Гамула: «Дзюба - душа нынешней сборной»

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула похвалил форварда сборной России Артёма Дзюбу.

Дзюба ведь в каждом матче действует продуктивно, помогает, борется, держит в напряжении всю оборону соперника. Он старается и отдает все силы что в играх за «Зенит», что за сборную. Выкладывается Артем по полной - это же видно. Казахстану он не только забил, но и отдал классную передачу на Черышева. У Дзюбы долго не получалось забить - просто мяч не летел в ворота. При этом видно, что он - душа команды, на поле он вожак со всех точек зрения. Артем и всегда поддерживает своих партнеров, и соперника держит в напряжении, и сам всё время разговаривает, и с судьями успевает пообщаться. При этом и забивает, и раздает. Видно, что он - душа нынешней сборной. Артём вообще молодец, он прямой человек. В карман за словом не лезет!