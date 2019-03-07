Кокорин рассказал о полученном в СИЗО ожоге и своём состоянии

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал об инциденте с получением ожога ноги в СИЗО.
Пришёл доктор и сказал: будем лечить. Начали делать процедуры. После двух-трёх сеансов случился ожог. Сейчас это просто две болячки, намазанные зелёнкой. Обидно, что развели ажиотаж из-за какого-то ожога, а вот о том, что впоследствии с моим здоровьем могут возникнуть ещё более серьёзные проблемы, в СМИ почему-то не говорят.
Жду врачей из «Зенита». Меня всё так же беспокоит колено. Больно ходить. Некоторое время не ходил в спортзал, так как читал своё дело. Играть в футбол в СИЗО не буду — у меня контракт с клубом.
В армии так вообще самое первое средство. И ещё банка таблеток у фельдшера. Он пополам разламывает и говорит, что это половина от живота, а вторая от головы.
Расслабился ты в футболе и оторвался от жизни, привыкай теперь.
В армии так вообще самое первое средство. И ещё банка таблеток у фельдшера. Он пополам разламывает и говорит, что это половина от живота, а вторая от головы.
Расслабился ты в футболе и оторвался от жизни, привыкай теперь.
Должен кто-то сборную на ЧЕ выводить...
Должен кто-то сборную на ЧЕ выводить...
поднимается по темной лестнице, сладковатый, чуть затхлый, перемешанный с еще более
приторным и тошнотворным запахом крови.Пора отпускать,подумал начальник,иначе вся Бутырка провоняет,ёпт. Бомж,он и в Бутырке бомж.
поднимается по темной лестнице, сладковатый, чуть затхлый, перемешанный с еще более
приторным и тошнотворным запахом крови.Пора отпускать,подумал начальник,иначе вся Бутырка провоняет,ёпт. Бомж,он и в Бутырке бомж.