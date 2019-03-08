Димитров: «Пока „Урал“ не доберется до финала Кубка, не будем радоваться»

Полузащитник «Урала» Николай Димитров прокомментировал победу команды над «Спартаком» и выход в полуфинал Кубка России.

Нам повезло, забили. Потом хорошо оборонялись. У «Спартака» не было больших шансов. Мы с ним хорошо знакомы, часто играем друг с другом. Никаких сюрпризов. Мы попытались играть через фланги, хотя гол забили через центр. В конце немного подсели, но это вопрос психологии. Такое часто бывает. Нормально, что хочется сохранить такой результат. Нужен баланс.

Атмосфера веселая была после матча. Но пока не доберемся до финала, не будем радоваться.