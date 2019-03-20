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Переговоры между МЮ и Рэшфордом по контракту зашли в тупик

вчера, 13:42

Английская пресса сообщает, что переговоры по новому контракту между «Манчестер Юнайтед» и нападающим Маркусом Рэшфордом зашли в тупик. 

Стороны не смогли договориться о продлении соглашения. Действующий контракт Рэшфорда рассчитан до 2020 года.

Руководство английского клуба собирается активировать пункт об автоматическом продлении договора еще на один сезон, что предусмотрено действующим контрактом. 

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Все комментарии
hoper
hoper ответил ReMiX_SPb
   699 / 1081
сегодня в 09:15
он ездит на Ауди А3 ! Борзота прям прёт)))
Рэш звезду поймал-это уже заметно.На поле позволяет себе много лишнего.Да и за полем ситуация сложилась так что он начал пальцы гнуть.Санчес с его зарплатой и полированием лавки в разы больше получает, а игрок основы наоборот.Вот и конфликт интересов возник.
Генадий Павлович
Генадий Павлович
   590 / 1081
вчера в 20:11
добился бы с клуюом хоть что-нибудь, потом бы звездился... а сейчас, если уйдет не факт что заиграет... и может и погубить карьеру как бейл, хамес и т.д....
Erlov
Erlov
   504 / 1081
вчера в 19:15
Скоро всё решится.
ReMiX_SPb
ReMiX_SPb ответил hoper
   472 / 1081
вчера в 17:21
Малолетка борзеет.САФ решил бы проблему на раз два.Янузаю запрещал на тренеровки ездить на своей машине.Сказал молодой ещё -будешь ездить на автобусе.И этому молодому дарованию мозги вправил бы моментально.А то понтов уже больше чем таланта
он ездит на Ауди А3 ! Борзота прям прёт)))
Сантус
Сантус
   94 / 1081
вчера в 17:21
Норм парниша,будет прогрессировать.Ясен пень что хочет прибавку раз стал играть не последнюю скрипку и думаю его оклад гораздо меньше Санчеса.)Разговоры про зажрался по моему не корректны.Они ра-бо-та-ют.А у денег только два состояния:либо их нет-либо их не хватает...)
dzvinka
dzvinka
   116 / 1081
вчера в 17:20
ну а что, парень ведь тащит, а тело на лавке получает 350к+ и ничего не делает.
anyway
anyway
   171 / 1081
вчера в 16:53
останется, куда он денется, тем более еще 2.5 года
hoper
hoper
   699 / 1081
вчера в 16:42
Малолетка борзеет.САФ решил бы проблему на раз два.Янузаю запрещал на тренеровки ездить на своей машине.Сказал молодой ещё -будешь ездить на автобусе.И этому молодому дарованию мозги вправил бы моментально.А то понтов уже больше чем таланта
obana777
obana777
   156 / 1081
вчера в 16:10
Все еще решат, времени достаточно. Все эти тупики решаются на раз-два. Главное, чтобы была заинтересованность двух сторон.
FROBI
FROBI
   71 / 1081
вчера в 16:09
Я же говорил, что есть еще кадры для Мадрида... ) Причем Рэшфорд впишется по стилю.
Вряд ли даже Перес осилит невбубенные суммы за Мбапе, Неймара или Кейна, тогда можно набрать вполне перспективный состав из второго ряда.
sir_Alex
sir_Alex
   42 / 1081
вчера в 15:32
Времени ещё достаточно, договорятся.
ReMiX_SPb
ReMiX_SPb
   472 / 1081
вчера в 15:11
еще 2.5 года по контракту, как тут не договориться? Тем более клуб сам контракт предложил! Вот с новым контрактом ДДХ есть вопросы...Хотя даже если он через год уйдет бесплатно в условный Реал, то ему и слова плохого никто не скажет, только спасибо!!!
Don trambon
Don trambon
   109 / 1081
вчера в 15:09
В Реал его.
ДСА
ДСА
   188 / 1081
вчера в 14:52
Бабло не могут поделить.
Inside91
Inside91
   384 / 1081
вчера в 14:49
Незаменимых нет
STVA 1
STVA 1
   77 / 1081
вчера в 14:30
Жаль , если потеряют его!
Misha_g
Misha_g ответил Artuom
   803 / 1081
вчера в 14:23
Топ игроком себя почувствовал и выделывается?) Так до топ уровня ему ещё ой как далеко...)
Не сказать, что сильно далеко. Он очень даже близок к приставке ТОП
cska plus
cska plus
   13 / 1081
вчера в 14:21
Начинается, негритёнок зазвездился уже.
Artuom
Artuom
   195 / 1081
вчера в 14:01
Топ игроком себя почувствовал и выделывается?) Так до топ уровня ему ещё ой как далеко...)
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