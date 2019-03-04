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23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
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Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
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Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
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Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
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Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
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Гари Невилл советует «Ливерпулю» проиграть «Баварии»

вчера, 11:20
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль13.03.2019 в 23:00 Не начался

Бывший защитник МЮ Гари Невилл заявил, что плотный календарь может помешать «Ливерпулю» в борьбе за чемпионство.

Я уже давно считаю, что «Ливерпуль» может победить в АПЛ, если только у них будет свободный календарь. Скажу это еще раз. Это может показаться безумием, но им нужно проиграть «Баварии».

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Felipe Rivera CVBP
   187 / 887
вчера в 21:41
Гари Невилл - большой эксперт по проигрышам) Когда тренировал Валенсию, лучше всего у него получалось именно проигрывать)
в испании он так досливал Мышей,что его потом мордой в унитаз... тренер-неудачник,да в принципе и игрок такой же.Кроме аутов ничему так и не научился. Его потолок это комментировать вбросы аутов,ну или быть коучем по аутам,а потом и его OUT)))
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил BARCELONA-BEST
   187 / 887
вчера в 21:37
Это просто позорище. Ливерпуль летом больше всех потратил, там миллиардный состав, игроков на 3 команды. Уже с двух турниров вылетели. Чем им мешают матчи ЛЧ раз в месяц?? А Сити они не мешают? Сити то вообще в 4-х турнирах играет. Позорище.
Невилл очень переживает за Ливерпуль))) но он так и не понимает,что если Ливерпуль проиграет Баварии,то и в АПЛ может скатиться на 3 место,а если выиграет - то могут бодаться с Сити,сейчас уступаем по разницам мячей. Хотя может Невилл и темнит. Пусть лучше смотрит за своими,возможно что вылет из ЛЧ, сохранит их в еврозоне))))
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил BARCELONA-BEST
   379 / 887
вчера в 19:39
Это просто позорище. Ливерпуль летом больше всех потратил, там миллиардный состав, игроков на 3 команды. Уже с двух турниров вылетели. Чем им мешают матчи ЛЧ раз в месяц?? А Сити они не мешают? Сити то вообще в 4-х турнирах играет. Позорище.
Наверное с Ман Сити спутал, это шейх Мансур потратил больше 1 млрд на МС, у Ливерпуля состав стоит явно дешевле миллиарда, а играют Ман Сити во всех турнирах, во первых потому что у них 2 состава, а во вторых им везет с жеребьевкой.
h8you
h8you
   88 / 887
вчера в 18:20
итак проиграют, а потом сольют и в чемпе
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил BARCELONA-BEST
вчера в 18:08
Это просто позорище. Ливерпуль летом больше всех потратил, там миллиардный состав, игроков на 3 команды. Уже с двух турниров вылетели. Чем им мешают матчи ЛЧ раз в месяц?? А Сити они не мешают? Сити то вообще в 4-х турнирах играет. Позорище.
У Сити скамейка длиннее
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST ответил Carlos Condit
   112 / 887
вчера в 16:56
Ну барсофаны сначала пишут, потом думают. Про последнее точно не уверен.
Ну они хоть умеют думать, в отличие от тебя
Colchoneros
Colchoneros
   87 / 887
вчера в 15:58
Совет глупца!
Karkaz
Karkaz
вчера в 14:29
Недавно думал что у Баварии минимальные шансы на проход, теперь оказывается всё совсем наоборот)
Mauricio Gugelmin
Mauricio Gugelmin
   46 / 887
вчера в 14:08
А ещё Рой Кин их когда-то высмеял

Для них это был приятный вечер, атакующие игроки наверняка получили удовольствие. Но основные испытания еще впереди.

Ясно, что „Ливерпуль“ обыгрывает только так называемые маленькие команды, то же делает и в Премьер-Лиге. По сути, они еще никого не победили — ни дома, ни в Европе
Mauricio Gugelmin
Mauricio Gugelmin ответил allemz II
   46 / 887
вчера в 14:08
Закончат, не вопрос
Carlos Condit
Carlos Condit ответил Dudikoff
   338 / 887
вчера в 13:58
Остынь) Это всего лишь слова Невилла. А потратил Ливерпуль всего лишь деньги за втюханного вам Кота
Ну барсофаны сначала пишут, потом думают. Про последнее точно не уверен.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   297 / 887
вчера в 13:34
Такие команды требл не берут с таким настроем :)
Dudikoff
Dudikoff ответил BARCELONA-BEST
   640 / 887
вчера в 13:12
Это просто позорище. Ливерпуль летом больше всех потратил, там миллиардный состав, игроков на 3 команды. Уже с двух турниров вылетели. Чем им мешают матчи ЛЧ раз в месяц?? А Сити они не мешают? Сити то вообще в 4-х турнирах играет. Позорище.
Остынь) Это всего лишь слова Невилла. А потратил Ливерпуль всего лишь деньги за втюханного вам Кота
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   112 / 887
вчера в 12:53
Это просто позорище. Ливерпуль летом больше всех потратил, там миллиардный состав, игроков на 3 команды.
Уже с двух турниров вылетели. Чем им мешают матчи ЛЧ раз в месяц??
А Сити они не мешают? Сити то вообще в 4-х турнирах играет.
Позорище.
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   49 / 887
вчера в 12:50
Гари Невилл - большой эксперт по проигрышам) Когда тренировал Валенсию, лучше всего у него получалось именно проигрывать)
Arda123Turan
Arda123Turan
   284 / 887
вчера в 12:42
МЮ видимо этот сезон по советам Невилла играет,правда поняли они его по другому ,решив слить все кубки сразу ))
allemz II
allemz II
   191 / 887
вчера в 12:30
Еще посоветуй Ливерпулю закончить сезон без трофеев.
Pronto
Pronto ответил Виталик ManUtd Rus
   375 / 887
вчера в 12:15
Колбасятине нужно слить АПЛ , чтобы сосредоточить силы на сливе АПЛ ! )))
Ну да, ну да
Вам то, чертям, шейхам французским сливать ради четвёртого места не привыкать)))
sihafazatron
sihafazatron
   113 / 887
вчера в 12:09
стыдно должно быть за такие слова, и так уже 2 кубка слили
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   115 / 887
вчера в 11:58
Колбасятине нужно слить АПЛ , чтобы сосредоточить силы на сливе АПЛ ! )))
kust07
kust07
   393 / 887
вчера в 11:54
санкции ему за такой совет!
КЭТиК
КЭТиК
   239 / 887
вчера в 11:40
Два зайца не поймать.
311
311
   53 / 887
вчера в 11:38
Легенда МЮ плохого не пожелает Ливерпулю!)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   299 / 887
вчера в 11:36
Не самый плохой совет.
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