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Гризманн: «Мы знали, что матч с Исландией будет сложным»

вчера, 06:35
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция4 : 0Логотип футбольный клуб ИсландияИсландияМатч завершен

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал победу над Исландией (4:0) в матче второго тура отборочного этапа Евро-2020.

Самое важное то, что мы взяли три очка. Мы знали, что это будет сложный матч. В первом тайме соперник был лучше организован и хорошо оборонялся. Нам было тяжело найти свободные пространства. Затем, с приходом усталости, им стало труднее.

Мы уверены в себе, и это очень помогает нам пробовать делать более сложные передачи. Мы на правильном пути, но впереди ещё много матчей для достижения цели – выхода в финальную стадию.

Матч в Турции будет непростым, необходимо хорошо к нему подготовиться.

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Все комментарии
Sergey Z
Sergey Z
   253 / 850
вчера в 11:02
С победой Францию!
shur
shur
   178 / 850
вчера в 09:45
...лукавит,в отборе и организации атак французы на голову выше!!!
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   49 / 850
вчера в 08:34
Неужели цену себе нужно набивать?
ДАША Д
ДАША Д
   122 / 850
вчера в 08:19
Получился совсем простой
Zenit_84
Zenit_84
   71 / 850
вчера в 07:02
А оказался не очень сложным
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