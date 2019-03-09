Канчельскис: «Я верю, что Бэйл возродит свою карьеру, если перейдет в МЮ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что полузащитник «Реала» Гарет Бэйл должен перейти в стан «красных дьяволов».

Нет никаких сомнений в том, что в «Реале» Бэйл в настоящее время не выполняет свои функции.

Я верю, что Бэйл возродит свою карьеру, если перейдет в «Ман Юнайтед».