Рауль Гарсия: «Все ребята счастливы»

Полузащитник «Атлетико» Рауль Гарсия заявил, что его команда намерена занять первое место в группе.
«После поражения в Греции мы понимали, что больше не можем допускать осечки, и это нам помогло. Всегда приятно выходить на поле и забивать, но главное, что команда победила, и все ребята счастливы. Собираемся поехать в Турин с намерением победить и занять первое место в группе. Все, что мы делали прежде, было ради этой цели», — сказал игрок.
«После поражения в Греции мы понимали, что больше не можем допускать осечки, и это нам помогло. Всегда приятно выходить на поле и забивать, но главное, что команда победила, и все ребята счастливы. Собираемся поехать в Турин с намерением победить и занять первое место в группе. Все, что мы делали прежде, было ради этой цели», — сказал игрок.