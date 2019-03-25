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Рейнгольд: «Головину нужно держать эмоции при себе, это ведь не РПЛ»

вчера, 10:31
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-форвард «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что полузащитнику сборной России Александру Головину следует более ответственно относиться к своей игре. Футболист был удален в поединке против бельгийцев.

Понятно, что у парня сдали нервы из-за неудачного хода матча, но нужно держать эмоции при себе. Это ведь не чемпионат России, где судьи могут простить такое. У Саши уже вторая красная за последнее время — его уже удаляли в чемпионате Франции, где он играет за «Монако». Хорошо, что это не сказалось на игре нашей сборной, но в будущем Головину надо более ответственно вести себя в таких ситуациях.

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Все комментарии
Erlov
Erlov ответил Шуnя771
   108 / 851
вчера в 20:08
На соккере красные карточки отменили - а были)) Дарова Степан!
Скоро для гастербайтеров из Львова введут.
kust07
kust07
   260 / 851
вчера в 18:58
Со стороны легко говорить
Шуnя771
Шуnя771 ответил Литейный 4
   97 / 851
вчера в 16:25
Покажите кто нибудь Рейнгольду красную карточку, чтобы помолчал. Гыгыгы
На соккере красные карточки отменили - а были))
Дарова Степан!
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   121 / 851
вчера в 15:46
Никак не дойдет до пацана, что за кордоном Гинер не котируется, отсюда и дурь прет.
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Санчо Панса
   121 / 851
вчера в 15:45
И без тебя разберутся, Золотой Дождь! Саша просто пошел на поводу у провокатора Мертенса....Ты хоть рад, что спартачей в сборной России теперь очень мало? Многие этому очень рады)
Стесняюсь спросить, а кто это такой - Золотой Дождь ? Индеец какой-то ?
sobaka_kusaka
sobaka_kusaka
   352 / 851
вчера в 15:15
"Валерий Рейнгольд считает" но и это не помогло.
Санчо Панса
Санчо Панса
   68 / 851
вчера в 14:58
И без тебя разберутся, Золотой Дождь! Саша просто пошел на поводу у провокатора Мертенса....Ты хоть рад, что спартачей в сборной России теперь очень мало? Многие этому очень рады)
BenderBender
BenderBender
   433 / 851
вчера в 14:39
Это ж конь. Не умеют они себя вести. Стыдно.
Bagula
Bagula
   98 / 851
вчера в 13:44
Рейнгольду стоило бы держать стакан подальше от себя, он давно не в спартаке.
mondial18
mondial18
   128 / 851
вчера в 13:39
Рейнгольду самому бы это не помешало
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Заполярный
   16 / 851
вчера в 13:27
В том числе...
Leha-ha50
Leha-ha50
   22 / 851
вчера в 13:25
Рейнгольду тоже нужно держать эмоции при себе , это ведь не игра в домино во дворе!!!
Заполярный
Заполярный ответил Jeck Denielse
   158 / 851
вчера в 12:49
Если бы Валерий Леонидович смотрел не только игры Спартака - не утверждал бы что игрокам в РПЛ всё простительно...... Это "москалёвцам" всё дозволено....хоть ты Дзюбу 40 раз в штрафной урони - свистка и карточки не будет.... Игроки остальных же команд достаточно часто наказываются за нарушения...
СМОЛЬНИКОВА, ЖИРКОВА
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 851
вчера в 11:40
Опять вылез тарасовский горе-эксперт :)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   16 / 851
вчера в 11:39
Если бы Валерий Леонидович смотрел не только игры Спартака - не утверждал бы что игрокам в РПЛ всё простительно......

Это "москалёвцам" всё дозволено....хоть ты Дзюбу 40 раз в штрафной урони - свистка и карточки не будет....

Игроки остальных же команд достаточно часто наказываются за нарушения...
пердун из Тарасовки
пердун из Тарасовки ответил Scuderia Ferrari
   153 / 851
вчера в 11:39
Не сам ли ты Гейнгольд?
Нет, это мой хороший товарищ. Очень он расстроен, что наши спартаковцы слабо играют. Всё от этого.
Evilhuman
Evilhuman
   41 / 851
вчера в 11:37
Долго дед прятался после фразы спартак будет возить Зенит, стыдно было за отскок тарасовских и вот снова вылез на свет и бредит
kolpankolpan
kolpankolpan
   133 / 851
вчера в 11:34
Так кто натаскивал Головина на тему "Мне ничего не будет!"?Посмотрите на игры березовых поленьев, шведского подонка сдавшего публично Гинера на поле!Игра ЦСКА--Зенит в полной красе ! Как тут не распоясаться.?В общем все как учили.Тут главное что в РФС все хорошо!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил пердун из Тарасовки
   4 / 851
вчера в 11:30
Не сам ли ты Гейнгольд?
пердун из Тарасовки
пердун из Тарасовки
   153 / 851
вчера в 11:27
Стыдно мне за нашего Рейнгольда, простите зенитчики и кони ! Гыгы.
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил ДАША Д
   159 / 851
вчера в 11:25
Без Головина с Казахстаном получилось получше.
Дашуль, зришь прямо в корень! Ещё и Саню пощадила, не упомянув, что Бельгия Казахстану в подмётки в плане футбола не годится...
Как там насчёт женской логики, то бишь полном отсутствии оной? ;))))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   4 / 851
вчера в 11:24
А может быть, у нас на форуме Рейнгольд сидит? Есть же у нас дуэт икспертов такого же толка.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 851
вчера в 11:21
Покажите кто нибудь Рейнгольду красную карточку, чтобы помолчал. Гыгыгы
311
311
   33 / 851
вчера в 11:19
Дед сам после матчей Спартака визжит как резанный!)
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   4 / 851
вчера в 11:17
Кстати, рыйнгольд за сборную СССР не провёл ни одного матча, никого в жизни не тренировал. Так что пусть завалит то, чем ест.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Шуnя771
   4 / 851
вчера в 11:15
Многие россияне ЦСКА к 20-22 годам дорастали до основы сборной. Акинфеев, Головин, Ахметов, Чалов. В принципе, так во всём мире делается, тем же Дембеле и Мбаппе не больше 22 сейчас.

А где к этому возрасту великая молодёжь Пищевика? Кого вы воспитали для сборной после Дзюбы (именно воспитали, а не купили)?
Шуnя771
Шуnя771
   97 / 851
вчера в 11:11
В Европе судья головиным дают по ушам легко!
Морозовский
Морозовский
   6 / 851
вчера в 10:57
Начинать держать эмоции надо дома, в чемпионате России. Дедушка Рейнгольд не должен махать рукой на свою кухню.
Footbolista
Footbolista
   2 / 851
вчера в 10:53
Это вам не в РПЛ копыта разбрасывать безнаказанно...
LOpp
LOpp
   12 / 851
вчера в 10:52
чувствуется недосказанность в словах Рейнгольда, должно быть так:
«Головину нужно держать эмоции при себе, это ведь не РПЛ с продажными, гинеровскими судьями».
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