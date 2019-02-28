Панюков: «Если бы мог, заплатил бы, чтобы сыграть против „Зенита“»

28 февраля 2019, 13:44

Нападающий «Урала» Андрей Панюков прокомментировал тот факт, что «Зенит» затребовал от «Урала» 300 тысяч евро, чтобы футболист смог сыграть против «сине-бело-голубых». Президент «Урала» Григорий Иванов уже заявил, что клуб не может платить такие деньги.

Права на Панюкова принадлежат «Зениту».