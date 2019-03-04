Гари Невилл советует «Ливерпулю» проиграть «Баварии»

Бывший защитник МЮ Гари Невилл заявил, что плотный календарь может помешать «Ливерпулю» в борьбе за чемпионство.
Я уже давно считаю, что «Ливерпуль» может победить в АПЛ, если только у них будет свободный календарь. Скажу это еще раз. Это может показаться безумием, но им нужно проиграть «Баварии».
Для них это был приятный вечер, атакующие игроки наверняка получили удовольствие. Но основные испытания еще впереди.
Ясно, что „Ливерпуль“ обыгрывает только так называемые маленькие команды, то же делает и в Премьер-Лиге. По сути, они еще никого не победили — ни дома, ни в Европе
Для них это был приятный вечер, атакующие игроки наверняка получили удовольствие. Но основные испытания еще впереди.
Ясно, что „Ливерпуль“ обыгрывает только так называемые маленькие команды, то же делает и в Премьер-Лиге. По сути, они еще никого не победили — ни дома, ни в Европе
Уже с двух турниров вылетели. Чем им мешают матчи ЛЧ раз в месяц??
А Сити они не мешают? Сити то вообще в 4-х турнирах играет.
Позорище.
Уже с двух турниров вылетели. Чем им мешают матчи ЛЧ раз в месяц??
А Сити они не мешают? Сити то вообще в 4-х турнирах играет.
Позорище.
Вам то, чертям, шейхам французским сливать ради четвёртого места не привыкать)))
Вам то, чертям, шейхам французским сливать ради четвёртого места не привыкать)))