«Крылья Советов» добыли выездную победу над «Анжи»

В матче 20-го тура РПЛ «Крылья Советов» переиграли «Анжи».
Каспийск, стадион «Анжи-Арена».
«Анжи» - «Крылья Советов» - 0:2 (0:1)
Голы: Канунников 28, Шейдаев 88 (пен).
«Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Белов (Маркелов 63), Калошин, Кацаев, Гиголаев, Гайдаров, Закиров, Долгов (Иванченко 46), Понсе (Лескано 75)
Главный тренер: Адиев Магомед.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Шишкин (Рабиу 78), Полуяхтов, Бурлак, Зотов, Самарджич, Самедов (Зиньковский 82), Джано, Тимофеев, Корниленко (Шейдаев 63), Канунников
Главный тренер: Божович Миодраг.
Предупреждения: Закиров 33, Шишкин 40, Полуяхтов 43, Корниленко 55, Бурлак 67, Самарджич 76, Иванченко 79, Рабиу 85, Гапон 88, Иванченко 90+3.
Удаление: Иванченко 90+3.
Судья: Левников Кирилл.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
Напомним, что в прошлом туре «Анжи» уступил «Локомотиву» (0:2).
Расформируют спартак и весь отечественный футбол очистится и начнёт прогрессировать бешеными темпами.
Расформируют спартак и весь отечественный футбол очистится и начнёт прогрессировать бешеными темпами.
особо его не заметил. Володя Полуяхтов хорошо играл, но вот этих
фирменных проходов по флангу, что были у нас, сегодня не заметил.
У нас он ярко смотрелся, а в КС неплохо, свое дело хорошо делает,
но там помимо него хватает людей с именами. Рабиу вышел на замену,
и вот он как раз отличился : стал махать ногами руками налево-направо,
из за чего удостоился оваций в форме "Рабиу-черт" )..В общем, не играют
они нормально, я не знаю, голодные, не голодные, но показываемый командой
футбол совершенно не команды вышки, типа играет крепкий середняк пердива.
особо его не заметил. Володя Полуяхтов хорошо играл, но вот этих
фирменных проходов по флангу, что были у нас, сегодня не заметил.
У нас он ярко смотрелся, а в КС неплохо, свое дело хорошо делает,
но там помимо него хватает людей с именами. Рабиу вышел на замену,
и вот он как раз отличился : стал махать ногами руками налево-направо,
из за чего удостоился оваций в форме "Рабиу-черт" )..В общем, не играют
они нормально, я не знаю, голодные, не голодные, но показываемый командой
футбол совершенно не команды вышки, типа играет крепкий середняк пердива.