Червиченко: «„Зенит“ поменялся в лучшую сторону»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко назвал фаворита в РПЛ .

Знаете, «Краснодар» - команда хорошая. Например, мне даже показалось, что именно она в субботу играла в спартаковский футбол, а не «Спартак». Это и держание мяча, и молниеносные короткие передачи, и быстрый выход из обороны. Но у «Краснодара» еще остается провинциальный дух, так я считаю. Вот они приезжают в Москву, они сильнее «Спартака», но заметна какая-то робость. «Спартак» их задавил в дебюте. Только пропустив гол, «Краснодар» очнулся. Близость к лидерству вызывает у «Краснодара» то ли мандраж, то ли нервозность возникает.

Не знаю, насколько «Краснодар» готов бороться за чемпионство, но отмечу, что поменялся «Зенит». Причем в лучшую сторону по сравнению с той порой, когда наш чемпионат уходил на зимний перерыв. Появился Азмун, который усилил атаку, вообще состав очень неплохой подобрался у «Зенита». Не вижу причин, по которым ­команда Семака не сможет стать чемпионом в этом году.