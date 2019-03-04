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23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
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Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
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Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
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Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
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Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
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Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
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Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
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Червиченко: «Кононов стоит на бровке весь несчастный, депрессивный»

вчера, 00:52
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после ничьей «красно-белых» в матче 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) усомнился в тренерских качествах наставника московской команды Олега Кононова.

Я не думаю, что это хороший тренер для «Спартака». Наверное, он хороший человек – приятный, мягкий. Наверное, хороший качественный тренер для таких команд, как «Арсенал», «Уфа», ранний «Краснодар». Но это не тренер-победитель для команды, ставящей задачи только побеждать.

Он стоит на бровке весь несчастный какой-то, депрессивный… Мне кажется, тренер-победитель должен как лев в клетке метаться, как Эмери или тот же Каррера. И улыбка, и всё, а здесь постоянно какая-то грусть. 

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Все комментарии
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   232 / 887
вчера в 11:27
Где то в окрайне столицы России
Сидит капитан и пьёт самогон
Тренера там не федун выбирает
Кареришку выгнал именно он
Номер один он в ОПГ РОМАШКА
На поле его Олег не пускает
Карьера с Оленем быстро свалили
Так пусть и этот чемодан собирает

Скандалы, интриги кружат вокруг клуба
Пьянки, бойкоты, измены. Как так?
Стране всей стыдно за эту команду
Вся страна ненавидит спартак
ОВВ 74
ОВВ 74 ответил Литейный 4
вчера в 10:36
Весной погонят этого физрука, как и всех кумиров ссаными тряпками. Гыгыгы
в принципе как и всех ваших фузруков
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 887
вчера в 09:55
Весной погонят этого физрука, как и всех кумиров ссаными тряпками. Гыгыгы
spartach091
spartach091
   65 / 887
вчера в 09:43
Как надоел этот червь, вечно негатив несет в сторону Спартака
tuman960
tuman960
   224 / 887
вчера в 09:35
конечно в депрессию впадёшь,когда каждый день человеческой речи не слышишь ,одно хрюканье!!!
VIPded
VIPded
   102 / 887
вчера в 09:29
Он не депрессивный стоял, а задумчивый. Неустойку высчитывал, которую с Федуна выдавит...)))
ekliziast
ekliziast
вчера в 08:45
Кононов депрессивный, Червяк дефективный.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   9 / 887
вчера в 08:45
Скоро погонят, только стишков Назарова дождемся.
13 RUS
13 RUS
   139 / 887
вчера в 08:29
Лайканутые взяли его в оборот
ckori
ckori
вчера в 08:26
вот весь отзыв это критика бывшего начальника!А про игру не слова!А я скажу-Спартак остался как и был ,ему повезло что не проиграл,а Краснодару не повезло что не забил!Хорошая была игра,получше чем Оренбург-Ростов!
GGGringOOO
GGGringOOO
   836 / 887
вчера в 08:26
Сначала результат, потом игра, потом может улыбаться.
sir_Alex
sir_Alex
   104 / 887
вчера в 08:18
Ростовский бандюган всё никак не успокоится!)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 887
вчера в 08:11
Операторы даже не показали Кононова........воскресенье...вечер...зачем это зрителям у телеэкранов.....
Комментаторы матча говорили ,что он там во время атак Краснодара, мял чьё то лицо руками...)))
Footbolista
Footbolista
   4 / 887
вчера в 08:07
Газзаев: "Игарь идет с двумя пряниками, такой несчастный, широко расставляя ноги"...
makkie
makkie
   23 / 887
вчера в 07:50
Червь лучше бы своего кореша Гинера утешил... ну явно у коней сейчас поболее проблем, а жирный все Спартак обсуждает.
И так натворил дел в клубе, до сих пор разгребаем...
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил ABir
   229 / 887
вчера в 07:44
Бывшего опять жаба душит. А Спартак-то при Кононов сыграл после перерыва лишь первый матч, да ещё и на морозе. Так что выводы пока делать рановато.
А Краснодар играл в тридцатиградусную жару !
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил mat73
   11 / 887
вчера в 07:22
У администрации Соккера, что, договор заключен чтоли на пиар и раскрутку Червя? Практически больше нигде этого беспозвоночного не кажут, но на Соккере без его завистливых слюней никак! )))
Он что кого то оскорбил ???
По-моему просто рассыпался в комплиментах.......
"Кононов - хороший человек – приятный, мягкий."
"Спартак - ставящей задачи только побеждать."
mat73
mat73
   168 / 887
вчера в 06:28
У администрации Соккера, что, договор заключен чтоли на пиар и раскрутку Червя?
Практически больше нигде этого беспозвоночного не кажут, но на Соккере без его завистливых слюней никак! )))
ABir
ABir
   237 / 887
вчера в 05:46
Бывшего опять жаба душит. А Спартак-то при Кононов сыграл после перерыва лишь первый матч, да ещё и на морозе. Так что выводы пока делать рановато.
ДСА
ДСА
   143 / 887
вчера в 05:44
Ответственность безусловно давит.
Плюшевый пупсик
Плюшевый пупсик ответил cska plus
   398 / 887
вчера в 05:29
Ахахах! Чераиченко подкалывает федуна.
Еще два матча проиграет, и выгонят.
112910415
112910415
   74 / 887
вчера в 05:14
при Кононове у Спартака обнаружилась хорошая, внятная игра со скоростью и агрессией!
но данный эксперт ( самый худший из предвзятых и самый предвзятый из худших ! ) всегда видит что-то своё...
cska plus
cska plus
   12 / 887
вчера в 04:39
Ахахах! Чераиченко подкалывает федуна.
Инокентий
Инокентий ответил Байкал-38.
   308 / 887
вчера в 04:31
Я тоже заметил испуг и страх в глазах Кононова. Да, уж отскочил вчера Спартачок!
Повезло кононову.
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
   289 / 887
вчера в 04:29
Кононов порадовал.
Байкал-38.
Байкал-38.
   34 / 887
вчера в 04:17
Я тоже заметил испуг и страх в глазах Кононова.
Да, уж отскочил вчера Спартачок!
Башмакоса
Башмакоса
   632 / 887
вчера в 03:38
Как же надоело его вечное поливание грязью. Порой совсем без повода это делает!
mihaluch
mihaluch
   178 / 887
вчера в 03:34
Нормальный тренер, с самим "Краснодаром" ничейку сбацал.
Sunny.
Sunny.
   125 / 887
вчера в 03:32
Пиджак стоял и молилися чтобы Семьлихов семерочку не отхатил))
ermak6848
ermak6848
   200 / 887
вчера в 03:28
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко - напомнил о себе....
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