ГлавнаяНовости

Гамула - о поражении «Зенита»: «Что-то пошло не так»

вчера, 08:59
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 3Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал поражение «Зенита» от «Вильярреала» (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Зенит» или недонастроился, или подумали перед матчем игроки российского клуба, что перед ними соперник из низов турнирной таблицы, хоть и чемпионата Испании, а значит, возьмут его легко, голыми руками. Но не тут-то было. Так в еврокубках не бывает. Когда сразу не настраиваешься должным образом, потом перестроиться по ходу игры очень сложно. Это мы и увидели. Вот если бы Азмун забил гол, когда убежал один на один с вратарем при счете 0:0, могло всё сложиться иначе по конечному результату. Но и это вряд ли. Было видно, что испанская команда быстрее и техничнее, чем «Зенит», и инициативой владеть готова и умеет, способна создавать моменты. Было ведь ощущение, что испанцы вот-вот забьют. Так в итоге и получилось, увы

Такого никто не ожидал. Что-то не так пошло. Тем не менее, чтобы не сгущать краски, скажу, что Азмун оправдывает свое приглашение. Он забивает, здорово действует на скорости. А вот Ракицкий, к сожалению, в матче с «Вильярреалом» ошибся. Речь о втором пропущенном мяче, когда Морено выиграл позицию у Ярослава и головой направил мяч в ворота. Обидно. Но я всё равно считаю, что все три приобретения хорошие (Азмун, Барриос, Ракицкий). Просто я не понимаю, что произошло сегодня: «Зенит» был сам на себя не похож.

Можно ли отыграть такой счет в Испании? А почему нет? Вполне. Вы же видите, что творится в Лиге чемпионов: «Аякс» отыгрался в гостях в противостоянии с мадридским «Реалом» и выбил «королевский клуб» из борьбы, «Манчестер Юнайтед» Сульшера ликвидировал в Париже отставание в два мяча. Теперь такая же задача стоит и перед питерской командой. Всё может быть в ответном поединке «Зенита» и «Вильярреала». Сейчас будут сделаны определенные выводы, команда постарается реабилитировать себя за это поражение. Думаю, что через неделю игра пойдет по-другому. По крайней мере, я бы хотел, чтобы получилось у «Зенита» показать свою игру. Жду этого и надеюсь.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мостовой: «Не разделяю восторгов по поводу футбола „Краснодара“»
Сегодня, 01:59 Комментарии10
Рыков: «Хотел бы завершить карьеру в „Динамо“»
Сегодня, 00:10 Комментарии8
Семак: «Футбол - это страсть, счастье побед и горечь поражений»
Вчера, 22:08 Комментарии37
Ковтун: «Главное, что Кононова поддерживает Романцев и ветераны „Спартака“»
Вчера, 21:17 Комментарии43
Ковтун рассказал о спартаковском духе
Вчера, 20:59 Комментарии47
Ахметов: «После побед над „Реалом“ ЦСКА не зазвездился»
Вчера, 18:06 Комментарии22
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
pomor45
pomor45
   179 / 1052
вчера в 16:48
Всё возможно, но не нужно. Покончить с ЛЕ в этом сезоне следовало ещё на стадии отбора, чтобы сосредоточиться наЧР и зоне ЛЧ. Уверен, что не было бы осенних потерь и положение команды было бы намного прочнее, чем сейчас. Ясно же было, что ни команда после Луческу и Манчини , ни новый неопытный тренер к ЛЕ не готовы. Понятно, что можно сослаться на то, что призёры ЧР выступили ещё хуже, но это дела не меняет. Значение имеет только очевидность слабой готовности команды к ЕК и помехе на пути к главной цели - зоне ЛЧ. Нельзя разбрасываться, надо бить в одну точку: последовательно строить команду, способную стабильно выигрывать ЧР и постоянно выходить в группу ЛЧ. Следующие задачи ставить только после достжения предыдущих.
серый1925
серый1925 ответил mihaluch
   611 / 1052
вчера в 15:41
Если одна из последних команд премьер лиги Испании сильнее Российской первой команды , токакой уровень нашего футбола? И пока нашим футболом будут руководить люди на букву муд и пиз дело с места не сдвинется.
до чёртиков развелось диванных спецов под названием первые буквы которых пиз ,а последние болы
cska plus
cska plus
   16 / 1052
вчера в 15:31
Глупое поражение.
ildar_3871
ildar_3871
   226 / 1052
вчера в 13:56
Тактика Бердыева ставить автобус с одним нападающим Азмуном , который убежит и забьет давно уже не в моде !
ildar_3871
ildar_3871
   226 / 1052
вчера в 13:54
Предложение Зенит закрыть , из Газпром Арены сделать вещевой рынок , Азмуна вернуть в Казань !
time out
time out ответил Литейный 4
   42 / 1052
вчера в 13:15
Игра была равная, вот только у Испанцев легко и беспрепятственно всё залетело. Злее будем. Гыгыгы
Игра была равна, только не было два овна. Это овно было одно. Чтобы Литейного не обижать, я не буду овно клуб называть.
yrasikos22
yrasikos22 ответил mihaluch
   575 / 1052
вчера в 13:11
Если одна из последних команд премьер лиги Испании сильнее Российской первой команды , токакой уровень нашего футбола? И пока нашим футболом будут руководить люди на букву муд и пиз дело с места не сдвинется.
Вильярреал не сильнее,просто когда одна команда допускает глупые ошибки и проигрывает другой команде,это не показатель силы другой команды,это показатель стечения обстаятельств.
Eddja
Eddja
   245 / 1052
вчера в 12:33
Проиграть в 1/8 финала и не попасть туда - ПОЧУВСТВУЙ РАЗНИЦУ!!!
ziborock
ziborock
   41 / 1052
вчера в 12:23
Вспомним что бакланили бомжи!
piercman
13 декабря 2018 в 22:53
вильярреал - 17 место в чемпионате испании о_О
мои поздравления хрякам!

Питермен
13 декабря 2018 в 22:56
Питер и страна вся ликует!!!!!!!!!
Вильярреал, браво!
15511551
15511551
   249 / 1052
вчера в 12:18
всё пошло не так, главное сделать правильные выводы, но это непосредственно к тренеру
mihaluch
mihaluch
   131 / 1052
вчера в 12:13
Если одна из последних команд премьер лиги Испании сильнее Российской первой команды , токакой уровень нашего футбола? И пока нашим футболом будут руководить люди на букву муд и пиз дело с места не сдвинется.
Egorium
Egorium ответил Nikola45
   110 / 1052
вчера в 11:44
Я только не понял зачем Семак отдал инициативу причем сознательно!
Да сливал кубок.
Nikola45
Nikola45 ответил Литейный 4
   15 / 1052
вчера в 11:17
Игра была равная, вот только у Испанцев легко и беспрепятственно всё залетело. Злее будем. Гыгыгы
Я только не понял зачем Семак отдал инициативу причем сознательно!
Zimmer
Zimmer
   904 / 1052
вчера в 10:38
В Испании будет крайне нелегко.
EAGuar As
EAGuar As
   113 / 1052
вчера в 10:38
Так звезды легли .
Obdulio Varela
Obdulio Varela
   513 / 1052
вчера в 10:30
Как раз наоборот - всё пошло так как и должно было
viv
viv
   45 / 1052
вчера в 10:09
Гамула, а чего тут непонятного? К семидесятой минуте лазурные уже еле ноги передвигали по полю...а 18-ая команда Ла Лиги была бодра и свежа...вот и весь футбол. 18-ая команда перебегала пока нашу первую команду РПЛ..
112910415
112910415
   60 / 1052
вчера в 10:05
что-то идёт не так
который год уже
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   10 / 1052
вчера в 10:01
Всё.....
FROBI
FROBI
   724 / 1052
вчера в 09:49
Гамула что-то попутал... МЮ и Аякс играют в приличных чемпах, и за их игроками очередь, а у болотных только одна очередь - в кассу за шальным газпромовским баблом, и пешие прогулки по полям ЧР )
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил FILL3286
   139 / 1052
вчера в 09:38
просто стыдно всем за бомжей
Ты знаешь, действительно, в сравнении с чухонцами, ваш пистон от Урала как-то несолидно выглядит.
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Литейный 4
   139 / 1052
вчера в 09:37
Игра была равная, вот только у Испанцев легко и беспрепятственно всё залетело. Злее будем. Гыгыгы
Испанцам на твою злость положить с прибором . Еще парочку поймаете ,гыгыгы !
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   324 / 1052
вчера в 09:37
Что-то? Если игроки Зенита ошибаются позиционно, то это исключительно вина главного тренера, который не объяснил игрокам, как действовать при той или иной ситуации
ДСА
ДСА
   162 / 1052
вчера в 09:25
У Азмуна не получилось, вот и не так.
andre_can
andre_can ответил FILL3286
   613 / 1052
вчера в 09:24
просто стыдно всем за бомжей
вы сами то где играете? :))))
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1052
вчера в 09:23
Игра была равная, вот только у Испанцев легко и беспрепятственно всё залетело. Злее будем. Гыгыгы
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   667 / 1052
вчера в 09:08
Знатно обделались. Отыграть трешку в Вильяреале - вы серьезно
FILL3286
FILL3286
   29 / 1052
вчера в 09:07
просто стыдно всем за бомжей
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100