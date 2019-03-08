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Головин: «Не могу сказать, что Анри плохой тренер, просто ему не повезло»

вчера, 11:08

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал возвращение на пост главного тренера монегасков Леонарду Жардима.

Я к нему привык. То, что его убирали – было неожиданностью. Столько сезонов здесь всё было хорошо, а спады бывают у всех команд. Прошло не так много времени, чтобы убирать тренера, он ведь здесь многого добился. Сейчас я рад, что он вернулся.

Мы больше стали работать над тактикой, как правильно атаковать и обороняться. У нас даже поменялась схема – было очень много перестроений. При Анри играли по-другому, а сейчас изменилось многое даже с того времени, когда я только пришёл в «Монако».

Почему не получилось у Анри? Сложно об этом говорить, может, он просто попал сюда не в тот момент. У нас был спад, и только когда пришёл Фабрегас мы начали более-менее играть. Например, была ничья с «Ниццей», хотя должны были выигрывать. Побеждать должны были и «Марсель». Может, этих побед нам и не хватило.

Дал ли Анри что-то новое? Лично мне ничего, времени было мало. Не могу сказать, что он плохой тренер, просто ему не повезло. В любом случае это опыт, это не потерянное время. Выигрывать получается не всегда. В прошлом и позапрошлом сезоне «Монако» делал всё, что мог, второе место здесь хороший результат, учитывая наличие ПСЖ. Да, здесь так случилось, но это нормально.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   16 / 1052
вчера в 15:22
Времени было мало да и ситуаыия не та.
Abverin
Abverin
   65 / 1052
вчера в 14:52
Анри, действительно, хороший тренер, жаль не довел дело до конца.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
   279 / 1052
вчера в 14:33
но надо также сказать, что Адриен Силва, Желсон Мартинш и Фабрегас здорово усилили команду в зимнее окно, пускай первые двое и в аренде.
Великолепный
Великолепный
   53 / 1052
вчера в 13:03
Такая уж у тренера работа, сегодня тренирует, а завтра если нет результата бац и давай до свидания! Хряки не дадут соврать, сколько тренеров поменяли за 16 лет безтрофейности, жуть!
Eddja
Eddja ответил Ваня лучший
   245 / 1052
вчера в 12:34
Я бы сказал с чем тебе не повезло, но сегодня праздник
У тебя? Мои поздравления.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Eddja
   32 / 1052
вчера в 11:38
Я бы сказал с чем тебе не повезло, но сегодня праздник
Eddja
Eddja
   245 / 1052
вчера в 11:30
Не повезло Монако с игроками типа Головина.
beefs
beefs
   181 / 1052
вчера в 11:21
Такова тренерская доля...
Naimi Nabi
Naimi Nabi
вчера в 11:10
не дали время
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