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Канчельскис: «Я верю, что Бэйл возродит свою карьеру, если перейдет в МЮ»

вчера, 09:39

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что полузащитник «Реала» Гарет Бэйл должен перейти в стан «красных дьяволов».

Нет никаких сомнений в том, что в «Реале» Бэйл в настоящее время не выполняет свои функции

Я верю, что Бэйл возродит свою карьеру, если перейдет в «Ман Юнайтед».

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Все комментарии
djemStar
djemStar ответил Rafael Benitez
   781 / 1057
вчера в 21:09
Его медики сломали связано с мышцами ног может это не правда в скорости он сдал хотя все равно быстр До этого Бейл считался самым быстрым футболистом
К счастью, в футболе нужна и ценится не только скорость бега. Это ему с Болтом тогда надо поменяться профессиями :D
Что есть у Бейла кроме скорости? Даже если взять сборную - Гиггз и Рэмзи в разы техничнее по амплуа
4ел
4ел ответил sihafazatron
   373 / 1057
вчера в 20:11
Ндомбеле опорник, его зачем приплетать сюда?
Не посмотрел его позицию, но смысл был приобретать молодых с талантом.
dok66
dok66
   496 / 1057
вчера в 19:20
Домой пора . Заработал уже
Gessenschaft
Gessenschaft
   314 / 1057
вчера в 18:43
а я верю, что Глушаков жопой забьет спартаку еще 10 голов!
95-shishani-95
95-shishani-95
   134 / 1057
вчера в 18:19
Хоть куда, главное чтоб ушёл!
Очень надеюсь, что избавимся от него летом
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответил djemStar
   362 / 1057
вчера в 18:15
Его медики сломали связано с мышцами ног может это не правда в скорости он сдал хотя все равно быстр До этого Бейл считался самым быстрым футболистом
alexando1974
alexando1974
   374 / 1057
вчера в 18:06
он же у нас хрустальный! куды ему в англию)
Ice van Reed
Ice van Reed
   187 / 1057
вчера в 17:45
Его Карьера на закат пошла! Когда играл за ТТХ мог помочь МЮ, а сейчас пешеход и ломается часто, с лазарета особо не поможешь, вон санчеса с головой хватает, а для понтов есть Погба!!!
RMUKMU
RMUKMU ответил Dr-Zlo
   302 / 1057
вчера в 16:05
На фига нам этот Бэйл для МЮ а лучше вместо Валенсии который по правому флангу давал очень хороший темп можно взять из Ренна Исмаил Сарр 21 лет сенегалец
Сарр не защитник.
RMUKMU
RMUKMU
   302 / 1057
вчера в 16:04
Интересная ситуация с Бэйлом.
Очевидно, что кроме Англии он нигде не заиграет так как адаптация на нуле. Переход в Арсенал или Тоттенхэм невозможен из-за трансферной политики этих клубов. Составу МС он не подходит по стилю. МЮ и Ливерпуль отсеют его лонглистов из-за возраста и травматичности.
Остаётся только Челси, который в случае отсрочки бана летом будет паниковать.
Notorious P.I.G.
Notorious P.I.G.
вчера в 15:23
Бэйл как и Модрич загубили свою карьеру, когда перешли в типа королевский клуп. Который просто тупа скупал лучших игроков. Мне бы интересней было бы посмотреть как тх рвёт недокоролей. К сожалению, бабло решает.
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   599 / 1057
вчера в 14:59
Отчалит за океан: 3 рвать зад когда всё выиграл.
ReMiX_SPb
ReMiX_SPb ответил Igo0rek
   504 / 1057
вчера в 14:44
А нужен ли он МЮ? За дешево его не продадут, зарплату попросит огромную, а заиграет или нет, это еще вопрос.
второй Санчес будет)))
drug01
drug01
   142 / 1057
вчера в 14:19
Пожалуй его песня уже спета!
15511551
15511551
   138 / 1057
вчера в 14:03
главное, чтобы Бэйл в это верил, а не Канчельскис
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1057
вчера в 13:59
Давно Андрей про Свинси не говорил :)
борька
борька
   186 / 1057
вчера в 13:56
Где то всплывет, может и в России
Danila Selin
Danila Selin
   648 / 1057
вчера в 13:54
Упаси боже. Опять будет больше лечиться и тянуть одеяло на себя. мол "Я главный"
Санчо Панса
Санчо Панса
   114 / 1057
вчера в 13:36
Да будет так! Не зря же Гарет в свое время сфотографировался с самим Сэром Алексом) Жду этого футболиста в Манчестер Юнайтед!
mtv191991
mtv191991 ответил djemStar
   761 / 1057
вчера в 13:29
"АПЛ менее агрессивна в отборах и фолах" - ну да ну да)
Novograd
Novograd
   869 / 1057
вчера в 13:07
здеся я уже писял
Vera - Waltham Forest
Vera - Waltham Forest
   443 / 1057
вчера в 13:07
Было время и прошло. Кто спорит что когда то МУ был гранд ? Сегодня черти обыкновенный середняк подающий надежды, не более.
djemStar
djemStar
   781 / 1057
вчера в 13:05
Интересно как? В МЮ ему заменят ноги на новые?
АПЛ, конечно, менее агрессивна в отборах и фолах чем ЛаЛига. Но от этого быть одной из сложнейших не перестает. Он нагрузок не выдержит просто напросто. Ему теперь только в Португалии/Нидерландах/!России :D! только светит что-то. Думаю в ЦСКА бы заиграл. С Дзагоевым. Посменно.
:)
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   85 / 1057
вчера в 12:54
В Китае пусть возрождает !
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   10 / 1057
вчера в 12:43
Удачи Бэйлу!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 1057
вчера в 12:27
Ща Реалу нужно полкоманды подешевке продать, шобы бразильского дайвера выцепить...
ЮЗИК
ЮЗИК
   271 / 1057
вчера в 12:26
Все зависит от него самого
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   463 / 1057
вчера в 12:16
МЮ его
beefs
beefs
   160 / 1057
вчера в 12:15
Бейлу дорога в Китай или США...
Garrincha58
Garrincha58
   440 / 1057
вчера в 12:12
Бейл конечно талантлив но возродить того чего нет невозможно он блистал в определённое время в отдельных матчах но травмы помешали ему стать тем кем он мог бы стать и МЮ ему не поможет
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