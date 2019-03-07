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Кокорин рассказал о полученном в СИЗО ожоге и своём состоянии

вчера, 05:01

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал об инциденте с получением ожога ноги в СИЗО.

Пришёл доктор и сказал: будем лечить. Начали делать процедуры. После двух-трёх сеансов случился ожог. Сейчас это просто две болячки, намазанные зелёнкой. Обидно, что развели ажиотаж из-за какого-то ожога, а вот о том, что впоследствии с моим здоровьем могут возникнуть ещё более серьёзные проблемы, в СМИ почему-то не говорят.

Жду врачей из «Зенита». Меня всё так же беспокоит колено. Больно ходить. Некоторое время не ходил в спортзал, так как читал своё дело. Играть в футбол в СИЗО не буду — у меня контракт с клубом.

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saymon
saymon
сегодня в 00:41
Сашуля, начинай догонять по наколкам своего кореша - Мамая. Что ты с этой коленкой ноешь... Коленка - не ж.па, поболит и перестанет. Чего тебе в камере не живётся?! Показали ваш холодильник, так только коньяка не хватает! А ты: коленка, зелёнка, ожоги... к маме хочу !!!!
морозз
морозз ответил Danila Selin
   90 / 1029
вчера в 17:00
Путину до них дела нет. Он больше хоккей любит. Сами они виноваты. То Монако с шампанским, то по встречке, короче много чего было, вот когда огрел человека стулом, да ещё и не простого смертного — тут терпение и лопнуло, решили устроить показательную порку.
А не простой смертный был через две недели после избиения... награждён орденом лично Путиным! Поэтому и суровость закона превысила все нормы!
Заполярный
Заполярный
   218 / 1029
вчера в 16:18
КИСЕЛЬНОБОМЖОВСКАЯ БАРЫШНЯ.
Верг
Верг
   256 / 1029
вчера в 15:25
Момаеф играет в футбол в сизо и делает пентатрики за вертухаев, кокорин лежит и держиться за дырочку, ибо все остальное запрещено контрактом!
Antjnin
Antjnin ответил PATRIOT1965
   369 / 1029
вчера в 15:03
Поверь,Смолов такой же рас...яй,как и они и случайно с ними не оказался.
Смолов никогда не дружил с этими дегенератами. Он слишком образован для них.
Antjnin
Antjnin
   369 / 1029
вчера в 14:59
Саша, мажь усиленно болячки (ожоги) зелёнкой. Это в футболе тебя приучили к различным препаратам. А население России спокойно обходится зелёнкой и йодом.
В армии так вообще самое первое средство. И ещё банка таблеток у фельдшера. Он пополам разламывает и говорит, что это половина от живота, а вторая от головы.
Расслабился ты в футболе и оторвался от жизни, привыкай теперь.
Гус Пойет
Гус Пойет
   450 / 1029
вчера в 14:36
Откровения копчёного баклана
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил PATRIOT1965
   75 / 1029
вчера в 14:30
Поверь,Смолов такой же рас...яй,как и они и случайно с ними не оказался.
Кстати, Адам, когда в Стае появишься?
Ваня лучший
Ваня лучший
   35 / 1029
вчера в 14:29
Ключевая фраза здесь последняя. " У меня контракт с клубом". Это он поясняет почему не играет в СИЗО в футбол. Это запрещено контрактом. А водку жрать по ночам, болтаться по ночным клубам, драться в общественных местах не запрещено? Странный, однако, контракт у него с Газпромом.
alexando1974
alexando1974 ответил PATRIOT1965
   418 / 1029
вчера в 14:24
Поверь,Смолов такой же рас...яй,как и они и случайно с ними не оказался.
разгельдяй верю! но дружит с другими разгельдяями у которых другие интересы и головой они думают в отличии от некоторых!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил PATRIOT1965
   75 / 1029
вчера в 14:22
Поверь,Смолов такой же рас...яй,как и они и случайно с ними не оказался.
Адам, не знаю.
Должен кто-то сборную на ЧЕ выводить...
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил susanin ultrazenith
   304 / 1029
вчера в 14:20
А вот это не надо. Смолов ещё сборной пригодится!
Поверь,Смолов такой же рас...яй,как и они и случайно с ними не оказался.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   304 / 1029
вчера в 14:16
Бардак у тебя в голове,контракт у него с клубом.Раньше надо было думать.Ты подвел клуб и даже находясь в ограниченном пространстве люди могут заниматься.Ты понял теперь насколько твоя психика слаба?Не дергайся тогда в следующий раз и не пей ,коли не выносишь,значит тебе противопоказано,не всем дано выдерживать.Слабак.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил Палыч82
   75 / 1029
вчера в 14:15
Поменять бы тебя на Смолова, пусть бы Федю там отремонтировали,)
А вот это не надо. Смолов ещё сборной пригодится!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил Суеверный
   75 / 1029
вчера в 14:14
На свободу выпустят в мае. А вот уастся ли вернуться... Скорее нет чем да.
Вряд ли выпустят. Там политическая статья корячится.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил Великий 43-й
   75 / 1029
вчера в 14:13
Не отправят. После суда выйдут, за отсиженным
А я за то, чтобы ушли в "Белый Лебедь" или в "Полярную Сову".
Cmpecc
Cmpecc
   862 / 1029
вчера в 13:20
да ну, скорее старые арестанты чифирть учили
борька
борька
   174 / 1029
вчера в 12:57
Угробили парня!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   50 / 1029
вчера в 12:32
Начальник Бутырки внезапно услышал густой аромат зелёнки. Казалось, запах этот
поднимается по темной лестнице, сладковатый, чуть затхлый, перемешанный с еще более
приторным и тошнотворным запахом крови.Пора отпускать,подумал начальник,иначе вся Бутырка провоняет,ёпт. Бомж,он и в Бутырке бомж.
нечитайло
нечитайло
   719 / 1029
вчера в 12:23
Хана ему
Суеверный
Суеверный
   138 / 1029
вчера в 12:13
На свободу выпустят в мае. А вот уастся ли вернуться... Скорее нет чем да.
Великий 43-й
Великий 43-й
   56 / 1029
вчера в 12:11
В обиходе теперь слово "уКОКОшить" приняло более определенное значение. уКОКОшить - ударить (убить) оппонента стулом
ekliziast
ekliziast ответил Robbaggio
   258 / 1029
вчера в 12:08
А разве они сами сидят не за то, что повели себя как быдло?
Они и есть, самое настоящее быдло.
ekliziast
ekliziast ответил Scuderia Ferrari
   258 / 1029
вчера в 12:05
Правильно! Пора писать уже наконец не про Кокорина, а про Глушакова!=)))
Отоварит по пьянке , кого нибудь стулом по башке и про него напишут.
ekliziast
ekliziast ответил МКС
   258 / 1029
вчера в 12:02
Литейный как обычно все знает Походу не раз зону топтал)))
Уточни ,кто кого топтал , он зону или зона его.
Великий 43-й
Великий 43-й ответил susanin ultrazenith
   56 / 1029
вчера в 11:59
Не отправят. После суда выйдут, за отсиженным
ekliziast
ekliziast
   258 / 1029
вчера в 11:59
Важно, что бы оно не покраснело и болячек не случилось .Остальное мелочи.
Великий 43-й
Великий 43-й ответил Телогрейка
   56 / 1029
вчера в 11:56
    Ravshan878
    Ravshan878
       26 / 1029
    вчера в 11:54
    Терпи атаманм будешь. Посторонний врачи не положено. Наверно какошка там не плохо живёт. Гость обеспечение. Стулья железные.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       13 / 1029
    вчера в 11:28
    Зеленка все вылечит!!! Ей даже швы после операции на сердце мажут - волшебное средство!!!
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