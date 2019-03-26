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«Ахмат» и «Спартак» рассудит Лапочкин и другие назначения на 21-й тур РПЛ

вчера, 11:22

РФС назначил арбитров на матчи 21-го тура РПЛ

29 марта (пятница) 

«Крылья Советов» — «Арсенал»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья — Роман Сафьян (Москва); инспектор — Сергей Французов (Москва). 

30 марта (суббота) 

«Енисей» — «Рубин»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград). 

«Динамо» — «Локомотив»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Николай Еремин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва). 

«Ахмат» — «Спартак»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Егор Болховитин (Ленинградская область), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург). 

«Ростов» — «Урал»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валентин Мурашов (Москва), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Максим Чембулатов (Кострома); инспектор — Александр Гончар (Сочи). 

31 марта (воскресенье) 

«Зенит» — «Оренбург»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Мартынов (Москва). 

ЦСКА — «Уфа»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Игорь Панин (Дмитров); инспектор — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург). 

«Краснодар» — «Анжи»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья — Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор — Александр Колобаев (Москва).

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Все комментарии
Исмет
Исмет
   261 / 850
сегодня в 05:05
Миллион процентов даю Спартак проиграет в Грозном крупно потому что тренер мусор...
Юрниекс
Юрниекс
   101 / 850
сегодня в 01:39
Надо объяснить Лапочкину,что жизнь дороже денег.Надеюсь,он не рискнет выполнять заказ Федуна..
drug01
drug01
   96 / 850
вчера в 22:18
Лапочкин будет в центре внимания......!
mangoх12
mangoх12
   32 / 850
вчера в 21:41
Соболезнования Ахмату
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
   390 / 850
вчера в 20:35
Ждем с нетерпением! Это матч тура. Надеюсь все будет как всегда. А объявление имени судьи на матче будет достойно встречено публикой. Позор!
КАМЮ
КАМЮ ответил LOpp
   542 / 850
вчера в 20:07
если бы Федун покупал судей, то цска и Зенит чемпионство даже бы не понюхали. Федун еврей, он ни то что судей не покупает, он Каррере переводчика за 50 тысяч искал со знанием английского и итальянского.
Если бы Федун не покупал бы судей, следующий выезд у вас был бы не в Грозный, а в Хабаровск или Тюмень
Санчо Панса
Санчо Панса
   68 / 850
вчера в 18:18
Вот и ручной судья Лени Федуна тут как тут:) Конечно, надо же кому-то тянуть пупсиков в зону еврокубков! Успехов Ахмату и конечно победы)
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Jeck Denielse
   2 / 850
вчера в 15:20
2017..... Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов поделился впечатлениями от матча 13-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:2) и назвал действия судейской бригады во главе с Сергеем Лапочкиным непоследовательными. Футболист грозненцев убеждён, что арбитр должен был назначить ещё один пенальти во втором тайме, помимо того, с которого хозяева забили гол на 70-й минуте. Спорные карточки? Арбитр одинаковые моменты трактовал совсем по-разному. Если наши руки он постоянно свистел, то чужие никогда не замечал. Можно вспомнить фол, за который мне дали жёлтую карточку. Там ничего грубого не было, я просто играл с оппонентом и чуть попал. Судья сначала не даёт карточку, футболист «Спартака» на него набегает, начинает что-то говорить, и после этого арбитр показывает «горчичник». Очень непоследовательно. Мне кажется, в пользу «Ахмата» должны были назначить второй пенальти. Нашего игрока просто сбили в штрафной. Считаю, что это железный 11-метровый, и если бы его назначили, то игра бы складывалась совсем по-другому"
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   17 / 850
вчера в 14:59
2017.....
Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов поделился впечатлениями от матча 13-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:2) и назвал действия судейской бригады во главе с Сергеем Лапочкиным непоследовательными. Футболист грозненцев убеждён, что арбитр должен был назначить ещё один пенальти во втором тайме, помимо того, с которого хозяева забили гол на 70-й минуте.
Спорные карточки? Арбитр одинаковые моменты трактовал совсем по-разному. Если наши руки он постоянно свистел, то чужие никогда не замечал. Можно вспомнить фол, за который мне дали жёлтую карточку. Там ничего грубого не было, я просто играл с оппонентом и чуть попал. Судья сначала не даёт карточку, футболист «Спартака» на него набегает, начинает что-то говорить, и после этого арбитр показывает «горчичник». Очень непоследовательно.

Мне кажется, в пользу «Ахмата» должны были назначить второй пенальти. Нашего игрока просто сбили в штрафной. Считаю, что это железный 11-метровый, и если бы его назначили, то игра бы складывалась совсем по-другому"
makkie
makkie
   28 / 850
вчера в 13:12
Хнык-хнык, а потом бабах-бабах... вся ветка в слезах и воронках :)))
тумба-юмба
тумба-юмба ответил cska plus
   412 / 850
вчера в 13:09
Ох и хитрющий же это федун, жук, лампочкин побеждает Ахмат а безбородов мешает быкам, блин, ну когда же закончится этот хрющачий беспредел.
    Doktor S
    Doktor S
       47 / 850
    вчера в 13:04
    Пупсик без лампочкина хуже свиньи.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       38 / 850
    вчера в 13:01
    Что то часто Лапочкин стал судить СпаМ.
    Удачи ЦСКА. Позор СпаМу.
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 850
    вчера в 12:59
    Свиньи опять будут в большинстве.
    дурман
    дурман
       199 / 850
    вчера в 12:50
    Смотрю Спартак решил усилится
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда ответил LOpp
       2 / 850
    вчера в 12:49
    при Москалеве цска победил в 7 матчах из 7 при Левникове цска из 9 матчей 8 раз победил и 1 ничья по твоей голике получается, что Гинер их купил?
    Надо смотреть, как они свистят! В пользу пищевика свистят явно и бессовестно!
    При Москалеве тоже пищевик не проигрывал, а в матчах с Зенитом и КС он не поставил явные пенки в ворота пищевика!
    LOpp
    LOpp ответил ЦCКА навсегда
       14 / 850
    вчера в 12:46
    Позор Федуну!
    при Москалеве цска победил в 7 матчах из 7
    при Левникове цска из 9 матчей 8 раз победил и 1 ничья


    по твоей голике получается, что Гинер их купил?
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда ответил LOpp
       2 / 850
    вчера в 12:43
    если бы Федун покупал судей, то цска и Зенит чемпионство даже бы не понюхали. Федун еврей, он ни то что судей не покупает, он Каррере переводчика за 50 тысяч искал со знанием английского и итальянского.
    Ага, Леня Киевский не покупает, а Лампочкин просто по доброте душевной (с детства за пищевик) обеспечивает результат!
    LOpp
    LOpp ответил ЦCКА навсегда
       14 / 850
    вчера в 12:42
    Слушай, ты прикалываешься, или так хочется отмазать кабинетно-судейский пищевик? Вот именно, что попадание мяча в руку, левый пенальти! А вот конкретная игра рукой, за которую в ворота пищевика пенки не ставят!
    если бы Федун покупал судей, то цска и Зенит чемпионство даже бы не понюхали.
    Федун еврей, он ни то что судей не покупает, он Каррере переводчика за 50 тысяч искал со знанием английского и итальянского.
    cska plus
    cska plus
       10 / 850
    вчера в 12:38
    Ох и хитрющий же это федун, жук, лампочкин побеждает Ахмат а безбородов мешает быкам, блин, ну когда же закончится этот хрющачий беспредел.
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда ответил КАМЮ
       2 / 850
    вчера в 12:34
    В 24 играх СпаМа, которые "отсудил" Лампочкин 19 побед. Неплохая статистика. Фартовый судейка ))))))))
    25 игр и 20 побед!
    КАМЮ
    КАМЮ
       542 / 850
    вчера в 12:31
    В 24 играх СпаМа, которые "отсудил" Лампочкин 19 побед.
    Неплохая статистика.
    Фартовый судейка ))))))))
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда ответил LOpp
       2 / 850
    вчера в 12:28
    Слушай, ты прикалываешься, или так хочется отмазать кабинетно-судейский пищевик?
    Вот именно, что попадание мяча в руку, левый пенальти!

    А вот конкретная игра рукой, за которую в ворота пищевика пенки не ставят!
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
       74 / 850
    вчера в 11:56
    Лапочкин всегда за "хозяев" ! И не надо "ля-ля" !
    Footbolista
    Footbolista
       3 / 850
    вчера в 11:54
    Лампочкин))...у красноярских коней бомбеж и траур)...
    Одержимый хряк
    Одержимый хряк
       49 / 850
    вчера в 11:51
    Как бы не тянули свиней, они все равно опозорятся.
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда ответил LOpp
       2 / 850
    вчера в 11:50
    не вижу в этом списке ни одного матча, где бы были спорные моменты.
    Не поставленный пенальти в ворота пищевика с Краснодаром, левая пенка с Енисеем - это только последние 2 матча! Ты сам прекрасно знаешь, что это продажная шкура работающая на Федуна!
    Тарасовские мы
    Тарасовские мы
       39 / 850
    вчера в 11:49
    Вся страна за Ахмат и лампочкин не поможет.
    LOpp
    LOpp ответил ЦCКА навсегда
       14 / 850
    вчера в 11:48
    Позор Федуну!
    не вижу в этом списке ни одного матча, где бы были спорные моменты.
    pavkur
    pavkur
       22 / 850
    вчера в 11:38
    Даже на матч с Ахматом суиньи без прикормленного лампочкина не ездят, стыдно то как.
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