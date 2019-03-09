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Бенитес: «Работа в „Ньюкасле“ помогла мне стать лучше»

вчера, 09:07

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес признался, что опыт работы с «сороками» помог ему вырасти в профессиональном плане.

Да, это совершенно точно. Мне приходится постоянно учиться, корректировать свой тренерский подход. Футбол изменился, поэтому и тренеры должны изменять свои методы, адаптироваться к новым условиям. Мой отец говорил, что вы можете делать одну и ту же работу 30 лет и иметь при этом всего год набранного опыта, а можете менять свои методы каждый год и иметь 30 лет опыта. Именно так я и поступаю.

Ранее Бенитес прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Лестер».

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Все комментарии
Asmoloff
Asmoloff
   441 / 1057
сегодня в 02:19
Это очень хорошо.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
   362 / 1057
вчера в 11:53
Футбол у Рафы самый лучший тут Рафа скромничает пройдет и 20 лет в тот стиль в который играла Валенсия и Ливерпуль не устареют Футбол Рафы непредсказуем и этот футбол может быть как атакующим так и оборонительным устраивая настоящую головоломку для соперника Даже имея не достаточно сильные резервы в Ливерпуле он брал не количеством а умением Словно гроссмейстер который может потерять несколько фигур но в итоге ставит мат. Это не футбол это искусство
cska plus
cska plus
   13 / 1057
вчера в 10:22
Раф топ тренер и вообще классный дядька.
drug01
drug01
   142 / 1057
вчера в 09:23
Только футбол!!!!!
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