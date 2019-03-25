«Спартак» сыграет с «Рубином» 29 апреля, «Локомотив» примет «Енисей» 28-го

В календаре РПЛ появились некоторые изменения.
Сообщается, что организация перенесла матч «Спартака» с «Рубином» в 26-м туре на 29 апреля (в 19:30). А поединок «Локомотив» – «Енисей» состоится 28 апреля (в 14:00). Это сделано в связи с обращением ГУ МВД России по Москве.
Похоже, Премьер-Лигу только реклама пива на стадионах интересует... сам футбол побоку.
Похоже, Премьер-Лигу только реклама пива на стадионах интересует... сам футбол побоку.
Вы чего развылись, латентные?
Кому холодно или жарко от этого переноса?
Вы чего развылись, латентные?
Кому холодно или жарко от этого переноса?