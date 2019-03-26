Гризманн: «Мы знали, что матч с Исландией будет сложным»

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал победу над Исландией (4:0) в матче второго тура отборочного этапа Евро-2020.

Самое важное то, что мы взяли три очка. Мы знали, что это будет сложный матч. В первом тайме соперник был лучше организован и хорошо оборонялся. Нам было тяжело найти свободные пространства. Затем, с приходом усталости, им стало труднее.

Мы уверены в себе, и это очень помогает нам пробовать делать более сложные передачи. Мы на правильном пути, но впереди ещё много матчей для достижения цели – выхода в финальную стадию.

Матч в Турции будет непростым, необходимо хорошо к нему подготовиться.