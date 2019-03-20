Зобнин успешно перенес операцию

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, который получил травму в домашнем матче РПЛ с «Зенитом» (1:1), успешно перенёс сегодня операцию на правой руке.
Игроку произведён остеосинтез третьей пястной кости кисти титановой пластиной.
Стандартные сроки полного выздоровления после операций такого рода составляют четыре-пять недель.
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А как прошла сама операция?
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А как прошла сама операция?
Зная характер Зобнина, верим в лучшее.
Здоровья Роману!
Зная характер Зобнина, верим в лучшее.
Здоровья Роману!