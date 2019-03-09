Канчельскис: «Я верю, что Бэйл возродит свою карьеру, если перейдет в МЮ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что полузащитник «Реала» Гарет Бэйл должен перейти в стан «красных дьяволов».
Нет никаких сомнений в том, что в «Реале» Бэйл в настоящее время не выполняет свои функции.
Я верю, что Бэйл возродит свою карьеру, если перейдет в «Ман Юнайтед».
Что есть у Бейла кроме скорости? Даже если взять сборную - Гиггз и Рэмзи в разы техничнее по амплуа
Что есть у Бейла кроме скорости? Даже если взять сборную - Гиггз и Рэмзи в разы техничнее по амплуа
Очень надеюсь, что избавимся от него летом
Очень надеюсь, что избавимся от него летом
Очевидно, что кроме Англии он нигде не заиграет так как адаптация на нуле. Переход в Арсенал или Тоттенхэм невозможен из-за трансферной политики этих клубов. Составу МС он не подходит по стилю. МЮ и Ливерпуль отсеют его лонглистов из-за возраста и травматичности.
Остаётся только Челси, который в случае отсрочки бана летом будет паниковать.
Очевидно, что кроме Англии он нигде не заиграет так как адаптация на нуле. Переход в Арсенал или Тоттенхэм невозможен из-за трансферной политики этих клубов. Составу МС он не подходит по стилю. МЮ и Ливерпуль отсеют его лонглистов из-за возраста и травматичности.
Остаётся только Челси, который в случае отсрочки бана летом будет паниковать.
АПЛ, конечно, менее агрессивна в отборах и фолах чем ЛаЛига. Но от этого быть одной из сложнейших не перестает. Он нагрузок не выдержит просто напросто. Ему теперь только в Португалии/Нидерландах/!России :D! только светит что-то. Думаю в ЦСКА бы заиграл. С Дзагоевым. Посменно.
:)
АПЛ, конечно, менее агрессивна в отборах и фолах чем ЛаЛига. Но от этого быть одной из сложнейших не перестает. Он нагрузок не выдержит просто напросто. Ему теперь только в Португалии/Нидерландах/!России :D! только светит что-то. Думаю в ЦСКА бы заиграл. С Дзагоевым. Посменно.
:)