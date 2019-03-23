Джикия: «Уже отошли от поражения Бельгии»

Защитник сборной России Георгий Джикия пообщался с журналистами перед матчем с Казахстаном в рамках отбора к Евро-2020. Встреча состоится завтра и начнется в 17:00 мск.

Да, проиграли Бельгии, но уже отошли. Вчера целый день летели, сегодня будем смотреть и изучать соперника. Что-то уже знаем, имеем представление о Казахстане, но сегодня будет конкретная информация именно о его игре.



Столкнулись с проблемами в матче с Бельгией? Я, как и Черчесов, тоже не люблю слово «проблема»! Да, есть потери, но у нас есть кому заменить ребят.