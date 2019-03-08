Гамула - о поражении «Зенита»: «Что-то пошло не так»

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал поражение «Зенита» от «Вильярреала» (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Зенит» или недонастроился, или подумали перед матчем игроки российского клуба, что перед ними соперник из низов турнирной таблицы, хоть и чемпионата Испании, а значит, возьмут его легко, голыми руками. Но не тут-то было. Так в еврокубках не бывает. Когда сразу не настраиваешься должным образом, потом перестроиться по ходу игры очень сложно. Это мы и увидели. Вот если бы Азмун забил гол, когда убежал один на один с вратарем при счете 0:0, могло всё сложиться иначе по конечному результату. Но и это вряд ли. Было видно, что испанская команда быстрее и техничнее, чем «Зенит», и инициативой владеть готова и умеет, способна создавать моменты. Было ведь ощущение, что испанцы вот-вот забьют. Так в итоге и получилось, увы

Такого никто не ожидал. Что-то не так пошло. Тем не менее, чтобы не сгущать краски, скажу, что Азмун оправдывает свое приглашение. Он забивает, здорово действует на скорости. А вот Ракицкий, к сожалению, в матче с «Вильярреалом» ошибся. Речь о втором пропущенном мяче, когда Морено выиграл позицию у Ярослава и головой направил мяч в ворота. Обидно. Но я всё равно считаю, что все три приобретения хорошие (Азмун, Барриос, Ракицкий). Просто я не понимаю, что произошло сегодня: «Зенит» был сам на себя не похож.

Можно ли отыграть такой счет в Испании? А почему нет? Вполне. Вы же видите, что творится в Лиге чемпионов: «Аякс» отыгрался в гостях в противостоянии с мадридским «Реалом» и выбил «королевский клуб» из борьбы, «Манчестер Юнайтед» Сульшера ликвидировал в Париже отставание в два мяча. Теперь такая же задача стоит и перед питерской командой. Всё может быть в ответном поединке «Зенита» и «Вильярреала». Сейчас будут сделаны определенные выводы, команда постарается реабилитировать себя за это поражение. Думаю, что через неделю игра пойдет по-другому. По крайней мере, я бы хотел, чтобы получилось у «Зенита» показать свою игру. Жду этого и надеюсь.