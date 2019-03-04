Червиченко: «Кононов стоит на бровке весь несчастный, депрессивный»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после ничьей «красно-белых» в матче 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) усомнился в тренерских качествах наставника московской команды Олега Кононова.

Я не думаю, что это хороший тренер для «Спартака». Наверное, он хороший человек – приятный, мягкий. Наверное, хороший качественный тренер для таких команд, как «Арсенал», «Уфа», ранний «Краснодар». Но это не тренер-победитель для команды, ставящей задачи только побеждать.

Он стоит на бровке весь несчастный какой-то, депрессивный… Мне кажется, тренер-победитель должен как лев в клетке метаться, как Эмери или тот же Каррера. И улыбка, и всё, а здесь постоянно какая-то грусть.