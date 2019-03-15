Вылет российских клубов из Лиги Европы и другие итоги 1/8 финала

Завершились ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. «Краснодар» не смог пройти «Валенсию», а «Зенит» уступил путёвку в четвертьфинал «Вильярреалу».
«Краснодар» - «Валенсия» - 1:1 (0:0)
Голы: Сулейманов 85 – Гедеш 90+3
Первый матч: 1:2
Выход в 1/4: «Валенсия»
«Вильярреал» - «Зенит» - 2:1 (1:0)
Голы: Морено 29, Бакка 47 – Иванович 90+1
Первый матч: 3:1
Выход в 1/4: «Вильярреал»
«Арсенал» - «Ренн» - 3:0 (2:0)
Голы: Обамеянг 5, Мэйтленд-Найлз 15, Обамеянг 72
Первый матч: 1:3
Выход в 1/4: «Арсенал»
«Динамо» Киев - «Челси» - 0:5 (0:3)
Голы: Жиру 5, Жиру 33, Алонсо 45+1, Жиру 59, Хадсон-Одои 78
Первый матч: 0:3
Выход в 1/4: «Челси»
«Ред Булл Зальцбург» - «Наполи» - 3:1 (1:1)
Голы: Даббур 25, Гульбрандсен 65, Ляйтгеб 90+1 – Милик 14
Первый матч: 0:3
Выход в 1/4: «Наполи»
«Интер» - «Айнтрахт» - 0:1 (0:1)
Гол: Йович 5
Первый матч: 0:0
Выход в 1/4: «Айнтрахт»
«Славия» - «Севилья» - 4:3 (1:1)
Голы: Нгадеу-Нгаджуи 14, Сучек 46 (пен), ван Бурен 102, Траоре 119 – Бен-Йеддер 44 (пен), Эль-Хаддади 54, Васкес 98
Первый матч: 2:2
Выход в 1/4: «Славия»
«Бенфика» - «Динамо» Загреб - 3:0 (0:0)
Голы: Жонас 71, Ферро 94, Гримальдо 105
Первый матч: 0:1
Выход в 1/4: «Бенфика»
Нам же остаётся болеть за представителей других чемпионатов, ибо представители нашей РПЛ - очередной раз - не в струю...
Нам же остаётся болеть за представителей других чемпионатов, ибо представители нашей РПЛ - очередной раз - не в струю...
Вот вам лемит
Спартаку вообще не чего делать в евро турнирах. кейсы Федуна не работают в европе
ЦСКА сложные команды попадаются и не много не хватает
Краснодар по не могу прибавляет с каждым годом
ЗЕНИТ пока держит уровень ,но этот уровень пока только 1/8
Вот вам лемит
Спартаку вообще не чего делать в евро турнирах. кейсы Федуна не работают в европе
ЦСКА сложные команды попадаются и не много не хватает
Краснодар по не могу прибавляет с каждым годом
ЗЕНИТ пока держит уровень ,но этот уровень пока только 1/8
Локомотив-двойка
Цска-удовлетворительно
Спартак-Кол с минусом
Краснодар-хорошо
Зенит-удовлетворительно.
Уфа-удовлетворительно.
Локомотив-двойка
Цска-удовлетворительно
Спартак-Кол с минусом
Краснодар-хорошо
Зенит-удовлетворительно.
Уфа-удовлетворительно.