ГлавнаяНовости

Головин: «Чалов точно сможет заиграть в Европе»

вчера, 11:41

Полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что его соотечественники Роман Зобнин и Федор Чалов смогут многого добиться.

Чалов точно сможет заиграть в Европе. Если говорить о молодых российских игроках, то он точно первый, кто приходит на ум. Если же говорить об игроках из сборной, то Роман Зобнин очень сильный, нравится мне, как он играет.

Я лично всегда мечтал играть в Европе. Понятно, что есть риск, но всегда хотел попробовать свои силы. Посмотрим, как в итоге получится.

Как поддерживаю связь с бывшими одноклубниками из ЦСКА? У нас есть группа в мессенджере. Общаюсь в основном с Кучаевым, Чаловым, Черновым, Помазуном. Акинфеева в этой группе нет - там молодые футболисты.

Напомним, в январе ЦСКА продлил контракт с Чаловым до 2022 года.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мостовой: «Не разделяю восторгов по поводу футбола „Краснодара“»
Сегодня, 01:59 Комментарии10
Рыков: «Хотел бы завершить карьеру в „Динамо“»
Сегодня, 00:10 Комментарии8
Семак: «Футбол - это страсть, счастье побед и горечь поражений»
Вчера, 22:08 Комментарии37
Ковтун: «Главное, что Кононова поддерживает Романцев и ветераны „Спартака“»
Вчера, 21:17 Комментарии43
Ковтун рассказал о спартаковском духе
Вчера, 20:59 Комментарии47
Ахметов: «После побед над „Реалом“ ЦСКА не зазвездился»
Вчера, 18:06 Комментарии22
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Glodor
Glodor ответил koke90
   153 / 1052
вчера в 16:55
заболотный вроде в реал переходит?
Заболотный в еврокубках играет, о чем большинству свиней даже уже не мечтается.
koke90
koke90
   829 / 1052
вчера в 14:59
заболотный вроде в реал переходит?
Jum13
Jum13 ответил FILL3286
   43 / 1052
вчера в 14:46
Ясно все!! Главное вы вылетели с КР от гранда России!!!!
Ара - для вас после Урала и Факел гранд )))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Ваня лучший
   256 / 1052
вчера в 14:37
А ты малыш уже взрослых шуток набрался! Давай расти дальше. Все дядя поехал на дачу . надо на лыжах пройтись по лесу. До вечера. Поспишь после обеда и выходи.
У Дзюбы лыжи одолжил ? )) Привет зайцам ! ))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Ваня лучший
   256 / 1052
вчера в 14:35
Если бы ты, малыш, регулярно читал мои тексты, то видел бы, что ровно через 1 минуту после окончания игры в Грозном я написал, что Арсенал выиграл совершенно по дулу, ЦСКА играл плохо. И все подробности. Кстати получил за это 18 лайков в том числе и от коней и хряков. А ты малыш, расти большой и будь внимательным мальчиком. В жизни это пригодится.
А ты не А.П. Чехов ,чтобы перечитывать твои сочинения ! ))))
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Алексей Коротеев
   32 / 1052
вчера в 14:35
Мой малыш уже по бабам ходил ,когда ты ещё не шевелился в штанах своего папочки ! А ты матч -то видел ,чтобы такое заявлять ?! ))))) Детский сад ,штаны на лямках ! ))))))
А ты малыш уже взрослых шуток набрался! Давай расти дальше. Все дядя поехал на дачу . надо на лыжах пройтись по лесу. До вечера. Поспишь после обеда и выходи.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Ваня лучший
   256 / 1052
вчера в 14:32
Как же ты малыш, далек от футбола. Даже аксакалы хряков на этом сайте и то признали, что Урал многое показал и конону и Спартаку.
Мой малыш уже по бабам ходил ,когда ты ещё не шевелился в штанах своего папочки ! А ты матч -то видел ,чтобы такое заявлять ?! ))))) Детский сад ,штаны на лямках ! ))))))
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Алексей Коротеев
   32 / 1052
вчера в 14:32
А мания величия почему-то у вас ! Но Арсенал вам действительно показал ,кто вы и что вы !
Если бы ты, малыш, регулярно читал мои тексты, то видел бы, что ровно через 1 минуту после окончания игры в Грозном я написал, что Арсенал выиграл совершенно по дулу, ЦСКА играл плохо. И все подробности. Кстати получил за это 18 лайков в том числе и от коней и хряков. А ты малыш, расти большой и будь внимательным мальчиком. В жизни это пригодится.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Ваня лучший
   256 / 1052
вчера в 14:29
Эти приятные инъекции дают Спартак и Зенит. причем регулярно. Это радует.
А мания величия почему-то у вас ! Но Арсенал вам действительно показал ,кто вы и что вы !
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Алексей Коротеев
   32 / 1052
вчера в 14:29
Ничего им Урал не показал ! Сами виноваты ,самим и расхлёбывать !
Как же ты малыш, далек от футбола. Даже аксакалы хряков на этом сайте и то признали, что Урал многое показал и конону и Спартаку.
FILL3286
FILL3286 ответил Ваня лучший
   29 / 1052
вчера в 14:29
Дело в том, что в серьезных клубах цели и задачи на сезон не озвучивают. Тем более перед этим сезоном, когда у ЦСКА сменилось 80% основы. Но у хряков своя методика управления клубом. Им виднее. Урал им наглядно показал кто есть кто.
Ясно все!! Главное вы вылетели с КР от гранда России!!!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Ваня лучший
   256 / 1052
вчера в 14:27
Дело в том, что в серьезных клубах цели и задачи на сезон не озвучивают. Тем более перед этим сезоном, когда у ЦСКА сменилось 80% основы. Но у хряков своя методика управления клубом. Им виднее. Урал им наглядно показал кто есть кто.
Ничего им Урал не показал ! Сами виноваты ,самим и расхлёбывать !
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Алексей Коротеев
   32 / 1052
вчера в 14:27
Действие уколов для мании величия скоро закончится ! И что потом ? Новый курс инъекций ? ))))
Эти приятные инъекции дают Спартак и Зенит. причем регулярно. Это радует.
RIR68
RIR68 ответил Трубадур
   460 / 1052
вчера в 14:27
Уйдет Влашич и кони превратятся в свиней.
А Трубадур в осла, петуха или принцессу)))
Ваня лучший
Ваня лучший ответил FILL3286
   32 / 1052
вчера в 14:26
А разве клубы пред собой не ставят такие задачи? Или ваш физрук в начале сезона говорил мол нам КР не нужен,в ЧР какие будем такие и будем,а в ЛЧ все ровно будем последние,так что ли?
Дело в том, что в серьезных клубах цели и задачи на сезон не озвучивают. Тем более перед этим сезоном, когда у ЦСКА сменилось 80% основы. Но у хряков своя методика управления клубом. Им виднее. Урал им наглядно показал кто есть кто.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Ваня лучший
   256 / 1052
вчера в 14:26
Из ЦСКА перед началом сезона ушло 7 человек из основы. Но настоящий футбольный клуб это не смутило. Так же переживем и уход Влашича. Это хряки ноют , что от них ушла суперзвезда, забившая в Испании 1 гол за 23 игры.
Действие уколов для мании величия скоро закончится ! И что потом ? Новый курс инъекций ? ))))
FILL3286
FILL3286 ответил Ваня лучший
   29 / 1052
вчера в 14:24
Ты , как все хряки виляешь и уводишь в сторону. Речь о том, что какой то федун поставил 3 задачи конону на этот сезон. Я и пишу, что из трех две уже выполнены - это ЛЕ и КР. Остается ЧР. Вот и все. Сравнивать успехи ЦСКА и Спартака в 21 веке - это все равно что сравнивать звук реактивного самолета и комара. Поэтому угомонись или смен тему.
А разве клубы пред собой не ставят такие задачи? Или ваш физрук в начале сезона говорил мол нам КР не нужен,в ЧР какие будем такие и будем,а в ЛЧ все ровно будем последние,так что ли?
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Трубадур
   32 / 1052
вчера в 14:20
Уйдет Влашич и кони превратятся в свиней.
Из ЦСКА перед началом сезона ушло 7 человек из основы. Но настоящий футбольный клуб это не смутило. Так же переживем и уход Влашича. Это хряки ноют , что от них ушла суперзвезда, забившая в Испании 1 гол за 23 игры.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил FILL3286
   32 / 1052
вчера в 14:18
Вано,цска кстати тоже вылетел с Кр,в ЛЧ мы все знаем что вы последние,да и Чр не выиграете ни как 10000%,требл не правдо ли?
Ты , как все хряки виляешь и уводишь в сторону. Речь о том, что какой то федун поставил 3 задачи конону на этот сезон. Я и пишу, что из трех две уже выполнены - это ЛЕ и КР. Остается ЧР. Вот и все. Сравнивать успехи ЦСКА и Спартака в 21 веке - это все равно что сравнивать звук реактивного самолета и комара. Поэтому угомонись или смен тему.
Denkuz
Denkuz ответил FILL3286
   128 / 1052
вчера в 14:16
Вано,цска кстати тоже вылетел с Кр,в ЛЧ мы все знаем что вы последние,да и Чр не выиграете ни как 10000%,требл не правдо ли?
Вано любит ЦСКА и спартак, потому ЦСКА стал как спартак.
FILL3286
FILL3286 ответил Ваня лучший
   29 / 1052
вчера в 14:07
А мне лично за Спартак не смешно, а очень даже радостно. Тем более , что 2 трофея уже в кармане ( ЛЕ и КР). Дело за третьим ( ЧР). После чего будут поиски девятого тренера за 7 лет. Разве это не радостно?
Вано,цска кстати тоже вылетел с Кр,в ЛЧ мы все знаем что вы последние,да и Чр не выиграете ни как 10000%,требл не правдо ли?
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Трубадур
   159 / 1052
вчера в 13:54
Славнов, как там дела у питерского проекта без истории?
Трубадур
Трубадур ответил Ваня лучший
   264 / 1052
вчера в 13:45
А мне лично за Спартак не смешно, а очень даже радостно. Тем более , что 2 трофея уже в кармане ( ЛЕ и КР). Дело за третьим ( ЧР). После чего будут поиски девятого тренера за 7 лет. Разве это не радостно?
Уйдет Влашич и кони превратятся в свиней.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   39 / 1052
вчера в 13:44
Ну дак порекомендуй его своим хозяевам. Вместе на лавке веселее будет..
Glodor
Glodor ответил Ваня лучший
   153 / 1052
вчера в 13:43
А мне лично за Спартак не смешно, а очень даже радостно. Тем более , что 2 трофея уже в кармане ( ЛЕ и КР). Дело за третьим ( ЧР). После чего будут поиски девятого тренера за 7 лет. Разве это не радостно?
Как бы кони не стали искать нового тренера, после серии арсеналов.
Footbolista
Footbolista ответил Великолепный
   6 / 1052
вчера в 13:32
"Домик Игоряна" в музее тульского Арсенала))...
SHMEL
SHMEL ответил Степка питерский
   93 / 1052
вчера в 13:27
Чалов и в подмётки не годится Заболотному
Это ты так шутишь или серьёзно?Заболотный абсолютный ноль в сравнении с Чаловым.
SHMEL
SHMEL
   93 / 1052
вчера в 13:24
Ну может немного погодя,а пока пусть пару-тройку лет за ЦСКА побегает.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил FILL3286
   32 / 1052
вчера в 13:15
Ты уже заиграл саша,хватит нам позора,за зенит смешно,за цска смешно,вот теперь и за монако стало смешно!!!!
А мне лично за Спартак не смешно, а очень даже радостно. Тем более , что 2 трофея уже в кармане ( ЛЕ и КР). Дело за третьим ( ЧР). После чего будут поиски девятого тренера за 7 лет. Разве это не радостно?
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Степка питерский
   32 / 1052
вчера в 13:12
Чалов и в подмётки не годится Заболотному
Так Заболотному вообще никто в подметки не годится. Он ведь судя по результатам вообще босиком играет. Зачем ему подметки?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100