Линделеф: «Я буду всегда благодарен Моуриньо»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф поделился мнением о бывшем наставнике команды Жозе Моуриньо.

Я буду всегда благодарен Жозе. Это он купил меня. Ничего не могу сказать плохого о Моуриньо. Он хотел купить и других защитников, это нормально. Я люблю конкуренцию, без нее не получится развиваться.

Мне повезло, я психологически сильный человек и могу справиться с трудностями. Всегда хочется, чтобы в новом клубе всё было хорошо, но в жизни бывают сложности. Если играешь плохо, нужно работать усерднее.

Когда пришел Сульшер, я хотел показать ему свои способности, и, видимо, удалось. Он выбрал меня, и сейчас я играю регулярно.

Никто не сможет критиковать меня больше, чем я сам. Люди могут всякое говорить, всё в порядке. Приятно менять мнение людей.