Димитров: «Пока „Урал“ не доберется до финала Кубка, не будем радоваться»

Полузащитник «Урала» Николай Димитров прокомментировал победу команды над «Спартаком» и выход в полуфинал Кубка России.
Нам повезло, забили. Потом хорошо оборонялись. У «Спартака» не было больших шансов. Мы с ним хорошо знакомы, часто играем друг с другом. Никаких сюрпризов. Мы попытались играть через фланги, хотя гол забили через центр. В конце немного подсели, но это вопрос психологии. Такое часто бывает. Нормально, что хочется сохранить такой результат. Нужен баланс.
Атмосфера веселая была после матча. Но пока не доберемся до финала, не будем радоваться.
ШЕФ! Всё пропало. Всё пропало!
Сезон ДОСРОЧНО провалили - бездарно ВЫЛЕТЕЛИ из Кубка.
2. - Уровень и класс любой команды зависит от КАЧЕСТВА тренировочного процесса.
Как тренируются, так и играют, а как играют, такой и получают результат.
Прямо пропорциональная зависимость результата от качества организации тренировочного процесса, тренировок и игры. ЗАКОН.
Это работа тренера - качественная постановка тренировочного процесса и повышение уровня их командного и индивидуального мастерства.
У Кононова с этим большие проблемы.
3. - Кубок России для Спартака был бы спасением этого сезона, но уже вылетели, а сезон благополучно и ДОСРОЧНО ПРОВАЛИЛИ.
Очень печально и жаль тренера Кононова.
Игроки Спартака не выполнили установку тренера на игру.
Пропустили и сами не забили.
Состав боеспособный у Спартака и задача была по силам.
Игроков надо запереть на базе и тренироваться от забора и до вечера с перерывами на обед и отдых.
Это надо было делать до кубковой игры с Уралом.
Игроки Спартака сплавляют Кононова!
Поздравляем Урал с ПОБЕДОЙ.
ШЕФ! Всё пропало. Всё пропало!
Сезон ДОСРОЧНО провалили - бездарно ВЫЛЕТЕЛИ из Кубка.
2. - Уровень и класс любой команды зависит от КАЧЕСТВА тренировочного процесса.
Как тренируются, так и играют, а как играют, такой и получают результат.
Прямо пропорциональная зависимость результата от качества организации тренировочного процесса, тренировок и игры. ЗАКОН.
Это работа тренера - качественная постановка тренировочного процесса и повышение уровня их командного и индивидуального мастерства.
У Кононова с этим большие проблемы.
3. - Кубок России для Спартака был бы спасением этого сезона, но уже вылетели, а сезон благополучно и ДОСРОЧНО ПРОВАЛИЛИ.
Очень печально и жаль тренера Кононова.
Игроки Спартака не выполнили установку тренера на игру.
Пропустили и сами не забили.
Состав боеспособный у Спартака и задача была по силам.
Игроков надо запереть на базе и тренироваться от забора и до вечера с перерывами на обед и отдых.
Это надо было делать до кубковой игры с Уралом.
Игроки Спартака сплавляют Кононова!
Поздравляем Урал с ПОБЕДОЙ.