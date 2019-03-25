Рейнгольд: «Головину нужно держать эмоции при себе, это ведь не РПЛ»

Экс-форвард «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что полузащитнику сборной России Александру Головину следует более ответственно относиться к своей игре. Футболист был удален в поединке против бельгийцев.

Понятно, что у парня сдали нервы из-за неудачного хода матча, но нужно держать эмоции при себе. Это ведь не чемпионат России, где судьи могут простить такое. У Саши уже вторая красная за последнее время — его уже удаляли в чемпионате Франции, где он играет за «Монако». Хорошо, что это не сказалось на игре нашей сборной, но в будущем Головину надо более ответственно вести себя в таких ситуациях.