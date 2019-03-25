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Джикия: «Все хотят видеть победы сборной в каждой игре»

вчера, 10:26
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан0 : 4Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал о победе над командой Казахстана в рамках отбора Евро-2020.

Готовились, как обычно, в рабочем режиме. Примерно понимали и знали, как будет играть сборная Казахстана. Потому мы просто выполнили свой план на матч и добились важной победы. Конечно, мы держали в голове, что это игра за шесть очков. Самое главное, что удалось добиться положительного результата. Понятное дело, что все хотят видеть победы сборной в каждой игре. Мы со своей стороны стараемся сделать всё, чтобы побеждать и радовать болельщиков. Но, к сожалению, в футболе бывают не только победы, но и поражения.

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Все комментарии
kust07
kust07
   260 / 851
сегодня в 02:00
Хрчется видеть игру,а не безразличие
ЮЗИК
ЮЗИК
   101 / 851
вчера в 19:27
Победа над казахами еще не показатель
Comench
Comench
   116 / 851
вчера в 18:11
В спартаке этого ждут десятилетиями.
kotmyshka
kotmyshka
   106 / 851
вчера в 15:20
конечно, хотим...
Томик
Томик ответил alex074
   849 / 851
вчера в 15:13
Обыграли какой-то Казахстан и поют деферамбы... Бельгию надо было обыгрывать или хлья бы в ничью играть. Не удивлюсь, что ещё победе над Сан-Марино будут бешенно радоваться
Так готовы были, но Жирков, Набабкин и Головин сделали иггру.
alex074
alex074
   196 / 851
вчера в 15:00
Обыграли какой-то Казахстан и поют деферамбы... Бельгию надо было обыгрывать или хлья бы в ничью играть. Не удивлюсь, что ещё победе над Сан-Марино будут бешенно радоваться
Санчо Панса
Санчо Панса
   68 / 851
вчера в 14:48
Да, Георгий...Бывают и поражения! Особенно если ты играешь за Спартак) К этому надо быть готовым всегда.
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   84 / 851
вчера в 14:41
Победы придут, но без участия джикии и его собратьев по тарасовке.
berda2003
berda2003
   203 / 851
вчера в 13:33
поражение поражению рознь... если проиграть, как голландцы немцам - это обидно, но проиграть бегая, как стадо баранов - это "мастерство".
beefs
beefs
   99 / 851
вчера в 13:25
Нормальное желания, а вы другого мнения?
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   350 / 851
вчера в 13:21
Поменьше поражений вам
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   332 / 851
вчера в 12:48
Хотим игру а не дубовую рощу, и всякие лярды неустойки Капелле.
Jum13
Jum13 ответил GKN
   21 / 851
вчера в 12:34
Кто такие пупсики? И почему?
GKN
GKN ответил Jum13
   286 / 851
вчера в 12:31
Каким - 1:1? Для свиней всё, что меньше 3 - это неприлично?
Кто такие пупсики? И почему?
GKN
GKN
   286 / 851
вчера в 12:21
Выиграли - мы счастливы! Проиграли - переживем. Так и живем
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   272 / 851
вчера в 12:15
Из слов г-на Джикия следует вывод: не удивляйтесь, друзья, если в следующем матче мы сыграем неудачно. Мы старались, но это футбол...
shur
shur
   168 / 851
вчера в 12:13
...какая никакая замена Игнату появилась и то плюс....!
ОПС
ОПС
   179 / 851
вчера в 12:01
Обязательно.
spartach n1
spartach n1
   9 / 851
вчера в 11:56
Во время убрали 43-дырого,головешку и предпенсионера жиркоева иначе и казахов то не обыграть ))
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   29 / 851
вчера в 11:42
Нужно немного добавить. Все хотят видеть победы сборной и поражения тарасовки в каждой игре.
пердун из Тарасовки
пердун из Тарасовки
   153 / 851
вчера в 11:28
Мои спартаковцы в целом игру портили, зачем их взяли в состав ?
drug01
drug01
   94 / 851
вчера в 11:24
Ваша игра должна показать,что Вы хотите играть в большой футбол ,а не болтать языком.....
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 851
вчера в 11:22
Наш Ван Дейк
Морозовский
Морозовский
   6 / 851
вчера в 11:21
Опять ждём побед!
isamsn
isamsn
   557 / 851
вчера в 11:19
Играть нужно с любым соперником, а не обречённо проигрывать уже только от того, что играешь с командой рейтингом выше. При этом нужно играть, а не стоять и ждать когда мяч докатится до тебя и опережать соперника на каждом участке поля, ну и культура пасса должна быть на порядок выше. И тогда желание побеждать соперника совпадёт с возможностями.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   4 / 851
вчера в 11:18
Рейнгольд, Мостовой, Ловчев не хотят видеть побед сборной
Jum13
Jum13 ответил Ruslik1982
   21 / 851
вчера в 11:09
непупсики уже показали чего они стоят в матче с Бельгией, и если бы не пупсик Джикия, счет был бы вообще неприличным
Каким - 1:1? Для свиней всё, что меньше 3 - это неприлично?
Jum13
Jum13
   21 / 851
вчера в 11:07
Ещё бы ты не косячил - глядишь и побед было бы больше
iri13
iri13
   105 / 851
вчера в 11:07
Удачи!
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Lucho Gonzalez
   58 / 851
вчера в 11:05
Все хотят видеть победы сборной, поэтому не хотят видеть пупсиков в сборной
непупсики уже показали чего они стоят в матче с Бельгией, и если бы не пупсик Джикия, счет был бы вообще неприличным
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