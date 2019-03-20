Вартапетов: «У Рассказова спазм мышц бедра»

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о травме защитника Николая Рассказова.

У Николая спазм мышц бедра. После матча с «Зенитом» он приехал для осмотра в расположение сборной, как положено по регламенту, после чего было принято решение оставить его в Москве, а молодежка отправилась на сбор в Испанию. Сроки восстановления Рассказова уточняются, но эту травму нельзя назвать серьезной.