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Коноплянка: «Не хватает Ракицкого в сборной»

вчера, 18:08
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия-:-Логотип футбольный клуб УкраинаУкраина22.03.2019 в 22:45 Не начался

Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал отсутствие в команде Ярослава Ракицкого.

Говорил с ним после перехода. Мне его не хватает. Уверен, что каждый поддержит мои слова. Как тренеры, так и футболисты. Мы знаем его сильные качества как защитника. Я его долго знаю как человека. Это его выбор (переход в «Зенит»). Больше не буду продолжать.

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сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил dzvinka
   243 / 1106
сегодня в 07:29
Конопа просто хочет в зенит, ибо больше нигде уже не берут))) а вообще, не хватает коноплянки вне сборной.
    Adonius
    Adonius
       868 / 1106
    сегодня в 06:33
    Без него поиграете, во Львове много хороших футболистов.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
       494 / 1106
    сегодня в 04:09
    Коноплянку уже объявили врагом сала и "храбрый" Шева выгнал из команды?
    dzvinka
    dzvinka
       135 / 1106
    вчера в 21:46
    Конопа просто хочет в зенит, ибо больше нигде уже не берут)))
    а вообще, не хватает коноплянки вне сборной.
    Крестовский баклан
    Крестовский баклан
       169 / 1106
    вчера в 21:32
    А Ракицкому хватает коноплянки?
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith ответил SHMEL
       314 / 1106
    вчера в 20:11
    А Шевченко вчера пел про игровые кондиции...Взял бы и честно озвучил причину. Все прекрасно понимают почему его нет в сборной
    Увы, политика (((
    Морозовский
    Морозовский
       7 / 1106
    вчера в 19:53
    Тренер уже "поддержал"! Боится скрипалём стать, когда уедет в Англию жить после отставки.
    SHMEL
    SHMEL
       70 / 1106
    вчера в 19:02
    А Шевченко вчера пел про игровые кондиции...Взял бы и честно озвучил причину.
    Все прекрасно понимают почему его нет в сборной
    За адекватность
    За адекватность
       48 / 1106
    вчера в 18:42
    "Уверен, что каждый поддержит мои слова. Как тренеры, так и футболисты." "Я не общался с Ракицким. Как главный тренер, я принимаю лучшее решение для команды. Вопрос исчерпан. Просьба больше не задавать мне этот вопрос." Шевченко уже поддержал, хотя наверное Коноплянка в Германии этого не знал.
    Коллекционер пупсиков
    Коллекционер пупсиков
       217 / 1106
    вчера в 18:39
    Ракицкого зулусы заменят, будете как спартак позориться.
    time out
    time out
       62 / 1106
    вчера в 18:29
    Это всё потому, что не хватает у хохлов в головах.
    Footbolista
    Footbolista
       6 / 1106
    вчера в 18:25
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