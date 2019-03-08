Головин: «Чалов точно сможет заиграть в Европе»

Полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что его соотечественники Роман Зобнин и Федор Чалов смогут многого добиться.
Чалов точно сможет заиграть в Европе. Если говорить о молодых российских игроках, то он точно первый, кто приходит на ум. Если же говорить об игроках из сборной, то Роман Зобнин очень сильный, нравится мне, как он играет.
Я лично всегда мечтал играть в Европе. Понятно, что есть риск, но всегда хотел попробовать свои силы. Посмотрим, как в итоге получится.
Как поддерживаю связь с бывшими одноклубниками из ЦСКА? У нас есть группа в мессенджере. Общаюсь в основном с Кучаевым, Чаловым, Черновым, Помазуном. Акинфеева в этой группе нет - там молодые футболисты.
Напомним, в январе ЦСКА продлил контракт с Чаловым до 2022 года.