Райола начал работать над переходом Погба в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, вероятнее всего, предстоящим летом покинет команду. Агент Мино Райола уже начал работать на переходом футболиста в мадридский «Реал».
Ранее Погба заявил, что «Реал» - это мечта для любого футболиста.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, вероятнее всего, предстоящим летом покинет команду. Агент Мино Райола уже начал работать на переходом футболиста в мадридский «Реал».
Ранее Погба заявил, что «Реал» - это мечта для любого футболиста.
Вот главная новость!!!
Вот главная новость!!!
https://youtu.be/v-G8BUuXjNs