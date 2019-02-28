Капитан «Рубина» Руслан Камболов рассказал о том, в каком состоянии команда подходит ко второй части сезона.
На сборах все прошло по плану. Все, что запланировано сделали. Нормально нагрузились. Сейчас перед игрой нагрузки поменьше, больше тактические занятия.
Шестое место — максимум? Тяжело сказать. У нас задача выходить на каждую игру, выкладываться, показывать максимум и побеждать. Нет, мы не делаем ставку на Кубок России. У нас есть конкретные игры, к ним и готовимся.
Нужно быть единым коллективом. За счет самоотдачи, желания. Нужно выходить на каждую игру, отдаваться полностью, и все получится.
Сомнений не вызывает только 0-7-е место Спартака.
Сомнений не вызывает только 0-7-е место Спартака.