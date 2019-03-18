Луис Суарес пропустит от 10 до 15 дней

вчера, 15:07

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес выбыл из строя на срок от 10 до 15 дней из-за травмы, которую он получил во вчерашнем матче против «Бетиса» (4:1). В одном из эпизодов игры уругваец вывихнул лодыжку.

Травма Суареса совпала с перерывом на матчи сборных, поэтому он рискует пропустить лишь следующий матч каталонцев в чемпионате Испании против «Эспаньола». В то же время форвард должен успеть восстановиться к дуэли с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.