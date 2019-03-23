Райола начал работать над переходом Погба в «Реал»

вчера, 18:32

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, вероятнее всего, предстоящим летом покинет команду. Агент Мино Райола уже начал работать на переходом футболиста в мадридский «Реал».

Ранее Погба заявил, что «Реал» - это мечта для любого футболиста.