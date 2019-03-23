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Джикия: «Уже отошли от поражения Бельгии»

вчера, 13:55
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия17:00 Не начался

Защитник сборной России Георгий Джикия пообщался с журналистами перед матчем с Казахстаном в рамках отбора к Евро-2020. Встреча состоится завтра и начнется в 17:00 мск.

Да, проиграли Бельгии, но уже отошли. Вчера целый день летели, сегодня будем смотреть и изучать соперника. Что-то уже знаем, имеем представление о Казахстане, но сегодня будет конкретная информация именно о его игре. 

Столкнулись с проблемами в матче с Бельгией? Я, как и Черчесов, тоже не люблю слово «проблема»! Да, есть потери, но у нас есть кому заменить ребят.

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Все комментарии
kust07
kust07
   216 / 979
вчера в 22:40
Быстро вы забыли
1-й парень
1-й парень ответил roskaz
   101 / 979
вчера в 21:12
эт не бред, а морфологическая ошибка автора! неправильное построение предложения и некорректное использование предлогов читаемо, но сложно для восприятия, эт как общаться с человеком, который попросту не умеет изъяснять свои мысли переведу на человеческий)))) Джикия: «Уже отошли от поражения (КОМУ?) Бельгии»
Моему сыну русский поможете сделать?
roskaz
roskaz ответил Ndigewa
вчера в 21:03
от чего отошли???? от поражения Бельгии?? бред в заголовке
эт не бред, а морфологическая ошибка автора! неправильное построение предложения и некорректное использование предлогов
читаемо, но сложно для восприятия, эт как общаться с человеком, который попросту не умеет изъяснять свои мысли
переведу на человеческий))))
Джикия: «Уже отошли от поражения (КОМУ?) Бельгии»
handreb
handreb
   46 / 979
вчера в 20:03
Зато десятилетиями помнить будут.
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо
   964 / 979
вчера в 19:56
Что то совсем быстро
Ndigewa
Ndigewa
вчера в 19:23
от чего отошли???? от поражения Бельгии?? бред в заголовке
112910415
112910415
   93 / 979
вчера в 19:09
Георгий был лучшим !
vovinho11
vovinho11
   345 / 979
вчера в 18:58
В заголовке ошибка, можно понять, что наши отошли, после того как Бельгия проиграла. Хотя бы так - "Уже отошли после поражения от Бельгии".
Denkuz
Denkuz
   24 / 979
вчера в 17:57
Когда уже сборная от тебя отойдет?
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
   88 / 979
вчера в 17:50
Пупсик заговорил.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   81 / 979
вчера в 16:02
Жорик , плевать на то ,что отошли ! Главное без травм !
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   295 / 979
вчера в 15:44
Шутит?
beefs
beefs
   153 / 979
вчера в 15:07
Завтра увидим...
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   396 / 979
вчера в 15:00
Зачем болтать?
Байкал-38
Байкал-38
   78 / 979
вчера в 14:59
Вы давайте на казахов хорошо настройтесь, на победу.
И посмотрите матч Казахстан-Шотландия 3:0, что бы иллюзий о слабом сопернике не было!
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   54 / 979
вчера в 14:44
На этой ветке уже 3 фейка Славнова
pavkur
pavkur
   26 / 979
вчера в 14:35
Чем больше свиней в сборной, тем меньше от нее ждешь. Ну все это знают.
Ruslik1982
Ruslik1982
   60 / 979
вчера в 14:26
Джикия красавчик, спас конебомжей от разгрома
minai
minai
   218 / 979
вчера в 14:22
Что то очень быстро. Но ничего, щас казахи вгонят вас в более длительный ступор.
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   41 / 979
вчера в 14:19
Для спартача 1:3 очень достойный счет, не семерка же.
Glodor
Glodor
   87 / 979
вчера в 14:16
Если после 7-0 уже через час не стыдно, то чего там 3-1.
Jum13
Jum13
   14 / 979
вчера в 14:12
Чего бы тебе не отойти - всего два привёз
311
311
   35 / 979
вчера в 14:02
Для пупсика привычный результат)
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