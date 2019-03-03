Кержаков назвал самых серьезных конкурентов «Зенита» в РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков подвел итоги встречи «Спартака» и «Краснодара» (1:1) в рамках 18-го тура РПЛ .

Для «Зенита» эта ничья — самый подходящий результат. По той игре, которую показали команды, никого бы не сбрасывал со счетов. ЦСКА бы поставил ниже, но никого не буду исключать. «Краснодар» и «Спартак» — более серьезные конкуренты для «Зенита». Когда играешь дома, намного комфортнее вкатываться в сезон. В первых играх никто не знает, как играет соперник. Все играют осторожно.