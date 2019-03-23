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Райола начал работать над переходом Погба в «Реал»

вчера, 18:32

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, вероятнее всего, предстоящим летом покинет команду. Агент Мино Райола уже начал работать на переходом футболиста в мадридский «Реал».

Ранее Погба заявил, что «Реал» - это мечта для любого футболиста.

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Все комментарии
GrimlocK
GrimlocK ответил Самедов Агил
   593 / 979
сегодня в 01:35
Вот ощущение величие французского и бельгийского поколения меня ни покидает.... Народ или мне кажется или действительно на ближайшие лет 20 Французы и бельгийцы будут фигурировать на топ трансфера...
скорее африканцы, с французским и бельгийским вторым гражданством.
Генадий Павлович
Генадий Павлович ответил Ice van Reed
   418 / 979
сегодня в 01:21
Райола начал работать Вот главная новость!!!
Видимо бабки закончились с предыдущих трансферов... )
Самедов Агил
Самедов Агил
   169 / 979
сегодня в 00:40
Вот ощущение величие французского и бельгийского поколения меня ни покидает.... Народ или мне кажется или действительно на ближайшие лет 20 Французы и бельгийцы будут фигурировать на топ трансфера...
ReMiX_SPb
ReMiX_SPb ответил Red_team
   368 / 979
сегодня в 00:28
Вот именно СЕЙЧАС как раз нет. Сдал сильно он. Пару сезонов назад я мечтал бы его в МЮ увидеть, а теперь он сильно растерял форму и не факт что снова наберет, 29 лет все-таки
как по мне из нынешнего Реала вообще никого не нужно брать ввиду отсутствия какой-либо мотивации после 3х ЛЧ !!! А если то опустить, то Каземиро для МЮ самое то, что нужно! Но...его не продадут, да и сам он не уйдет...
ReMiX_SPb
ReMiX_SPb ответил cevin cigan
   368 / 979
сегодня в 00:25
Вполне возможно,что могут задействовать разные схемы(обмен-оплата). Всё будет зависить от желания погбуна,Зидана и Перца(куда же без него?)
от руководства МЮ совсем ничего не зависит?))
beefs
beefs
   153 / 979
сегодня в 00:11
А нам все равн1
Убийца Ливерпуля
Убийца Ливерпуля ответил dimagas1
   831 / 979
вчера в 23:03
Погбуна Зидан позовет и отпустите)))
за 200 лямов забирайте! Перес если не согласиться, то документы не на факсе, а голубиной почтой будет принимать!))
Ice van Reed
Ice van Reed
   123 / 979
вчера в 23:01
Райола начал работать
Вот главная новость!!!
BARCDJIN
BARCDJIN ответил ozdo
   170 / 979
вчера в 22:15
зачем эта обезьяна Реалу? приматам место в МЮ... таким как ПОгба... ВОт Канте... другое дело
ЩАс Абрам Канте будет отдавать..губу расскатал..
KIENDGIN 1
KIENDGIN 1
   328 / 979
вчера в 22:06
райола работает над продажей негра - нурички за
Red_team
Red_team ответил Ragnar_Lodbrok
   114 / 979
вчера в 21:18
Кроос один из лучших цпз сейчас, явно лучше Погба
Вот именно СЕЙЧАС как раз нет. Сдал сильно он. Пару сезонов назад я мечтал бы его в МЮ увидеть, а теперь он сильно растерял форму и не факт что снова наберет, 29 лет все-таки
drug01
drug01
   109 / 979
вчера в 21:09
Зачем эта суета???
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Red_team
   54 / 979
вчера в 21:06
За Крооса и 10 лямов сверху Реал Рохо у МЮ может забирать, ну или Санчеса на крайний случай =)
Кроос один из лучших цпз сейчас, явно лучше Погба
nnb199O
nnb199O
   689 / 979
вчера в 21:05
башкатый человек.
NOVA
NOVA
   386 / 979
вчера в 20:59
ну еще одно усиление!!
Байкал-38
Байкал-38
   78 / 979
вчера в 20:57
Куда ты котешся Погба?
Robinson
Robinson
   290 / 979
вчера в 20:41
Да уж а совсем ещё недавно МЮ был мечтой для футболистов.
Red_team
Red_team ответил KaiserRM
   114 / 979
вчера в 20:37
Вообще-то я имел ввиду доплату 10 лямов со стороны Мю
Пхах, ну тогда еще смешнее =)
KaiserRM
KaiserRM ответил Red_team
   317 / 979
вчера в 20:14
За Крооса и 10 лямов сверху Реал Рохо у МЮ может забирать, ну или Санчеса на крайний случай =)
Вообще-то я имел ввиду доплату 10 лямов со стороны Мю
Лысый-Шарлатан
Лысый-Шарлатан
   493 / 979
вчера в 20:12
ну не зря же крысиный король недавно рассказывал нам о том, какой же великий клуб Реал)
Генадий Павлович
Генадий Павлович
   418 / 979
вчера в 20:04
агенты нынче богаче игроков будут - лямов по 20-30 отстегивают с трансфера...
Red_team
Red_team ответил KaiserRM
   114 / 979
вчера в 19:56
Крооса и лямов 10 сверху.
За Крооса и 10 лямов сверху Реал Рохо у МЮ может забирать, ну или Санчеса на крайний случай =)
Red_team
Red_team ответил ozdo
   114 / 979
вчера в 19:54
зачем эта обезьяна Реалу? приматам место в МЮ... таким как ПОгба... ВОт Канте... другое дело
Наибольшая концентрация приматов всегда была в Реале =)
Red_team
Red_team ответил dimagas1
   114 / 979
вчера в 19:53
Погбуна Зидан позовет и отпустите)))
С чего бы это? Для Зидана какие-то привилегии или как?
cska plus
cska plus
   5 / 979
вчера в 19:47
Не знаю, не знаю насколько зулус нужен Реалу.
cevin cigan
cevin cigan ответил KaiserRM
   95 / 979
вчера в 19:34
Крооса и лямов 10 сверху.
Вполне возможно,что могут задействовать разные схемы(обмен-оплата). Всё будет зависить от желания погбуна,Зидана и Перца(куда же без него?)
Belgie2009
Belgie2009
   610 / 979
вчера в 19:32
бревногба оставайся в МЮ.
KaiserRM
KaiserRM
   317 / 979
вчера в 19:21
Крооса и лямов 10 сверху.
dimagas1
dimagas1 ответил Литейный 4
   269 / 979
вчера в 19:13
Впарят Погба Реалу по цене Месси. Гыгыгы
за пачку чипсов?)))
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 979
вчера в 19:10
Впарят Погба Реалу по цене Месси. Гыгыгы
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