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Вартапетов: «У Рассказова спазм мышц бедра»

вчера, 10:57

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о травме защитника Николая Рассказова

У Николая спазм мышц бедра. После матча с «Зенитом» он приехал для осмотра в расположение сборной, как положено по регламенту, после чего было принято решение оставить его в Москве, а молодежка отправилась на сбор в Испанию. Сроки восстановления Рассказова уточняются, но эту травму нельзя назвать серьезной.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша ответил Glodor
   36 / 1081
вчера в 14:31
Возможно на допинг-контроль нарваться.
Это все маленькие хитрости федуна - бережет своих игроков.
Glodor
Glodor ответил Гавроша
   88 / 1081
вчера в 13:52
Пупсики не хотят играть в сборной.
Возможно на допинг-контроль нарваться.
Гавроша
Гавроша
   36 / 1081
вчера в 13:50
Пупсики не хотят играть в сборной.
311
311
   48 / 1081
вчера в 13:11
У спартачей растяжение верхних мышц бедра после Ливерпуля!)
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед ответил Сетка между ног
   165 / 1081
вчера в 12:48
Стыдно за тарасовских симулянтов.
Сетка между ног
Сетка между ног ответил Заполярный
   76 / 1081
вчера в 12:27
Дырофеев, Луис Адриано - это тебе не Сан-Марино и Фареры, которые даже на половину поля не переходили, создавая тебе комфортные условия!!
Заполярный
Заполярный ответил Сетка между ног
   125 / 1081
вчера в 12:26
Ради коней бомжи ломали Спартаковцев(((((
БОЯТСЯ КОНИ ВОТ И ЗАКАЗАЛИ БОМЖАМ ПОБОЛЬШЕ ВЫВЕСТИ ИЗ СТРОЯ ИГРОКОВ СПАРТАКА.
КОНЯВЫЕ ВАС СПАРТАК И ДУБЛЕМ ВЫНЕСЕТ.
Сетка между ног
Сетка между ног ответил Заполярный
   76 / 1081
вчера в 12:20
Ради коней бомжи ломали Спартаковцев(((((
Сетка между ног
Сетка между ног ответил Любитель тухлых побед
   76 / 1081
вчера в 12:18
Кержаков сломал Диканя, березутское сломало Велика, и Мовсисяна подлые зенитоцскашники сломали!
Заполярный
Заполярный
   125 / 1081
вчера в 12:10
ЗДОРОВЬЯ НИКОЛАЮ. ПОПРАВЛЯЙСЯ, ВПЕРЕДИ КОНЯВЫЕ, БОМЖИ И ТАК ПОЛ КОМАНДЫ ПЕРЕЛОМАЛИ.
Miaf
Miaf
   12 / 1081
вчера в 12:05
Здоровья, пусть лечится, пора прекращать эти травмы.
makkie
makkie
   20 / 1081
вчера в 12:02
Здоровья Николаю - сейчас ему нет замены на правом фланге.
Двигать туда левоногих Комбарова или Айртона - нонсенс!
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед ответил Сетка между ног
   165 / 1081
вчера в 11:45
Не смеши, ломали их. Тарасовка - сборище симулянтов, один Джикия против Динамо чего стоит.
cska plus
cska plus
   13 / 1081
вчера в 11:44
Эпидемия на поросят напала и как случайно перед играми сборной.
Сетка между ног
Сетка между ног ответил 25процентный клоун
   76 / 1081
вчера в 11:15
ИЧСХ, зенитовцы ломали игроков сборной, это делается для того, чтобы сборную подставить и Черчесова слить, а нанять проходного типа Бомжевича, Слудского, Газзаева
Сетка между ног
Сетка между ног ответил Любитель тухлых побед
   76 / 1081
вчера в 11:14
Газпромовцы ломали Спартаковцев ради тухлой ничьей, чтобы гинерклаб играл с дублем Спартака!
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 1081
вчера в 11:01
Молодцы парни,дерби дороже позора в испании и бельгии
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   165 / 1081
вчера в 11:01
Сколько симулянтов в тарасовке, не хотят за сборную играть.
STVA 1
STVA 1
   77 / 1081
вчера в 11:00
Здоровья.
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