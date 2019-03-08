Головин: «Не могу сказать, что Анри плохой тренер, просто ему не повезло»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал возвращение на пост главного тренера монегасков Леонарду Жардима.

Я к нему привык. То, что его убирали – было неожиданностью. Столько сезонов здесь всё было хорошо, а спады бывают у всех команд. Прошло не так много времени, чтобы убирать тренера, он ведь здесь многого добился. Сейчас я рад, что он вернулся.

Мы больше стали работать над тактикой, как правильно атаковать и обороняться. У нас даже поменялась схема – было очень много перестроений. При Анри играли по-другому, а сейчас изменилось многое даже с того времени, когда я только пришёл в «Монако».

Почему не получилось у Анри? Сложно об этом говорить, может, он просто попал сюда не в тот момент. У нас был спад, и только когда пришёл Фабрегас мы начали более-менее играть. Например, была ничья с «Ниццей», хотя должны были выигрывать. Побеждать должны были и «Марсель». Может, этих побед нам и не хватило.