Переговоры между МЮ и Рэшфордом по контракту зашли в тупик

вчера, 13:42

Английская пресса сообщает, что переговоры по новому контракту между «Манчестер Юнайтед» и нападающим Маркусом Рэшфордом зашли в тупик.

Стороны не смогли договориться о продлении соглашения. Действующий контракт Рэшфорда рассчитан до 2020 года.

Руководство английского клуба собирается активировать пункт об автоматическом продлении договора еще на один сезон, что предусмотрено действующим контрактом.