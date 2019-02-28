Панюков: «Если бы мог, заплатил бы, чтобы сыграть против „Зенита“»

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Леванте 1.92 3.25 4.4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 5’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 79’ Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.8 3.8 3.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 82’ Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.45 4.3 6.3
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 36’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс -:- Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.57 3.3 7
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 38’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:0 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3.35 2.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 78’ Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:1 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.8 3.4 4.5
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл -:- Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3.3 2.55 2.7
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 20 8.5 1.11
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
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Панюков: «Если бы мог, заплатил бы, чтобы сыграть против „Зенита“»

28 февраля 2019, 13:44
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий «Урала» Андрей Панюков прокомментировал тот факт, что «Зенит» затребовал от «Урала» 300 тысяч евро, чтобы футболист смог сыграть против «сине-бело-голубых». Президент «Урала» Григорий Иванов уже заявил, что клуб не может платить такие деньги.

Права на Панюкова принадлежат «Зениту».

Это футбол, тут ничего не поделаешь. Придется смотреть игру с трибуны.

Если бы у меня была бы возможность, я бы заплатил, чтобы сыграть с «Зенитом».

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Все комментарии
Арсений_88
Арсений_88
   209 / 882
28 февраля в 23:12
В дзюбы полез, да только выйдет ли?
pomor45
pomor45
   215 / 882
28 февраля в 22:35
Игроков в аренде много. Зарплату им платит владелец игрока. Это уже более, чем достаточная помощь арендатору. Владелец же видит свою выгоду в том, что игрок получает игровую практику а клубе РПЛ, но совершенно не заинтересован в том, чтобы против его. Справедливость такого положения заключается в том, что в случае проигрыша команды ограждается от объвинений в пособничестве:например, автоголе, обрезе, приведшем к голу и многих других неудачных действиях, а при выигрыше от резко негативного отношения болельщиков клуба и обвинений типа: только и можешь выкладываться, чтобы обиду выместить. Недостаток положения в том, что оно не должно предусматривать откупные, а должно быть безусловным: нельзя арендованному игроку играть против своего клуба и точка - тогда не было бы и этой нелицеприятной торговли, ставящей Панюкова в двойственное положение. Парень знает, что клуб за ним наблюдает и может вернуть. С этой стороны вроде бы надо поддержать владельца, а с другой - не факт, что вернут, и тут вроде бы надо подыграть клубу, в котором играешь. Он взял середину: были бы бабки заплатил (подыграл Уралу), но бабок нет - сигнал Зениту о благонадёжности и ожидании возвращения..
cska1948
cska1948
   176 / 882
28 февраля в 20:49
Интересно, сколько же Панюков в Зените получал, если руководство Зенита его появление на поле в ОДНОМ матче оценивает в 300 тысяч евро?
grazie100
grazie100
   357 / 882
28 февраля в 17:29
Такая сумма позволила бы уже жить только на одни%
grazie100
grazie100
   357 / 882
28 февраля в 17:25
Здесь одни борцы за дело свинины и они не успокоятся будут страдать сектанты о своём о 🐷
grazie100
grazie100
   357 / 882
28 февраля в 17:03
К Гинеру все вопросы, это его решение и Федунв и остальных владельцев клубов...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Санкт-Ватутинки
   10 / 882
28 февраля в 15:50
Это уж вопрос к Уралу....
Особенности уральской трансферной политики мне неведомы.....
time out
time out ответил parallels
   27 / 882
28 февраля в 15:20
    Санкт-Ватутинки
    Санкт-Ватутинки
       36 / 882
    28 февраля в 15:18
    Опять зенит растащил всех паспортистов и загубил им карьеры! Стыдно за них!
    Санкт-Ватутинки
    Санкт-Ватутинки ответил Jeck Denielse
       36 / 882
    28 февраля в 15:17
    Что значит "Зенит затребовал" ?? Условия договора не являются "затребованиями"..... Зенит пошёл на встречу...усилил "Урал" одним из своих игроков... Если господин Панюков так горит желанием принимать участие исключительно во всех матчах.....мог бы отказаться от зарплаты в Зените...попросить руководство продать его ,а не отдать в аренду - и играй хоть до изжоги...никто не против...))) Я думаю ему пошли бы навстречу.....
    Команда с последнего места ФНЛ усилила середняка РПЛ? Гыгыгы!
    Питерский Пивасик
    Питерский Пивасик
       179 / 882
    28 февраля в 15:09
    сейчас бы на пародию футболиста 300 евро тратить
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       10 / 882
    28 февраля в 15:00
    Что значит "Зенит затребовал" ??
    Условия договора не являются "затребованиями".....

    Зенит пошёл на встречу...усилил "Урал" одним из своих игроков...
    Если господин Панюков так горит желанием принимать участие исключительно во всех матчах.....мог бы отказаться от зарплаты в Зените...попросить руководство продать его ,а не отдать в аренду - и играй хоть до изжоги...никто не против...)))

    Я думаю ему пошли бы навстречу.....
    Alladins
    Alladins
       43 / 882
    28 февраля в 14:21
    Еще одна обиженка бездарная, что Панов, что Панюков, из одной фигни.
    RussianMango
    RussianMango
       164 / 882
    28 февраля в 14:20
    Бомжи скупили игроков со всех клубов на три состава, затем в аренду их отдали. Включили опцию, тем самым ослабляя соперников.....а итог.....пятое место...вот это ржака.
    Wolf77785
    Wolf77785
       141 / 882
    28 февраля в 14:20
    нормальное требование, надо контракт читать сразу, а не ныть перед матчем
    Footbolista
    Footbolista
       4 / 882
    28 февраля в 14:13
    Если бы я мог заплатить 300 тыс.€, я бы вообще не работал)....
    морозз
    морозз
       65 / 882
    28 февраля в 14:13
    Боятся не по детски бомжи своего воспитанника!
    LOpp
    LOpp
       5 / 882
    28 февраля в 14:08
    «Зенит» затребовал от «Урала» 300 тысяч евро, чтобы футболист смог сыграть против «сине-бело-голубых».


    аххаха, клоуны.
    particular
    particular
       8 / 882
    28 февраля в 14:06
    Видно, Панюкову есть, что сказать..:)) Очень хочется на поле высказаться..:))
    161регион
    161регион
       7 / 882
    28 февраля в 14:05
    Урал и без Панюкова очки заберет у нищеты....
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил Nikola45
       11 / 882
    28 февраля в 14:03
    Почему? В Контракте прописано так что будьте добры исполнять!
    А зачем этот пункт включать ??? Панюкова бояться в чемпионах не ходить!!!
    FILL3286
    FILL3286
       15 / 882
    28 февраля в 13:57
    МИЛЛИАРДЫ НАРОДНЫХ,А ИМ КОПЕЙКИ КАКИЕ ТО ЖАЛКИЕ ЖАЛКО!!!
    ОПЯТЬ СТЫДНО ЗА ПРОЕКТ(((
    Nikola45
    Nikola45 ответил Leha-ha50
       13 / 882
    28 февраля в 13:55
    Кому , кому , а уж Питеру стыдно такой фигней заниматься.
    Почему? В Контракте прописано так что будьте добры исполнять!
    Zenit_84
    Zenit_84
       112 / 882
    28 февраля в 13:54
    Экономьте деньги!
    Footbolista
    Footbolista
       4 / 882
    28 февраля в 13:52
    За 300 тыс.€ еще двух панюковых можно купить...
    За адекватность
    За адекватность
       89 / 882
    28 февраля в 13:50
    Наверное контракт читать нужно было, хотя, как сказала Анастасия, выходя замуж за Тарасова, о чем речь?
    161регион
    161регион
       7 / 882
    28 февраля в 13:50
    Президент Урала боиться что Панюков авто гол соорудит....уха ха ха....да еще и за 300 000т.
    Footbolista
    Footbolista ответил Литейный 4
       4 / 882
    28 февраля в 13:49
    Бедность не порок...
    Footbolista
    Footbolista
       4 / 882
    28 февраля в 13:48
    Стыдно за зенит...на 300 тысяч человека хотят обуть...не дают играть...
    161регион
    161регион
       7 / 882
    28 февраля в 13:47
    Все хотят помоишным голешник положить.....
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