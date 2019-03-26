«Ахмат» и «Спартак» рассудит Лапочкин и другие назначения на 21-й тур РПЛ

РФС назначил арбитров на матчи 21-го тура РПЛ
29 марта (пятница)
«Крылья Советов» — «Арсенал»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья — Роман Сафьян (Москва); инспектор — Сергей Французов (Москва).
30 марта (суббота)
«Енисей» — «Рубин»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).
«Динамо» — «Локомотив»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Николай Еремин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).
«Ахмат» — «Спартак»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Егор Болховитин (Ленинградская область), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).
«Ростов» — «Урал»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валентин Мурашов (Москва), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Максим Чембулатов (Кострома); инспектор — Александр Гончар (Сочи).
31 марта (воскресенье)
«Зенит» — «Оренбург»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).
ЦСКА — «Уфа»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Игорь Панин (Дмитров); инспектор — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Краснодар» — «Анжи»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья — Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор — Александр Колобаев (Москва).
Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов поделился впечатлениями от матча 13-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:2) и назвал действия судейской бригады во главе с Сергеем Лапочкиным непоследовательными. Футболист грозненцев убеждён, что арбитр должен был назначить ещё один пенальти во втором тайме, помимо того, с которого хозяева забили гол на 70-й минуте.
Спорные карточки? Арбитр одинаковые моменты трактовал совсем по-разному. Если наши руки он постоянно свистел, то чужие никогда не замечал. Можно вспомнить фол, за который мне дали жёлтую карточку. Там ничего грубого не было, я просто играл с оппонентом и чуть попал. Судья сначала не даёт карточку, футболист «Спартака» на него набегает, начинает что-то говорить, и после этого арбитр показывает «горчичник». Очень непоследовательно.
Мне кажется, в пользу «Ахмата» должны были назначить второй пенальти. Нашего игрока просто сбили в штрафной. Считаю, что это железный 11-метровый, и если бы его назначили, то игра бы складывалась совсем по-другому"
Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов поделился впечатлениями от матча 13-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:2) и назвал действия судейской бригады во главе с Сергеем Лапочкиным непоследовательными. Футболист грозненцев убеждён, что арбитр должен был назначить ещё один пенальти во втором тайме, помимо того, с которого хозяева забили гол на 70-й минуте.
Спорные карточки? Арбитр одинаковые моменты трактовал совсем по-разному. Если наши руки он постоянно свистел, то чужие никогда не замечал. Можно вспомнить фол, за который мне дали жёлтую карточку. Там ничего грубого не было, я просто играл с оппонентом и чуть попал. Судья сначала не даёт карточку, футболист «Спартака» на него набегает, начинает что-то говорить, и после этого арбитр показывает «горчичник». Очень непоследовательно.
Мне кажется, в пользу «Ахмата» должны были назначить второй пенальти. Нашего игрока просто сбили в штрафной. Считаю, что это железный 11-метровый, и если бы его назначили, то игра бы складывалась совсем по-другому"
Удачи ЦСКА. Позор СпаМу.
Удачи ЦСКА. Позор СпаМу.
При Москалеве тоже пищевик не проигрывал, а в матчах с Зенитом и КС он не поставил явные пенки в ворота пищевика!
При Москалеве тоже пищевик не проигрывал, а в матчах с Зенитом и КС он не поставил явные пенки в ворота пищевика!
при Левникове цска из 9 матчей 8 раз победил и 1 ничья
по твоей голике получается, что Гинер их купил?
при Левникове цска из 9 матчей 8 раз победил и 1 ничья
по твоей голике получается, что Гинер их купил?
Федун еврей, он ни то что судей не покупает, он Каррере переводчика за 50 тысяч искал со знанием английского и итальянского.
Федун еврей, он ни то что судей не покупает, он Каррере переводчика за 50 тысяч искал со знанием английского и итальянского.
Неплохая статистика.
Фартовый судейка ))))))))
Неплохая статистика.
Фартовый судейка ))))))))
Вот именно, что попадание мяча в руку, левый пенальти!
А вот конкретная игра рукой, за которую в ворота пищевика пенки не ставят!
Вот именно, что попадание мяча в руку, левый пенальти!
А вот конкретная игра рукой, за которую в ворота пищевика пенки не ставят!