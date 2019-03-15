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Вылет российских клубов из Лиги Европы и другие итоги 1/8 финала

вчера, 01:48

Завершились ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. «Краснодар» не смог пройти «Валенсию», а «Зенит» уступил путёвку в четвертьфинал «Вильярреалу».

«Краснодар» - «Валенсия» - 1:1 (0:0)
Голы: Сулейманов 85 – Гедеш 90+3
Первый матч: 1:2
Выход в 1/4: «Валенсия»

«Вильярреал» - «Зенит» - 2:1 (1:0)
Голы: Морено 29, Бакка 47 – Иванович 90+1
Первый матч: 3:1
Выход в 1/4: «Вильярреал»

«Арсенал» - «Ренн» - 3:0 (2:0)
Голы: Обамеянг 5, Мэйтленд-Найлз 15, Обамеянг 72
Первый матч: 1:3
Выход в 1/4: «Арсенал»

«Динамо» Киев - «Челси» - 0:5 (0:3)
Голы: Жиру 5, Жиру 33, Алонсо 45+1, Жиру 59, Хадсон-Одои 78
Первый матч: 0:3
Выход в 1/4: «Челси»

«Ред Булл Зальцбург» - «Наполи» - 3:1 (1:1)
Голы: Даббур 25, Гульбрандсен 65, Ляйтгеб 90+1 – Милик 14
Первый матч: 0:3
Выход в 1/4: «Наполи»

«Интер» - «Айнтрахт» - 0:1 (0:1)
Гол: Йович 5
Первый матч: 0:0
Выход в 1/4: «Айнтрахт»

«Славия» - «Севилья» - 4:3 (1:1)
Голы: Нгадеу-Нгаджуи 14, Сучек 46 (пен), ван Бурен 102, Траоре 119 – Бен-Йеддер 44 (пен), Эль-Хаддади 54, Васкес 98
Первый матч: 2:2
Выход в 1/4: «Славия»

«Бенфика» - «Динамо» Загреб - 3:0 (0:0)
Голы: Жонас 71, Ферро 94, Гримальдо 105
Первый матч: 0:1
Выход в 1/4: «Бенфика»

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Все комментарии
pomor45
pomor45
   171 / 1082
вчера в 18:40
Что-то много стенаний о Краснодаре, а ведь перспектив у него никаких. Ему предстоит путь Рубина и Ростова.
pomor45
pomor45 ответил yrasikos22
   171 / 1082
вчера в 18:37
Это дно ещё осенью пробил Спартак
Не Спартак. Дно пробил наш чемпион - Локомотив во главе с легендарным Сёминым. Что уж с ноунейма Семака спрашивать.
pomor45
pomor45 ответил viv
   171 / 1082
вчера в 18:34
В ЛЕ Краснодар молодцы. Зенит разочаровал с аутсайдером Ла Лиги...
Этот аутсайдер в РПЛ был бы безоговорочным лидером: из зоны ЛЧ не вылезал бы.
pomor45
pomor45 ответил ALBA BARCELONA 21
   171 / 1082
вчера в 18:32
В России не футбол а бардак.Жалко миллиарды,кот тратят на футбол,их надо народу раздавать,но не дадут власти,сами своруют.Позор.
Дело в том, что именно тратят - впустую, потому что надо втрое больше, как минимум, или вообще не тратить и в ЕК, особенно в ЛЧ, не показываться.
Бабушка Маня
Бабушка Маня ответил barca200885
   404 / 1082
вчера в 13:40
Если честно, я до сих пор так и не понял смысла этого перевода. Разве что болельщики стали футбол в -10 больше смотреть. Летом перерыв, когда как раз играть нужно. Весной все те же разговоры о том, что клубам не хватает игровой практики. Плюсы-то какие хоть есть? По-моему, ни одного. Зенит и ЦСКА в свое время без системы осень-весна кубки УЕФА выигрывали.
Это точно!
Сергей Шипилов
Сергей Шипилов
вчера в 12:02
Вот он показатель уровня чемпионата России,1/8 ЛЕ потолок.)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   180 / 1082
вчера в 11:32
В России не футбол а бардак.Жалко миллиарды,кот тратят на футбол,их надо народу раздавать,но не дадут власти,сами своруют.Позор.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   27 / 1082
вчера в 11:09
Севилью жаль,купили свинси и не удачи преследуют команду.)
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   27 / 1082
вчера в 10:53
Айнтрахту победы в ЛЕ.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответил Gourcuff Yohanne
   27 / 1082
вчера в 10:49
Айнтрахт выиграет
Поддерживаю) классная команда
viv
viv
   69 / 1082
вчера в 10:38
В ЛЕ Краснодар молодцы. Зенит разочаровал с аутсайдером Ла Лиги...
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
   329 / 1082
вчера в 10:37
Айнтрахт выиграет
Honduras2010
Honduras2010
   910 / 1082
вчера в 10:36
Привет от олдовых спартачей куколдовым зенитчикам.
sir_Alex
sir_Alex
   70 / 1082
вчера в 10:30
Кого-то это удивляет?
RMUKMU
RMUKMU
   202 / 1082
вчера в 10:20
Всё логично, даже вылет Севильи не удивил - Жирона Мачина в прошлом году тоже вторую половину сезона провалила.
GKN
GKN
   228 / 1082
вчера в 09:43
Челси или Арсенал?
yrasikos22
yrasikos22 ответил Raamtvall
   244 / 1082
вчера в 08:59
Картина Репина "Мешки обо76ись". В краснодарском матче две свиньи у микрофона дохрюкались на свою голову после залетевшей халявы. Думали, досидят. И никто на фоне отечественных мешков не вспоминает, что счастливое спасение Валенсии начал Черышев. Хватит краснодарским, и так нахалявили дальше некуда в этом году. Про политпроект и говорить много не хочется. В одну калитку про94 18й испанской команде - абсолютное дно на сегодняшний день. Дальше его можно только пробить вылетами от команд уровня каких-нибудь Гонведа или Торсхавна.
Это дно ещё осенью пробил Спартак
Raamtvall
Raamtvall
   851 / 1082
вчера в 08:54
    particular
    particular
       2 / 1082
    вчера в 08:53
    На уровне выхода в четвертьфиналы, уже чаще сказывается класс и уровень команд, но попадаются и нежданчики - Славия и Айнтрахт..:)) Хотя, как сказать, - возможно это фундамент будущих свершений..:))
    Нам же остаётся болеть за представителей других чемпионатов, ибо представители нашей РПЛ - очередной раз - не в струю...
    kastites
    kastites
       450 / 1082
    вчера в 08:42
    Вылет российских клубов это уровень футбола в России
    Вот вам лемит
    Спартаку вообще не чего делать в евро турнирах. кейсы Федуна не работают в европе
    ЦСКА сложные команды попадаются и не много не хватает
    Краснодар по не могу прибавляет с каждым годом
    ЗЕНИТ пока держит уровень ,но этот уровень пока только 1/8
    Шишанутый
    Шишанутый ответил Crooclin
       14 / 1082
    вчера в 08:41
    Такими темпами Португалия может потеснить Россию с 6-й строчки рейтинга футбольных ассоциаций Европы уже в этом году. Зато меньше российский клубов будут на весь мир позориться. Разве что Краснодар жалко...
    Вот и хорошо. На португальский футбол приятней смотреть чем росийстский, там играть умеют. Не зря Матч ТВ их лигу купил! Будем смотреть и болеть за Португалию!!! Тем более что лучший игрок мира португалец!
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
       105 / 1082
    вчера в 08:16
    За Краснодар ни капли не стыдно,а вот за проект СТЫДНО,играя с предпоследней командой и позор
    yrasikos22
    yrasikos22
       244 / 1082
    вчера в 08:11
    Оценки по итогу Евросезона 2018-2019
    Локомотив-двойка
    Цска-удовлетворительно
    Спартак-Кол с минусом
    Краснодар-хорошо
    Зенит-удовлетворительно.
    Уфа-удовлетворительно.
    Tommy Lee
    Tommy Lee
       285 / 1082
    вчера в 08:10
    Поздравляю принтор с вылетом.
    Tommy Lee
    Tommy Lee ответил Twisted
       285 / 1082
    вчера в 08:08
    Вот эта заруба была в Праге!
    Какая заруба? Две команды без защиты играют.
    Crooclin
    Crooclin
       493 / 1082
    вчера в 08:02
    Такими темпами Португалия может потеснить Россию с 6-й строчки рейтинга футбольных ассоциаций Европы уже в этом году. Зато меньше российский клубов будут на весь мир позориться. Разве что Краснодар жалко...
    Аксинья
    Аксинья ответил Литейный 4
       53 / 1082
    вчера в 07:59
    Матч не смотрел. Предпочел здоровый боготырский сон. У испанцев был задел в Питере. Такое не отыгрывается. Это же не Спартак драть. Гыгыгы
    А я думал ты в Пулково рванул встречать с цветами своих любимцев...Гы-гы-гы...
    Аксинья
    Аксинья
       53 / 1082
    вчера в 07:51
    Мне было обидно и стыдно за российские клубы...Обидно за Краснодар, а стыдно (сами знаете)
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 1082
    вчера в 07:44
    Матч не смотрел. Предпочел здоровый боготырский сон. У испанцев был задел в Питере. Такое не отыгрывается. Это же не Спартак драть. Гыгыгы
    GKN
    GKN
       228 / 1082
    вчера в 07:41
    Ну теперь можно сосредоточиться на хоккее. Авангард - вперёд!
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