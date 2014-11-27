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Рауль Гарсия: «Все ребята счастливы»

27 ноября 2014, 03:33
 Полузащитник «Атлетико» Рауль Гарсия заявил, что его команда намерена занять первое место в группе.

«После поражения в Греции мы понимали, что больше не можем допускать осечки, и это нам помогло. Всегда приятно выходить на поле и забивать, но главное, что команда победила, и все ребята счастливы. Собираемся поехать в Турин с намерением победить и занять первое место в группе. Все, что мы делали прежде, было ради этой цели», — сказал игрок.
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