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Бенитес: «Мы слишком много говорим о выживании»

вчера, 09:22

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес рассказал о главной ошибке своего клуба. 

Возможно, мы допустили ошибку. Мы постоянно говорим о том, что должны выживать в АПЛ, что нам для этого будет достаточно нескольких побед. 

Надеюсь, что так и будет, но мы слишком много говорим об этом и потеряли фокус. 

Нужно говорить о получении трех очков в матче, и все. После мы увидим, как сыграли другие команды. Но мы должны сосредоточиться только на нашей игре. 

В данный момент «Ньюкасл» занимает четырнадцатую строчку в таблице АПЛ, в активе у команды 31 очко. 

В матче 29-го тура АПЛ «Ньюкасл» проиграл «Вест Хэму». 

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Все комментарии
azkan
azkan
   89 / 1057
вчера в 22:31
Беня молодец! С победой сорок!
cska plus
cska plus
   13 / 1057
вчера в 09:40
Сегодня будет ничья.
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