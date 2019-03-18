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Луис Суарес пропустит от 10 до 15 дней

вчера, 15:07

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес выбыл из строя на срок от 10 до 15 дней из-за травмы, которую он получил во вчерашнем матче против «Бетиса» (4:1). В одном из эпизодов игры уругваец вывихнул лодыжку. 

Травма Суареса совпала с перерывом на матчи сборных, поэтому он рискует пропустить лишь следующий матч каталонцев в чемпионате Испании против «Эспаньола». В то же время форвард должен успеть восстановиться к дуэли с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Apsny
Apsny
   101 / 1119
вчера в 20:04
Может это меры предосторожности.
NGY
NGY
   71 / 1119
вчера в 20:01
Походу опять симулирует травму, чтобы не ехать на товарняки и готовиться в концу сезона.
Die Roten
Die Roten
   430 / 1119
вчера в 18:19
Здоровья Луис
boysib
boysib
   320 / 1119
вчера в 18:17
карма за симуляции. АХАХАХХАХА
obana777
obana777
   208 / 1119
вчера в 17:11
Повезло, что перерыв наступает.
1-й парень
1-й парень
   70 / 1119
вчера в 17:04
Здоровья Суаресу!
Каталонский_ногамяч
Каталонский_ногамяч
   848 / 1119
вчера в 16:42
Здоровья Луису, однозначно был лучшим в последних матчах, наряду с Месси
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил BARCDJIN
   327 / 1119
вчера в 16:22
возможно, но мог бы и просто завершить карьеру кубок америки он выйграл
Ну зачем завершать если любишь футбол, просто товар матчи тоже могут быть рискованными
Брулин
Брулин
   55 / 1119
вчера в 16:06
Ну вот и хорошо, Луис и так к 1/4 финала подходит тяжелым, после игр сборных у Барсы всегда спад
Ismadiyar
Ismadiyar
   533 / 1119
вчера в 16:05
К счастью травма оказалась легкой, с Эспаньолом должны и без Суареса справляться, а к матчу с МЮ он нам нужен, главное чтоб другие игроки не получили свои травмы!
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST ответил ronaldo743
   103 / 1119
вчера в 15:42
Тупо из-за своей упёртости Вальверде потерял сначала Дембеле, а теперь Луи. Но замен при комфортном счёте и ротации мы и дальше не увидим.
Ну не говори) с одной стороны на нем висит ответственность за результат и он его показывает, даже очень хорошо.
Ему то виднее.
Но теперь думаю он вынужден выпускать хотя бы Малкома.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST ответил Don trambon
   103 / 1119
вчера в 15:40
так и надо псине. или опять симулирует?
Ты о себе?)
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   103 / 1119
вчера в 15:39
Это фигня)) пусть отдыхает)) это шанс для других игроков))
Самое главное чтобы успел к ЛЧ.
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Happyboy Barca
   171 / 1119
вчера в 15:35
Это спектакль, чтобы не лететь в сборную на товар матчи
возможно, но мог бы и просто завершить карьеру кубок америки он выйграл
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
   155 / 1119
вчера в 15:34
Пойду напишу Вальверде что он не правильно выполняет свою работу...уделять бы ему 1-2 часа день на Соккер и читать советы местных аналитиков, они однозначно лучше разбираются и им из Самары виднее как строить каталонскую команду...Тогда точно каждый сезон по 7 треблов брать будет :DD
BARCDJIN
BARCDJIN
   171 / 1119
вчера в 15:34
ухххх повезло
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил ronaldo743
   327 / 1119
вчера в 15:31
Тупо из-за своей упёртости Вальверде потерял сначала Дембеле, а теперь Луи. Но замен при комфортном счёте и ротации мы и дальше не увидим.
Это спектакль, чтобы не лететь в сборную на товар матчи
ronaldo743
ronaldo743
   29 / 1119
вчера в 15:30
Тупо из-за своей упёртости Вальверде потерял сначала Дембеле, а теперь Луи. Но замен при комфортном счёте и ротации мы и дальше не увидим.
Don trambon
Don trambon
   58 / 1119
вчера в 15:29
так и надо псине. или опять симулирует?
hardpony
hardpony
   187 / 1119
вчера в 15:10
ну все. на трансфер. отыграл свое. в китай. или италию.
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