Бенитес: «Мы слишком много говорим о выживании»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес рассказал о главной ошибке своего клуба.

Возможно, мы допустили ошибку. Мы постоянно говорим о том, что должны выживать в АПЛ , что нам для этого будет достаточно нескольких побед.

Надеюсь, что так и будет, но мы слишком много говорим об этом и потеряли фокус.

Нужно говорить о получении трех очков в матче, и все. После мы увидим, как сыграли другие команды. Но мы должны сосредоточиться только на нашей игре.