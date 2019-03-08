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Газзаев: «Дзагоевым интересовались ведущие клубы Европы»

вчера, 09:19

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, что полузащитником команды Аланом Дзагоевым в свое время интересовались ведущие клубы Европы.

Многие считают, что Дзагоев в какой-то степени загубил блестящую карьеру, не переехав в Европу много лет назад. Согласны?

Каждый футболист сам должен принимать такие решения. В свое время Дзагоев ворвался в российский футбол, произвел фурор, практически в каждом матче действовал ярко.И действительно, еще в мою бытность тренером ЦСКА испанские и английские клубы проявляли к нему большой интерес, это я могу вам сказать с абсолютной уверенностью. Что произошло дальше, почему Алан так и не уехал? Мне трудно ответить. Возможно, он сам не решился на отъезд. Либо перепады в игре и травмы не позволили этого сделать. Я не сомневался, что Дзагоев вырастет в футболиста высокого европейского уровня…

И превзойдет Аршавина?

Не люблю подобные сравнения, тем более в сослагательном наклонении: был бы он лучше Аршавина или хуже Аршавина… Известно лишь одно: у Дзагоева был безусловный талант и возможность играть на очень высоком уровне. Им интересовались ведущие клубы Европы. К слову, в то время здорово смотрелся и молодой Мамаев. Оба быстро попали в сборную. А чем все закончилось, мы сейчас видим… Но каждый сам кузнец своей судьбы. 

Напомним, сейчас Дзагоев восстанавливается после травмы крестообразной связки колена.

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Все комментарии
cielo notturno
cielo notturno ответил Abverin
   172 / 1052
вчера в 16:54
Оба быстро попали в сборную. А чем все закончилось, мы сейчас видим…
У Дзагоева кончается контракт и неизвестно продлит ли его Гинер на тех же условиях. Скорее всего Дзага уйдет
Abverin
Abverin ответил cielo notturno
   65 / 1052
вчера в 16:05
Чем закончилось мы видим...один за решеткой, другой в лазарете...и с практически законченным контрактом
Вы о чем, причем здесь Дзагоев?
grisser
grisser
   204 / 1052
вчера в 13:38
Сейчас можно говорить всё что угодно, хорошо, что он не поехал в Европу, а то был бы как Головин.
cielo notturno
cielo notturno
   172 / 1052
вчера в 12:33
Чем закончилось мы видим...один за решеткой, другой в лазарете...и с практически законченным контрактом
time out
time out
   42 / 1052
вчера в 12:12
Ты не сомневался, что он вырастет в футболиста высокого европейского уровня? И что, вырос? Как был конем, так и остался. Только проскакал красиво, будучи жеребенком и все, дальше превратился в старую хрустальную клячу.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 12:07
поезд уехал
Морозовский
Морозовский
   9 / 1052
вчера в 11:34
Оно и хорошо, что только интересовались и Дзагоев не уехал!
cska plus
cska plus
   16 / 1052
вчера в 11:17
Что есть то и есть, ничего обратно не вернёшь, желаю здоровья Алану.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   107 / 1052
вчера в 11:12
Что было, то быльём поросло. Здоровья Алану и скорейшего восстановления..
FROBI
FROBI
   724 / 1052
вчера в 10:37
"Интересовались" - это ни о чем. Вот если бы были заинтересованы, то не постояли бы за ценой...
Скорее всего обычная картина: у иностранцев были глубокие сомнения - у Дзагоева тоже очканул, что не пробьётся. Вот и остались каждый при своём.
kust07
kust07
   246 / 1052
вчера в 10:18
Слишком часто травмы преследуют Алана.
Colchoneros
Colchoneros
   22 / 1052
вчера в 09:44
Газзаев: «Дзагоевым интересовались ведущие лазореты Европы!
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