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Гамула: «Дзюба - душа нынешней сборной»

вчера, 09:25
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Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула похвалил форварда сборной России Артёма Дзюбу.

Дзюба ведь в каждом матче действует продуктивно, помогает, борется, держит в напряжении всю оборону соперника. Он старается и отдает все силы что в играх за «Зенит», что за сборную. Выкладывается Артем по полной - это же видно. Казахстану он не только забил, но и отдал классную передачу на Черышева. У Дзюбы долго не получалось забить - просто мяч не летел в ворота. При этом видно, что он - душа команды, на поле он вожак со всех точек зрения. Артем и всегда поддерживает своих партнеров, и соперника держит в напряжении, и сам всё время разговаривает, и с судьями успевает пообщаться. При этом и забивает, и раздает. Видно, что он - душа нынешней сборной. Артём вообще молодец, он прямой человек. В карман за словом не лезет!

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Все комментарии
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 851
вчера в 19:22
Спартачи - якорь сборной!
Питермен
Питермен
   13 / 851
вчера в 16:38
Гамула прав
Tommy Lee
Tommy Lee
   143 / 851
вчера в 16:21
Да клоун он, всю игру с Казахстаном ходил соперникам "пять" отбивал.
Расул Манаев
Расул Манаев
   197 / 851
вчера в 16:14
За свою душу берет налом в раздевалке)))
proezd2
proezd2
   410 / 851
вчера в 15:18
обычное полено ,тук тук.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   90 / 851
вчера в 14:58
Где, интересно, летала эта душа в матче с бельгийцами ??????
Санчо Панса
Санчо Панса
   68 / 851
вчера в 14:53
Это уже многим давно известно! А фирменные пинки под зад от Дзюбы это его фишка)
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
   79 / 851
вчера в 14:30
Убери Дзюбу и сборная превратится в спартак.
4RT
4RT
   177 / 851
вчера в 14:11
Ему бы свадьбы вести,цены бы не было! Эх,зарыл свой талант!
Заполярный
Заполярный ответил Багров-брат
   158 / 851
вчера в 13:59
Главное не лопни от завистного натуга...))) Без тебя тут будет скучновато...)))
И ТЕБЕ ТОГО ЖЕЛАЮ.
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Багров-брат
   32 / 851
вчера в 13:51
Да ладно обижаться. В СпаМе Артёмке всё-равно играть бы не дали, вот парень и пошёл искать счастья... И нашёл!...)))
Какие обиды?
Мне на него...
Он счастье своё всегда находит не в клубе где должен быть счастливым,а в арендах.
В арендах нормально играет.
В Томи,Ростове,Арсенале.(даже денег даёт,чтоб против своих сыграть и кому-то,что-то доказать).
Багров-брат
Багров-брат ответил Заполярный
   80 / 851
вчера в 13:45
ТЫ ТОЛЬКО СОБИРАЕШЬСЯ, А Я УЖЕ ТРЕТИЙ ПЛАТОК ВЫЖИМАЮ.
Главное не лопни от завистного натуга...))) Без тебя тут будет скучновато...)))
Багров-брат
Багров-брат ответил Сергей Саныч
   80 / 851
вчера в 13:43
Да это не "компания",а армия болельщиков. Армия огромная.Разве можно не учитывать мнение такого большого количества людей? Мнение это могло бы быть тише и глуше,если бы человек обладал хоть какими-нибудь футбольными качествами .Не любили бы,но признавали талант,умение.Нападающий: очень медленный,техники нет,удара нет,дриблинга нет.Продавливать?Не велика задача в современном футболе.А если не продавит? И это в 21 веке? Посмотри как играли нападающие в 20-ом.... Есть разница? А уж про человеческие качества...рвач,хапуга,предатель.Куда больше? Мы может по разному видим и относимся к мастерству,верности,преданности.. Вам он каши особо не сварил.Так...весёлый перебежчик.Весело с ним пока. https://www.youtube.com/watch?v=ufGvab3J2kQ
Да ладно обижаться. В СпаМе Артёмке всё-равно играть бы не дали, вот парень и пошёл искать счастья... И нашёл!...)))
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   32 / 851
вчера в 13:35
Да это не "компания",а армия болельщиков.
Армия огромная.Разве можно не учитывать мнение такого большого количества людей?
Мнение это могло бы быть тише и глуше,если бы человек обладал хоть какими-нибудь футбольными качествами .Не любили бы,но признавали талант,умение.Нападающий: очень медленный,техники нет,удара нет,дриблинга нет.Продавливать?Не велика задача в современном футболе.А если не продавит? И это в 21 веке? Посмотри как играли нападающие в 20-ом....
Есть разница?
А уж про человеческие качества...рвач,хапуга,предатель.Куда больше?
Мы может по разному видим и относимся к мастерству,верности,преданности..
Вам он каши особо не сварил.Так...весёлый перебежчик.Весело с ним пока.
la_masia
la_masia ответил Красно Синий воин
   207 / 851
вчера в 13:11
Да его и из Зенита почти выгнали, в Тулу, ну скоро опять погоните, голы за клуб не забивает.
Заполярный
Заполярный
   158 / 851
вчера в 12:36
ДЮБА, ДЮБА, ДАЖЕ ПЕЛЕ УЖЕ НЕРВНО ЗАКУРИЛ И МАРАДОНА В ЗАПОЙ УШЕЛ. ТАКАЯ ЗВЕЗДИЩА У РОССИИ ПОЯВИЛАСЬ
Заполярный
Заполярный ответил berda2003
   158 / 851
вчера в 12:17
сейчас заплачу...
ТЫ ТОЛЬКО СОБИРАЕШЬСЯ, А Я УЖЕ ТРЕТИЙ ПЛАТОК ВЫЖИМАЮ.
beefs
beefs
   99 / 851
вчера в 12:09
Каков капитан, такова и сборная. Посмотрим осенью...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   16 / 851
вчера в 11:29
Это касаемо не только сборной.....
Позитив, юмор в сочетании с лидерскими качествами - делают его "душой" любой компании....

Есть конечно "компании" в которых это не ценят...да и не нужно...)))
Да ?? Сергей Саныч....
Шуnя771
Шуnя771 ответил Литейный 4
   97 / 851
вчера в 11:08
Отличный результат Дзюба показал. Гол + голевая.
С кем?) При всем уважении к Сборной Казахстана!
Шуnя771
Шуnя771
   97 / 851
вчера в 11:08
Неудачная шутка от Гамула!)
berda2003
berda2003
   203 / 851
вчера в 11:05
сейчас заплачу...
Фaнaт футбола
Фaнaт футбола
   712 / 851
вчера в 11:02
главное старается, хотя не всегда всё получается. гол забил, голевую передачу сделал
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   32 / 851
вчера в 11:01
За такие бабки,что Питер дал,немой заговорит,любой веселее станет,паралитик затанцует.
Гнилой хлопчик.
Аксинья
Аксинья
   28 / 851
вчера в 10:56
Среди футболистов-юмористов он занял бы второе место...после тебя...
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   211 / 851
вчера в 10:53
А в хрюшатнике Дзюбу за человека не считали, выгнали с...ми тряпками, да ещё Федун обозвал нехорошими словами.
пердун из Тарасовки
пердун из Тарасовки
   153 / 851
вчера в 10:24
Молодец Дзюба, вовремя сбежал из моего Спартака !
makkie
makkie
   23 / 851
вчера в 10:21
Он старается и отдает все силы что в играх за «Зенит»
_______________________________

Так бы и дальше - отдавать все силы, но не забивать 16 матчей кряду :)
FERIS
FERIS
   373 / 851
вчера в 10:11
Дзюба настоящий лидер нынешней сборной!
Project Pandora
Project Pandora
   689 / 851
вчера в 10:08
Рррыли?
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