У «Манчестер Сити» со следующего сезона сменится технический спонсор

28 февраля 2019, 11:35

Пресса сообщает, что со следующего сезона у «Манчестер Сити» сменится технический спонсор.

Поставлять атрибутику будет известная компания Puma. До этого момента форму изготовляла фирма Nike. Ориентировочно «Ман Сити» будет зарабатывать на сделке с Puma около 50 млн евро за сезон.

Вчера стало известно, что «Монако» также сменит технического спонсора.