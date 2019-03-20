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Зобнин успешно перенес операцию

вчера, 16:41

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, который получил травму в домашнем матче РПЛ с «Зенитом» (1:1), успешно перенёс сегодня операцию на правой руке.

Игроку произведён остеосинтез третьей пястной кости кисти титановой пластиной. 

 Стандартные сроки полного выздоровления после операций такого рода составляют четыре-пять недель

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Алексей Коротеев
   24 / 1081
вчера в 23:27
Вам не повезло ! ))
Эт-точно!!! Такого игрока и человека за счастье иметь!!!
kust07
kust07
   302 / 1081
вчера в 21:28
здоровья Роману
Bjuik
Bjuik
   57 / 1081
вчера в 20:28
Здоровья Зобнину!
Т34
Т34
   64 / 1081
вчера в 19:44
Здоровья Роману, скорого восстановления!
Sergey Z
Sergey Z
   274 / 1081
вчера в 19:38
Роману, здоровья!!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   192 / 1081
вчера в 19:25
Поправляйся скорее !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Leha-ha50
   192 / 1081
вчера в 19:24
Здоровья парню !!! Роман - классный игрок! Единственный минус - спартач!!!
Вам не повезло ! ))
mntr13
mntr13
   929 / 1081
вчера в 18:30
Здоровья!!!
cska1948
cska1948
   166 / 1081
вчера в 18:14
Зобнин успешно перенес операцию
-------------------------
А как прошла сама операция?
NbKA555
NbKA555
   93 / 1081
вчера в 18:07
Здоровья тебе боец!!!
STVA 1
STVA 1
   77 / 1081
вчера в 17:47
Здоровья!
makkie
makkie
   20 / 1081
вчера в 17:42
Еще и пластину установили... значит сроки восстановления могут затянуться.
Зная характер Зобнина, верим в лучшее.
Здоровья Роману!
Байкал-38
Байкал-38
   521 / 1081
вчера в 17:09
Здоровья зёма, выздоравливай!!!
Erlov
Erlov
   504 / 1081
вчера в 17:06
Здоровья Зобнину!
Leha-ha50
Leha-ha50
   24 / 1081
вчера в 16:48
Здоровья парню !!! Роман - классный игрок! Единственный минус - спартач!!!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   2 / 1081
вчера в 16:48
Это радует💪
kotmyshka
kotmyshka
   198 / 1081
вчера в 16:45
здоровья
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