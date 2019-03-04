Червиченко: «Кононов стоит на бровке весь несчастный, депрессивный»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после ничьей «красно-белых» в матче 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) усомнился в тренерских качествах наставника московской команды Олега Кононова.
Я не думаю, что это хороший тренер для «Спартака». Наверное, он хороший человек – приятный, мягкий. Наверное, хороший качественный тренер для таких команд, как «Арсенал», «Уфа», ранний «Краснодар». Но это не тренер-победитель для команды, ставящей задачи только побеждать.
Он стоит на бровке весь несчастный какой-то, депрессивный… Мне кажется, тренер-победитель должен как лев в клетке метаться, как Эмери или тот же Каррера. И улыбка, и всё, а здесь постоянно какая-то грусть.
Сидит капитан и пьёт самогон
Тренера там не федун выбирает
Кареришку выгнал именно он
Номер один он в ОПГ РОМАШКА
На поле его Олег не пускает
Карьера с Оленем быстро свалили
Так пусть и этот чемодан собирает
Скандалы, интриги кружат вокруг клуба
Пьянки, бойкоты, измены. Как так?
Стране всей стыдно за эту команду
Вся страна ненавидит спартак
Сидит капитан и пьёт самогон
Тренера там не федун выбирает
Кареришку выгнал именно он
Номер один он в ОПГ РОМАШКА
На поле его Олег не пускает
Карьера с Оленем быстро свалили
Так пусть и этот чемодан собирает
Скандалы, интриги кружат вокруг клуба
Пьянки, бойкоты, измены. Как так?
Стране всей стыдно за эту команду
Вся страна ненавидит спартак
Комментаторы матча говорили ,что он там во время атак Краснодара, мял чьё то лицо руками...)))
Комментаторы матча говорили ,что он там во время атак Краснодара, мял чьё то лицо руками...)))
И так натворил дел в клубе, до сих пор разгребаем...
И так натворил дел в клубе, до сих пор разгребаем...
По-моему просто рассыпался в комплиментах.......
"Кононов - хороший человек – приятный, мягкий."
"Спартак - ставящей задачи только побеждать."
По-моему просто рассыпался в комплиментах.......
"Кононов - хороший человек – приятный, мягкий."
"Спартак - ставящей задачи только побеждать."
Практически больше нигде этого беспозвоночного не кажут, но на Соккере без его завистливых слюней никак! )))
Практически больше нигде этого беспозвоночного не кажут, но на Соккере без его завистливых слюней никак! )))
но данный эксперт ( самый худший из предвзятых и самый предвзятый из худших ! ) всегда видит что-то своё...
но данный эксперт ( самый худший из предвзятых и самый предвзятый из худших ! ) всегда видит что-то своё...
Да, уж отскочил вчера Спартачок!
Да, уж отскочил вчера Спартачок!