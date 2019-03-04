Червиченко: «„Зенит“ поменялся в лучшую сторону»

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Леванте 1.9 3.4 4.2
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.4 2
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.2 3.05 3.4
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО -:- Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец -:- Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.45 4.3 6.8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.85 3.6 3.6
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 15 7 1.18
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд -:- Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.48 4.2 5.9
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли -:- Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 2.65 3.05 2.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 2.8 3 2.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.72 3.5 4.4
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 сегодня Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл -:- Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс -:- Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.6 3.4 6.3
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 3 2.4
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка -:- Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 -:- Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад -:- Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 2.75 3.2 2.5
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.75 3.75 4.7
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр -:- Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.9 3.1 4.2
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл -:- Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел -:- Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай -:- Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 2.7 3.35 2.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша -:- Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 3.1 3.75 2.1
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.85 2.95 2.65
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 сегодня Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо -:- Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВальдивияВальдивия 0:2 Логотип футбольный клуб Ла-СеренаЛа-Серена - - -
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Червиченко: «„Зенит“ поменялся в лучшую сторону»

сегодня, 08:48

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко назвал фаворита в РПЛ.

Знаете, «Краснодар» - команда хорошая. Например, мне даже показалось, что именно она в субботу играла в спартаковский футбол, а не «Спартак». Это и держание мяча, и молниеносные короткие передачи, и быстрый выход из обороны. Но у «Краснодара» еще остается провинциальный дух, так я считаю. Вот они приезжают в Москву, они сильнее «Спартака», но заметна какая-то робость. «Спартак» их задавил в дебюте. Только пропустив гол, «Краснодар» очнулся. Близость к лидерству вызывает у «Краснодара» то ли мандраж, то ли нервозность возникает. 

Не знаю, насколько «Краснодар» готов бороться за чемпионство, но отмечу, что поменялся «Зенит». Причем в лучшую сторону по сравнению с той порой, когда наш чемпионат уходил на зимний перерыв. Появился Азмун, который усилил атаку, вообще состав очень неплохой подобрался у «Зенита». Не вижу причин, по которым ­команда Семака не сможет стать чемпионом в этом году.

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Все комментарии
particular
particular
   15 / 880
сегодня в 09:28
Вояж Краснодара в Леверкузен не выявил робости, как мне кажется..:))
Хотя, многие из наших команд, наверняка, всю игру стыдливо простояли бы около штрафной, вымаливая миг удачи..:))
А питерцев ещё рано судить, только лишь по удачной игре Азмуна...
МКС
МКС
   127 / 880
сегодня в 09:28
Главное чтоб руководство зенита думало так же как их свиноподобный болельщик.

Тогда пятое место будет как никогда близко
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 880
сегодня в 09:28
Притом Енисей и Ростов ни вчем не уступили Зениту качестаом игры ,а процент брака у них меньше вообще))
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 880
сегодня в 09:19
Зенит набирает обороты. У свиней пик был, когда выиграли картонный кубок. Все силы там оставили. Гыгыгы
tuman960
tuman960
   353 / 880
сегодня в 09:17
Все легенды Спартака опускают этот клуб,а не пора ли расформировать его!!!!
Footbolista
Footbolista
   3 / 880
сегодня в 09:11
и ЭТО далекое от футбола было владельцем Спартака...ужос...
drug01
drug01
   103 / 880
сегодня в 09:09
Деньги делают свое дело,!
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 880
сегодня в 09:08
У Зенита точность передач и их количество в матче против слабого соперника говорит о том что они все таже команда Семака))
FILL3286
FILL3286
   17 / 880
сегодня в 09:05
забалотный с паредасам тоже поменялись(((
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 880
сегодня в 08:58
Да,Краснодар аоказал спартаковский футбол ,но думаю они сейчас уже на пике и врядли добавят ,в апреле рассыпятся
Denkuz
Denkuz
   66 / 880
сегодня в 08:49
Он таким и был, просто не замечали.
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