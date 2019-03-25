Гамула: «Дзюба - душа нынешней сборной»

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула похвалил форварда сборной России Артёма Дзюбу.
Дзюба ведь в каждом матче действует продуктивно, помогает, борется, держит в напряжении всю оборону соперника. Он старается и отдает все силы что в играх за «Зенит», что за сборную. Выкладывается Артем по полной - это же видно. Казахстану он не только забил, но и отдал классную передачу на Черышева. У Дзюбы долго не получалось забить - просто мяч не летел в ворота. При этом видно, что он - душа команды, на поле он вожак со всех точек зрения. Артем и всегда поддерживает своих партнеров, и соперника держит в напряжении, и сам всё время разговаривает, и с судьями успевает пообщаться. При этом и забивает, и раздает. Видно, что он - душа нынешней сборной. Артём вообще молодец, он прямой человек. В карман за словом не лезет!
Мне на него...
Он счастье своё всегда находит не в клубе где должен быть счастливым,а в арендах.
В арендах нормально играет.
В Томи,Ростове,Арсенале.(даже денег даёт,чтоб против своих сыграть и кому-то,что-то доказать).
Мне на него...
Он счастье своё всегда находит не в клубе где должен быть счастливым,а в арендах.
В арендах нормально играет.
В Томи,Ростове,Арсенале.(даже денег даёт,чтоб против своих сыграть и кому-то,что-то доказать).
Армия огромная.Разве можно не учитывать мнение такого большого количества людей?
Мнение это могло бы быть тише и глуше,если бы человек обладал хоть какими-нибудь футбольными качествами .Не любили бы,но признавали талант,умение.Нападающий: очень медленный,техники нет,удара нет,дриблинга нет.Продавливать?Не велика задача в современном футболе.А если не продавит? И это в 21 веке? Посмотри как играли нападающие в 20-ом....
Есть разница?
А уж про человеческие качества...рвач,хапуга,предатель.Куда больше?
Мы может по разному видим и относимся к мастерству,верности,преданности..
Вам он каши особо не сварил.Так...весёлый перебежчик.Весело с ним пока.
https://www.youtube.com/watch?v=ufGvab3J2kQ
Армия огромная.Разве можно не учитывать мнение такого большого количества людей?
Мнение это могло бы быть тише и глуше,если бы человек обладал хоть какими-нибудь футбольными качествами .Не любили бы,но признавали талант,умение.Нападающий: очень медленный,техники нет,удара нет,дриблинга нет.Продавливать?Не велика задача в современном футболе.А если не продавит? И это в 21 веке? Посмотри как играли нападающие в 20-ом....
Есть разница?
А уж про человеческие качества...рвач,хапуга,предатель.Куда больше?
Мы может по разному видим и относимся к мастерству,верности,преданности..
Вам он каши особо не сварил.Так...весёлый перебежчик.Весело с ним пока.
Позитив, юмор в сочетании с лидерскими качествами - делают его "душой" любой компании....
Есть конечно "компании" в которых это не ценят...да и не нужно...)))
Да ?? Сергей Саныч....
Позитив, юмор в сочетании с лидерскими качествами - делают его "душой" любой компании....
Есть конечно "компании" в которых это не ценят...да и не нужно...)))
Да ?? Сергей Саныч....
Гнилой хлопчик.
Гнилой хлопчик.
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Так бы и дальше - отдавать все силы, но не забивать 16 матчей кряду :)
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Так бы и дальше - отдавать все силы, но не забивать 16 матчей кряду :)