Кокорин рассказал о полученном в СИЗО ожоге и своём состоянии

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал об инциденте с получением ожога ноги в СИЗО.

Пришёл доктор и сказал: будем лечить. Начали делать процедуры. После двух-трёх сеансов случился ожог. Сейчас это просто две болячки, намазанные зелёнкой. Обидно, что развели ажиотаж из-за какого-то ожога, а вот о том, что впоследствии с моим здоровьем могут возникнуть ещё более серьёзные проблемы, в СМИ почему-то не говорят.

Жду врачей из «Зенита». Меня всё так же беспокоит колено. Больно ходить. Некоторое время не ходил в спортзал, так как читал своё дело. Играть в футбол в СИЗО не буду — у меня контракт с клубом.