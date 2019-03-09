Бенитес: «Работа в „Ньюкасле“ помогла мне стать лучше»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес признался, что опыт работы с «сороками» помог ему вырасти в профессиональном плане.

Да, это совершенно точно. Мне приходится постоянно учиться, корректировать свой тренерский подход. Футбол изменился, поэтому и тренеры должны изменять свои методы, адаптироваться к новым условиям. Мой отец говорил, что вы можете делать одну и ту же работу 30 лет и иметь при этом всего год набранного опыта, а можете менять свои методы каждый год и иметь 30 лет опыта. Именно так я и поступаю.