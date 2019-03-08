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Димитров: «Пока „Урал“ не доберется до финала Кубка, не будем радоваться»

вчера, 09:29
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник «Урала» Николай Димитров прокомментировал победу команды над «Спартаком» и выход в полуфинал Кубка России.

Нам повезло, забили. Потом хорошо оборонялись. У «Спартака» не было больших шансов. Мы с ним хорошо знакомы, часто играем друг с другом. Никаких сюрпризов. Мы попытались играть через фланги, хотя гол забили через центр. В конце немного подсели, но это вопрос психологии. Такое часто бывает. Нормально, что хочется сохранить такой результат. Нужен баланс.

Атмосфера веселая была после матча. Но пока не доберемся до финала, не будем радоваться.

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Все комментарии
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 1052
вчера в 15:51
Пищевик выбили, теперь на очереди их тульский филиал!
Sysanin101
Sysanin101
   762 / 1052
вчера в 15:22
1. - Есть от чего спартаковцам ЗАГРУСТИТЬ!
ШЕФ! Всё пропало. Всё пропало!
Сезон ДОСРОЧНО провалили - бездарно ВЫЛЕТЕЛИ из Кубка.
2. - Уровень и класс любой команды зависит от КАЧЕСТВА тренировочного процесса.
Как тренируются, так и играют, а как играют, такой и получают результат.
Прямо пропорциональная зависимость результата от качества организации тренировочного процесса, тренировок и игры. ЗАКОН.
Это работа тренера - качественная постановка тренировочного процесса и повышение уровня их командного и индивидуального мастерства.
У Кононова с этим большие проблемы.
3. - Кубок России для Спартака был бы спасением этого сезона, но уже вылетели, а сезон благополучно и ДОСРОЧНО ПРОВАЛИЛИ.
Очень печально и жаль тренера Кононова.
Игроки Спартака не выполнили установку тренера на игру.
Пропустили и сами не забили.
Состав боеспособный у Спартака и задача была по силам.
Игроков надо запереть на базе и тренироваться от забора и до вечера с перерывами на обед и отдых.
Это надо было делать до кубковой игры с Уралом.
Игроки Спартака сплавляют Кононова!
Поздравляем Урал с ПОБЕДОЙ.
Трубадур
Трубадур
   264 / 1052
вчера в 14:48
Главное, что радуется вся страна, после победы над коррупционным злом.
Майкл59ru
Майкл59ru
   423 / 1052
вчера в 13:10
Осталось совсем немного. Верим в Урал!
1-й парень
1-й парень
   83 / 1052
вчера в 12:25
Освободили от свиней кубок и то сделали доброе дело.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   48 / 1052
вчера в 11:36
Удачи Уралу, раздавили свиней, раздавите и их филиал тульский.
1asss
1asss
   713 / 1052
вчера в 11:31
вот порадовали всю великую русь
holms918
holms918
   814 / 1052
вчера в 10:44
Всё правильно, рано праздновать. "Уралу" удачи.
cska plus
cska plus
   16 / 1052
вчера в 10:20
Самое важное в кубковом состязании это унижение хрющек.
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