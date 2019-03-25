Джикия: «Все хотят видеть победы сборной в каждой игре»

Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал о победе над командой Казахстана в рамках отбора Евро-2020.

Готовились, как обычно, в рабочем режиме. Примерно понимали и знали, как будет играть сборная Казахстана. Потому мы просто выполнили свой план на матч и добились важной победы. Конечно, мы держали в голове, что это игра за шесть очков. Самое главное, что удалось добиться положительного результата. Понятное дело, что все хотят видеть победы сборной в каждой игре. Мы со своей стороны стараемся сделать всё, чтобы побеждать и радовать болельщиков. Но, к сожалению, в футболе бывают не только победы, но и поражения.