас ситуация такая что я покупаю Пуму так как по деньгам они не такие борзые как Адидас. Найк как не странно в плане денежном - достаточно доступный. Не говоря уже о Каппе . Остальное шляпа сраная типо Джомы, Умбро, или ещё какой-нибуть срани . Но Адидас уж очень у них цены заоблачные . За обычные (ну классные да) треника 5500 я не готов отдать (как пример) Так у них всё. Хотя раньше Адидас всегда был в приоритете но времена меняются
ПУСТЬ В СПОРТМАСТЕРЕ СВОЙ ХЛАМ ПРОДАЮТ
ГЫ-ГЫ
ПУСТЬ В СПОРТМАСТЕРЕ СВОЙ ХЛАМ ПРОДАЮТ
ГЫ-ГЫ
Гранды Пуму не выбирают , а тут вот оно чё Михалыч
Гранды Пуму не выбирают , а тут вот оно чё Михалыч