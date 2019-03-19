Коноплянка: «Не хватает Ракицкого в сборной»

Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал отсутствие в команде Ярослава Ракицкого.
Говорил с ним после перехода. Мне его не хватает. Уверен, что каждый поддержит мои слова. Как тренеры, так и футболисты. Мы знаем его сильные качества как защитника. Я его долго знаю как человека. Это его выбор (переход в «Зенит»). Больше не буду продолжать.
а вообще, не хватает коноплянки вне сборной.
а вообще, не хватает коноплянки вне сборной.
Все прекрасно понимают почему его нет в сборной
Все прекрасно понимают почему его нет в сборной