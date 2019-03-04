Гари Невилл советует «Ливерпулю» проиграть «Баварии»

Бывший защитник МЮ Гари Невилл заявил, что плотный календарь может помешать «Ливерпулю» в борьбе за чемпионство.

Я уже давно считаю, что «Ливерпуль» может победить в АПЛ , если только у них будет свободный календарь. Скажу это еще раз. Это может показаться безумием, но им нужно проиграть «Баварии».