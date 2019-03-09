Бенитес: «Мы слишком много говорим о выживании»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес рассказал о главной ошибке своего клуба.
Возможно, мы допустили ошибку. Мы постоянно говорим о том, что должны выживать в АПЛ, что нам для этого будет достаточно нескольких побед.
Надеюсь, что так и будет, но мы слишком много говорим об этом и потеряли фокус.
Нужно говорить о получении трех очков в матче, и все. После мы увидим, как сыграли другие команды. Но мы должны сосредоточиться только на нашей игре.
В данный момент «Ньюкасл» занимает четырнадцатую строчку в таблице АПЛ, в активе у команды 31 очко.
В матче 29-го тура АПЛ «Ньюкасл» проиграл «Вест Хэму».