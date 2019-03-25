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«Спартак» сыграет с «Рубином» 29 апреля, «Локомотив» примет «Енисей» 28-го

вчера, 15:40

В календаре РПЛ появились некоторые изменения.

Сообщается, что организация перенесла матч «Спартака» с «Рубином» в 26-м туре на 29 апреля (в 19:30). А поединок «Локомотив» – «Енисей» состоится 28 апреля (в 14:00). Это сделано в связи с обращением ГУ МВД России по Москве.

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Все комментарии
Aчиститель
Aчиститель ответил Gahi
   138 / 851
сегодня в 08:30
А зачем, на Рубин и дома не ходят а в Москве тем более, одни болелы Спартака будут на игре и кого разгонять?
Их и разгонять, они неадекватные, дерутся между собой.
beefs
beefs
   99 / 851
вчера в 20:12
Ну и полиция (а как же ЧМ)
Gahi
Gahi
   219 / 851
вчера в 19:40
А зачем, на Рубин и дома не ходят а в Москве тем более, одни болелы Спартака будут на игре и кого разгонять?
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   113 / 851
вчера в 19:33
Чёта московские полицаи совсем обленились. Не могут 2 игры на максимум 40 тысяч зрителей проконтролировать и это в городе, где население давно шагнуло за 12 лямов.
viv
viv
   192 / 851
вчера в 19:20
Федун обещал на юбилей 7партака......чего то рано начал по кабинетам бегать...
Литейный 4
Литейный 4 ответил pavkur
   1 / 851
вчера в 19:19
Договорняк и тот переносят свиньям тарасовским на понедельник, чтобы не так много народу было стыдно за позорную купленную игру.
На Мазутный проект и в воскресенье загоняют не больше десятки прохожих, шедших мимо по своим делам. Гыгыгы
cska plus
cska plus
   10 / 851
вчера в 19:17
Снова федун решил начать свои грязные дела заранее.
pavkur
pavkur
   24 / 851
вчера в 18:52
Договорняк и тот переносят свиньям тарасовским на понедельник, чтобы не так много народу было стыдно за позорную купленную игру.
makkie
makkie
   23 / 851
вчера в 18:26
Вот так удружили - рабочий день, понедельник, пробки, Москва, да еще 19:30.
Похоже, Премьер-Лигу только реклама пива на стадионах интересует... сам футбол побоку.
Serg3.12
Serg3.12
   19 / 851
вчера в 18:15
Почитаешь тут и узнаешь, что Спартак соберёт кучу вистов, если сыграет не в воскресенье в обед, а в понедельник вечером)
Вы чего развылись, латентные?
Кому холодно или жарко от этого переноса?
МКС
МКС
   144 / 851
вчера в 18:05
Забавно читать как свиньи обсуждают Спартак
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   145 / 851
вчера в 18:05
Пупсики опять игру приобретут за долги, один гол - 1 миллион.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Lucho Gonzalez
   90 / 851
вчера в 18:04
Сразу скажите пожалуйста, во сколько будет красно-белый шарфопад, чтоб не пропустить самое интересное
Апокалипсиса ты наверно тоже ждал ? Готовился поди ??? )))))))))))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил pavkur
   90 / 851
вчера в 18:01
Филиал казанский сдаст игру, ему терять нечего, впереди пердив.
Коням-то сдали ! А почему бы и нет ?!!!!
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   53 / 851
вчера в 17:57
Свиньям все желают проиграть, от них толку все равно никакого, одни позоры.
Чист
Чист
   466 / 851
вчера в 17:55
ели Рубин не обыграют о чём можно ещё толковать - тоько разве разогнать
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   180 / 851
вчера в 17:28
Спартак дома победит
Footbolista
Footbolista ответил Nikola45
   2 / 851
вчера в 17:27
    Nikola45
    Nikola45 ответил Footbolista
       39 / 851
    вчера в 17:25
    зенит настоящий 51ик)...подбирает всех кого попало в свою шарашку...ни cтыдa ни coвecти...
      Footbolista
      Footbolista ответил Nikola45
         2 / 851
      вчера в 17:24
        МапС
        МапС
           89 / 851
        вчера в 17:22
        Менты хотят в воскресенье типа отдохнуть. Если их не привлекать на Открывашку, то ничего в корне не изменится. Они только дросселируют вход в метро, не более. На матч с Рубином можно было совсем не заморачиваться. С бакланами отлично всё прошло и быстро.
        Nikola45
        Nikola45 ответил Footbolista
           39 / 851
        вчера в 17:18
        Прикольно свин артемий в зените прибакланился)...
          Footbolista
          Footbolista ответил Nikola45
             2 / 851
          вчера в 17:17
          Прикольно свин артемий в зените прибакланился)...
          EAGuar As
          EAGuar As
             34 / 851
          вчера в 17:17
          Снова переносы .
          STVA 1
          STVA 1
             61 / 851
          вчера в 17:14
          ГУВД всегда свои 5 копеек внесёт в и без того проблемный календарь!
          МапС
          МапС ответил Октябрь 1917
             89 / 851
          вчера в 17:11
          А где ГУВД было раньше?
          Оно всегда там...
          Nikola45
          Nikola45 ответил ЦCКА навсегда
             39 / 851
          вчера в 17:01
          Прикольно когда тряпки летят на поле :)
          Прикольно Артемий эту красную тряпку топтал ))
          Nikola45
          Nikola45
             39 / 851
          вчера в 16:59
            Гоша Тамбовский
            Гоша Тамбовский ответил Литейный 4
               145 / 851
            вчера в 16:58
            Вся страна 29 за туркмена. Гыгыгы
              Литейный 4
              Литейный 4
                 1 / 851
              вчера в 16:52
              Вся страна 29 за туркмена. Гыгыгы
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