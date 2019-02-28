Панюков: «Если бы мог, заплатил бы, чтобы сыграть против „Зенита“»

Нападающий «Урала» Андрей Панюков прокомментировал тот факт, что «Зенит» затребовал от «Урала» 300 тысяч евро, чтобы футболист смог сыграть против «сине-бело-голубых». Президент «Урала» Григорий Иванов уже заявил, что клуб не может платить такие деньги.
Права на Панюкова принадлежат «Зениту».
Это футбол, тут ничего не поделаешь. Придется смотреть игру с трибуны.
Если бы у меня была бы возможность, я бы заплатил, чтобы сыграть с «Зенитом».
Особенности уральской трансферной политики мне неведомы.....
Особенности уральской трансферной политики мне неведомы.....
Условия договора не являются "затребованиями".....
Зенит пошёл на встречу...усилил "Урал" одним из своих игроков...
Если господин Панюков так горит желанием принимать участие исключительно во всех матчах.....мог бы отказаться от зарплаты в Зените...попросить руководство продать его ,а не отдать в аренду - и играй хоть до изжоги...никто не против...)))
Я думаю ему пошли бы навстречу.....
Условия договора не являются "затребованиями".....
Зенит пошёл на встречу...усилил "Урал" одним из своих игроков...
Если господин Панюков так горит желанием принимать участие исключительно во всех матчах.....мог бы отказаться от зарплаты в Зените...попросить руководство продать его ,а не отдать в аренду - и играй хоть до изжоги...никто не против...)))
Я думаю ему пошли бы навстречу.....
аххаха, клоуны.
аххаха, клоуны.
ОПЯТЬ СТЫДНО ЗА ПРОЕКТ(((
ОПЯТЬ СТЫДНО ЗА ПРОЕКТ(((