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«Крылья Советов» добыли выездную победу над «Анжи»

вчера, 21:21
АнжиЛоготип футбольный клуб Анжи (Махачкала)0 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

В матче 20-го тура РПЛ «Крылья Советов» переиграли «Анжи».

Каспийск, стадион «Анжи-Арена».

«Анжи» - «Крылья Советов» - 0:2 (0:1)
Голы: Канунников 28, Шейдаев 88 (пен).

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Белов (Маркелов 63), Калошин, Кацаев, Гиголаев, Гайдаров, Закиров, Долгов (Иванченко 46), Понсе (Лескано 75)
Главный тренер: Адиев Магомед.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Шишкин (Рабиу 78), Полуяхтов, Бурлак, Зотов, Самарджич, Самедов (Зиньковский 82), Джано, Тимофеев, Корниленко (Шейдаев 63), Канунников
Главный тренер: Божович Миодраг.

Предупреждения: Закиров 33, Шишкин 40, Полуяхтов 43, Корниленко 55, Бурлак 67, Самарджич 76, Иванченко 79, Рабиу 85, Гапон 88, Иванченко 90+3.

Удаление: Иванченко 90+3.

Судья: Левников Кирилл.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

Напомним, что в прошлом туре «Анжи» уступил «Локомотиву» (0:2).

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Все комментарии
Aman-Visar Azadi-Masyr
Aman-Visar Azadi-Masyr
   695 / 1082
сегодня в 18:08
Сейчас кроме кадиеву Анжи не кому не нужен с такими долгами(( просто изначально кадиев взял Анжи у Керимова только для того чтобы заработать все что ему оставил Керимов около 60000000 миллионов он самого начало потратил на себя любимого а теперь ходит везде ноет как Дагестанцы не поддерживает Анжи. правильно делает не надо было так опустит Анжи купил всякий шлак который боится мяча и хочет остаться в вышке!!
сканер
сканер ответил Мароканский передвижной дельфинарий
   522 / 1082
сегодня в 17:08
Было бы здорово освободить Российский чемпионат от незванных гостей Анжи и Терек...пусть играют в своей лиге
Было бы неплохо тебе покинуть ветку-"званный гость".
сканер
сканер ответил Shamil79
   522 / 1082
сегодня в 17:06
у КС подобрался сильный перспективный состав.... у нас шансов практчески не было...разве что удар Иванченуо в штангу и усердие Кацаева
Заметь пол состава КС-это бывшие игроки Анжи 3-4х месячной давности!Вот что значит требовательный тренер,в тренере дело,а не в классе игроков,ведь класс складывается от усердия и работой над ошибками.Удачи нам и ВЕЗЕНИЯ с таким "тренером"!
andrey11692
andrey11692
   490 / 1082
сегодня в 11:46
Крылья Советов с победой !!!!
nautilus163
nautilus163 ответил Shamil79
   315 / 1082
сегодня в 11:36
помню ту игру(0-1)...КС должен был выигрывать ...но вс ё случилось подковёрно(как мне показалось)...потом Терек президент поздравлял
Да я видел! Как Каряка испугался, аж присел, когда звякнула крестовина, когда Слава Фетисов стал прыгать с Рамзаном в обнимку, когда защитники крыльев, встали в линию в центре поля и "упустили" Федькова на 90-й минуте, так что бы не было возможности отыграться, когда Тихонов бросил майку в сторону Гаджиева, когда уходил с поля. Помню большой баннер с портретом Ахмата Кадырова во всю трибуну, при этом я еле прошел с небольшим штандартом Крыльев. Это позор, но это история.
нечитайло
нечитайло
   1010 / 1082
сегодня в 11:02
Усилились,вот и результат
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   271 / 1082
сегодня в 07:57
Канунников нашел свою команду!
Остапчук 67
Остапчук 67
   294 / 1082
сегодня в 07:44
Жаль "Анжи".
Sergey Z
Sergey Z
   335 / 1082
сегодня в 07:39
С победой КС!
Prazdnik
Prazdnik ответил Ваня лучший
сегодня в 07:11
Именно, тогда играли Пошкус,Каряка,Колодин, восточная,западная и северная трибуна(с лавочками), в те года была хорошая Игра у команды , люди стояли в проходах на матчах
GKN
GKN
   228 / 1082
сегодня в 07:07
Добытчики
Prazdnik
Prazdnik ответил ПерекатиПоле
сегодня в 07:03
Тихонов уважаемый человек, в Самаре его помнят
mensk
mensk
   1014 / 1082
сегодня в 07:02
Анжи. На своем поле. 0:2 !!!
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   5 / 1082
сегодня в 05:47
КС с победой!
cska plus
cska plus
   16 / 1082
сегодня в 05:28
Божович оживил команду.
Плюшевый пупсик
Плюшевый пупсик
   896 / 1082
сегодня в 05:19
Оживать начинают крылья после спартаковского тренера.
Mangur
Mangur
   372 / 1082
сегодня в 04:46
Удивительно. Но справедливо.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   179 / 1082
сегодня в 03:36
Не угадал!
ОПС
ОПС
   570 / 1082
сегодня в 03:28
Победа есть победа.
Kuprin
Kuprin
   229 / 1082
сегодня в 02:18
КС с победой , на классе!
Gahi
Gahi
   333 / 1082
сегодня в 01:38
Крылья набирают высоту в таблице. Удачи
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   39 / 1082
сегодня в 01:24
Прогнали спартача Тихонова и дела пошли в гору.
Расформируют спартак и весь отечественный футбол очистится и начнёт прогрессировать бешеными темпами.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   39 / 1082
сегодня в 01:20
Рад за воспитанников Зенита.
Просто Краснодарский
Просто Краснодарский
   429 / 1082
сегодня в 01:09
это было ожидаемо
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Shamil79
   28 / 1082
сегодня в 00:42
в 2004...а гол забл Федьков ( тогдашняя кратковпеменная звезда)
Валейкум салам, Шама ! Антона сегодня не было, Самрджич как обычно,
особо его не заметил. Володя Полуяхтов хорошо играл, но вот этих
фирменных проходов по флангу, что были у нас, сегодня не заметил.
У нас он ярко смотрелся, а в КС неплохо, свое дело хорошо делает,
но там помимо него хватает людей с именами. Рабиу вышел на замену,
и вот он как раз отличился : стал махать ногами руками налево-направо,
из за чего удостоился оваций в форме "Рабиу-черт" )..В общем, не играют
они нормально, я не знаю, голодные, не голодные, но показываемый командой
футбол совершенно не команды вышки, типа играет крепкий середняк пердива.
handreb
handreb
   71 / 1082
сегодня в 00:33
После полного провала спартача тихонова на КС приятно посмотреть.
Питермен
Питермен
   52 / 1082
сегодня в 00:13
Анжи пора в пердов, увы это все
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   404 / 1082
сегодня в 00:07
Анжи любой сейчас обидит.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Shamil79
   154 / 1082
вчера в 23:34
в 2004...а гол забл Федьков ( тогдашняя кратковпеменная звезда)
мощный сезон выдал тогда Андрей, конечно
Ваня лучший
Ваня лучший ответил nautilus163
   34 / 1082
вчера в 23:30
Вот я тогда и был. Как время летит! Помню одна трибуна была высоченная, а за воротами даже по моему не было.
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