Переговоры между МЮ и Рэшфордом по контракту зашли в тупик

Английская пресса сообщает, что переговоры по новому контракту между «Манчестер Юнайтед» и нападающим Маркусом Рэшфордом зашли в тупик.
Стороны не смогли договориться о продлении соглашения. Действующий контракт Рэшфорда рассчитан до 2020 года.
Руководство английского клуба собирается активировать пункт об автоматическом продлении договора еще на один сезон, что предусмотрено действующим контрактом.
Вряд ли даже Перес осилит невбубенные суммы за Мбапе, Неймара или Кейна, тогда можно набрать вполне перспективный состав из второго ряда.
Вряд ли даже Перес осилит невбубенные суммы за Мбапе, Неймара или Кейна, тогда можно набрать вполне перспективный состав из второго ряда.